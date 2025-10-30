1 órája
A hosszabbításban szenvedett vereséget és esett ki a Magyar Kupából a Tiszakécske
A MOL Magyar Kupa negyedik fordulójában, a nyolc közé jutásért, a Tiszakécskei LC csapata, az FC Ajka otthonába utazott. Mind a két gárda a Merkantil Bank Liga NB II-es bajnokságában szerepel, és tizenegy nappal ezelőtt bajnoki mérkőzésen találkoztak. Akkor hazai pályán, a Tiszakécskei LC győzött.
Az ajkaiak a kupában szerették volna bizonyítani, hogy igenis képesek legyőzni a Tiszakécskei LC csapatát. A kezdőcsapatban ott volt az egykori két tiszakécskei játékos Kirchner Krisztián és Cipf Dominik is. Ahogyan az lenni szokott ilyenkor, a kupamérkőzéseken, Pintér Csaba vezetőedző azokat a játékosokat küldte pályára, akik eddig kevesebbet szerepeltek a bajnokságban.
A 6. percben az egykori tiszakécskei játékos Kirchner Krisztián lőtt kapura, de Szmola résen volt. Három perccel később Kovács Nikolasz lövését szögletre ütötte a vendégek kapusa. A 17. percben Ramos alapvonalról visszaadott labdáját Lucas lőtte kapura, de egy védő lába beleért így szöglet lett belőle. A 26. percben Cipft kapott remek labdát középen, kicsit jobbra sodródott, de Csáki tudta szerelni. Három perccel később jobb oldali szabadrúgás után jól szállt be a labda, de lemaradtak a vendég csatárok, így Horváth Dániel meg tudta kaparintani a labdát. A 31. percben Doncsecz erős lövését védte Szmola.
A második félidő elején jobb oldali beadás után Kovács Nikolasz lőtt a kapu fölé. Az 50. percben Pataki jobb oldali beadását Ramos fejelte a kapu mellé. Három perccel később Cipf látta meg a félpálya közepén, hogy Szmola kint áll a kapujából, de lövése fölé szállt. Újabb három perc elteltével jobb oldali beadás után Cipf lőtt magasan a kapu fölé. A 67. percben ismét az egykori tiszakécskei csatár játszotta a főszerepet. Kecsegtető helyzetből végzett el szabadrúgást, de a sorfalba lőtte a labdát. A 69. percben Pataki kapott jó labdát a jobb oldalon, lövésébe azonban Kovács Nikolasz belevetődött, így oda lett a helyzet. Három perccel később Szmola rosszul találta el a labdát, egy ajkai csatárhoz került, de szerencsére mellé lőtt. A 78. percben Szabó Máté lőtt fordulásból a kapu fölé. Öt perccel később Szabó lövését bravúrral védte Szmola. A 87. percben Katona lába elől szedték fel a labdát a tiszakécskei védők.
A hosszabbításban jött a vereség
És amit senki sem akart, az bekövetkezett, a kétszer tizenöt perc hosszabbítás. Az, hogy ez mennyit vesz ki a játékosokból, az majd a vasárnapi bajnoki mérkőzésen fog kiderülni. Bár, azt ahogyan fentebb írtuk, ezúttal azok a játékosok kaptak lehetőséget, akik eddig kevesebbet szerepeltek bajnoki mérkőzéseken, és az a három labdarúgó, akik eltiltás miatt nem lehetnek ott a vasárnapi Kecskeméti TE elleni bajnoki találkozón. A 94. percben Kovács Nikolasz lövését Szmola csak kiütni tudta, Cipf ott termett és a jobb alsó sarokba lőtte a labdát 1–0. A bekapott gól megfogta a vendégeket, mert nem sokkal később Szabó az oldalhálót találta el. A 102. percben Ramos fejelte középre a jobb oldalról belőtt labdát, Lucas pedig a jobb alsóba lőtte 1–1. A 113. percben Ramos fordulásból lőtt, de egy védőn megpattanva szöglet lett az akcióból. Három perccel később Kovács Nikolasz egy lefejelt labdát lőtt a jobb felső sarokba, 2–1.
A küzdelem dominált
Ezen a mérkőzésen is a többi kupamérkőzéshez hasonlóan, a küzdelem dominált. Nem volt magas színvonal, de a csapatok megtettek mindent annak érdekében, hogy eldöntsék a továbbjutás sorsát. A lehetőségek megvoltak mind a két oldalon, ezen a találkozón a szerencse az ajkaiakhoz pártolt. Tíz nappal ezelőtt a tiszakécskeiek nyertek az utolsó percben, ezúttal a vendéglátók szerezték meg a győztes gólt a mérkőzés hosszabbításában, a 116. percben. Ez pedig azt jelentette, hogy ők jutottak tovább a legjobb nyolc csapat közé a MOL Magyar Kupában.
A Tiszakécskei LC kihagyta a lehetőségeket
– Tipikus kupamérkőzést játszottunk az Ajkával, mind a két csapat nagyon sok energiát tett bele a találkozóba. Mi kihagytuk a lehetőségeinket, mert a rendes játékidőben is és a hosszabbításban is, hamarabb eldönthettük volna a továbbjutás sorsát, mert hatalmas helyzeteink voltak. Sajnos ezeket elhibáztuk, amiből kibújt a hazai csapat és a maga javára fordította a mérkőzést. A futball igazságtalan sport, az élet viszont igazságos és reméljük, hogy minél előbb kiegyenlíti ezt a számlát. Ezen a találkozón azok játszottak, akiknek eddig kevesebb játékperc jutott, de ez az ő irányukba egy bizalom volt, hogy bebizonyítsák saját maguknak, meg nekem is, hogy lehet rájuk számítani és ezzel a lehetőséggel éltek is. Nem lehet őket elmarasztalni – mondta Pintér Csaba vezetőedző a mérkőzés után.
FC Ajka-Tiszakécskei LC 2–1 (0–0)
Ajka, Városi Sportcentrum, vezette: Móri Tamás (Horváth Zoltán, Ring Kevin).
Ajka: Horváth D. – Kovács N., Tar, Bacsa, Tóth, Sejben (103), Csörnyei (Csitmadia 71.), Doncsecz (Szabó M. 77.), Mohos (Garai 77.), Kirchner (Katona I. 77.), Cipf.
Vezetőedző: Csábi József
Tiszakécske: Szmola – Grünvald, Csáki, Takács Zs. (Juhász 106.), Valencsik, Géringer (Szekér 46.), Burdika (Pataki 46.), Horváth E. (Terbe 79.), Lucas, Zámbó (Takács T. 61.), Ramos.
Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Cipf 94., Kovács N 116. illetve Lucas 103. percben.
