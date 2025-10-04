október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

11 órája

Nagy arányú győzelmet aratott a Tiszakécske II a Csólyospálos felett – fotók

Címkék#vármegye I.#labdarúgás#Tiszakécske II

A vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hetedik fordulójában a Csólyospálos a Kécske otthonába látogatott. Az elmúlt két év bajnoka, Tiszakécskei LC II nagy arányú győzelmet aratott az újonc felett.

Szentirmay Tamás

A találkozó előtt a hazaiak két ponttal lemaradva, a negyedik helyen álltak a tabellán. A vendégek két győzelmet is arattak, de négy alkalommal vereséget szenvedtek, ami a tizenegyedik helyhez volt elegendő. Így a mostani találkozónak a Tiszakécskei LC II volt az esélyese, és élt is a lehetőséggel.

a tiszakécskei lc II és a csólyospálos a pályán
A Csólyospálos a Tiszakécskei LC II otthonába látogatott
Fotó: Szentirmay Tamás

Az első igazi hazai helyzet a 13. percben adódott, amikor Balla Dániel jobb oldalról befelé cselezett, és lövése a kapufát találta el. A 22. percben kezdte meg a gólgyártást a Tiszakécske. Káli visszagurított labdáját Sallai lőtte a hálóba 1–0. A 30. percben Szabó Dávid beadását Balla Dániel rúgta a kapuba 2–0. Négy perccel később ismét Szabó Dávid jobb oldalra adta ki a labdát, Sallai pedig egy csel után a bal alsó sarokba továbbította a labdát 3–0. Ezután öt olyan perc következett a mérkőzésen, amikor négy gólt lőtt a Tiszakécske. A 39. percben Lovas Andor jobbról lőtte be a játékszert, Káli pedig közelről a hálóba pofozta 4–0. A 41. percben Lovas Zsombor lövése egy védőről pattant a kapuba 5–0. Egy perccel később Káli-Sallai összjáték után az utóbbi növelte a hazaiak előnyét 6–0. Az első félidő utolsó előtti percében Lovas Andor emelte át Andóczi-Balogon a labdát 7–0.

Tizennégy gólt rúgott a Tiszakécskei LC II

A második félidőben az 53. percben esett az első találat. Juhász Gergő mintegy 22 méterről talált a kapuba 8–0. Hat perccel később Lovas Zsombor kapásból növelte az előnyt 9–0. A 65. percben szépített a Csólyospálos. Egy jobb oldalról beadott labdát Fürj még ki tudott ütni, de az Tóth Dominik elé került, aki nem hibázott 9–1. A 74. percben Juhász beadását Káli fejelte a kapuba 10–1. A mérkőzés hátralévő részében István László percei következtek. A 78. percben Káli beadását 25 méterről lőtte a kapuba 11–1. Öt perccel később a csereként beállt Domonics is gólt szerzett 12–1. A 85. percben Kálit szerelték a tizenhatoson belül, de a labda István Lászlóhoz került, aki kapásból félmagasan óriási gólt lőtt 13–1. 

Három perccel később egy passz után István a bal lábáról átvette a labdát a jobbra úgy talált be 14–1.

Ezen a mérkőzésen a Tiszakécske minden tekintetben jobb volt ellenfelénél, és még az eredmény sem túlzott. Ettől függetlenül a Csólyospálos szimpatikus csapat benyomását keltette. Nem reklamáltak a játékvezetőnél, nem hibáztatták egymást a gólok után és sportszerűen játszottak. Amennyiben jobban kihasználták volna azt a kevés lehetőséget, ami adódott számukra, akkor más lehetett volna az eredmény. Igaz, a Tiszakécskének is akadtak, a sok gólon kívül, helyzeteik.

A Csólyospálos a Tiszakécskei LC II ellen játszott

Fotók: Szentirmay Tamás

Bagi Gábor: – Az sem volt eddig reális, hogy a sok helyzetből csak kettőt hármat értékesítettünk, de ez a tizennégy gól is messze van a realitástól. Sokkal jobb csapat lesz a Csólyospálos, és azt gondolom, hogy több egyesületnek is megnehezíti majd a dolgát. Ma több gól volt a játékunkban, de sokat számított az, hogy az első félidőben nagy különbség alakult ki a két csapat között. Azt kértem a srácoktól, hogy tiszteljük meg azzal az ellenfelet, hogy a második félidőt is normálisan végig játsszuk, mert megérdemlik. Nem lett volna jó, ha mindenki rossz szájízzel jött volna le a pályáról. Ezen a mérkőzésen mi nyertünk, de nem szerettük volna lebecsülni az ellenfelünket. A Csólyospálos az elmúlt év megyei másodosztály Északi csoportjának a bajnok. Örülünk annak, hogy elvállalták a vármegyei elsőosztályt. Így, ha a fiatalokat még együtt tudják tartani, azt gondolom, hogy még sokra vihetik. Nekünk ez is egy mérkőzés volt a harminc közül, végre gólokat is annyit rúgtunk, mint amennyit kellett és ebből mindenki kivette a részét. 

Jön a következő hétvége és megyünk tovább.

Ábrahám-Furus Gergő csapatkapitány:  – Nagyon fiatal a csapatunk, első évünk ebben az osztályban. Nem kell nekünk pontot elvinni Tiszakécskéről. Nyilván ez a tizennégy gól nagyon rosszul néz ki. Azt gondolom, hogy van ennyi és lehet is ennyi a két csapat között. Amennyiben ez a társaság egyben marad, akkor két, három év múlva szorosabb lesz a Tiszakécske elleni mérkőzésünk.

Tiszakécskei LC II–Csólyospálos 14–1 (7–0)

Tiszakécske, vezette: Bartucz Tamás (Gera Ferenc, Kócsó Tibor Zsolt).

Tiszakécske: Fürj – István L., Ruzsa (Oberna 60.), Szabó D. (Tóth M. 46.), Klemenc, Káli, Balla D., Lovas A. (Faragó M. 60.), Sallai (Hábenczius 60.), Lovas Zs. (Domonics 72.), Juhász G.

Technikai vezető: Bagi Gábor

Csólyospálos: Andóczi-Balog – Ábrahám-Furus, Gera, Szabó B., Kovács K., Harkai, Rádóczi, Lukács, Magyar Z., Tóth D., Kertész.

Gólszerző: Sallai 22., 34., 42., Balla 30., Káli 39., 74., Lovas Zs. 41., 59., Lovas A. 44., Juhász 53., István L. 78., 85., 88, Domonics 83., illetve Tóth D. 65.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu