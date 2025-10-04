1 órája
Nagy arányú győzelmet aratott a Tiszakécske II a Csólyospálos felett – fotók
A vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hetedik fordulójában a Csólyospálos a Kécske otthonába látogatott. Az elmúlt két év bajnoka, Tiszakécskei LC II nagy arányú győzelmet aratott az újonc felett.
A találkozó előtt a hazaiak két ponttal lemaradva, a negyedik helyen álltak a tabellán. A vendégek két győzelmet is arattak, de négy alkalommal vereséget szenvedtek, ami a tizenegyedik helyhez volt elegendő. Így a mostani találkozónak a Tiszakécskei LC II volt az esélyese, és élt is a lehetőséggel.
Az első igazi hazai helyzet a 13. percben adódott, amikor Balla Dániel jobb oldalról befelé cselezett, és lövése a kapufát találta el. A 22. percben kezdte meg a gólgyártást a Tiszakécske. Káli visszagurított labdáját Sallai lőtte a hálóba 1–0. A 30. percben Szabó Dávid beadását Balla Dániel rúgta a kapuba 2–0. Négy perccel később ismét Szabó Dávid jobb oldalra adta ki a labdát, Sallai pedig egy csel után a bal alsó sarokba továbbította a labdát 3–0. Ezután öt olyan perc következett a mérkőzésen, amikor négy gólt lőtt a Tiszakécske. A 39. percben Lovas Andor jobbról lőtte be a játékszert, Káli pedig közelről a hálóba pofozta 4–0. A 41. percben Lovas Zsombor lövése egy védőről pattant a kapuba 5–0. Egy perccel később Káli-Sallai összjáték után az utóbbi növelte a hazaiak előnyét 6–0. Az első félidő utolsó előtti percében Lovas Andor emelte át Andóczi-Balogon a labdát 7–0.
Tizennégy gólt rúgott a Tiszakécskei LC II
A második félidőben az 53. percben esett az első találat. Juhász Gergő mintegy 22 méterről talált a kapuba 8–0. Hat perccel később Lovas Zsombor kapásból növelte az előnyt 9–0. A 65. percben szépített a Csólyospálos. Egy jobb oldalról beadott labdát Fürj még ki tudott ütni, de az Tóth Dominik elé került, aki nem hibázott 9–1. A 74. percben Juhász beadását Káli fejelte a kapuba 10–1. A mérkőzés hátralévő részében István László percei következtek. A 78. percben Káli beadását 25 méterről lőtte a kapuba 11–1. Öt perccel később a csereként beállt Domonics is gólt szerzett 12–1. A 85. percben Kálit szerelték a tizenhatoson belül, de a labda István Lászlóhoz került, aki kapásból félmagasan óriási gólt lőtt 13–1.
Három perccel később egy passz után István a bal lábáról átvette a labdát a jobbra úgy talált be 14–1.
Ezen a mérkőzésen a Tiszakécske minden tekintetben jobb volt ellenfelénél, és még az eredmény sem túlzott. Ettől függetlenül a Csólyospálos szimpatikus csapat benyomását keltette. Nem reklamáltak a játékvezetőnél, nem hibáztatták egymást a gólok után és sportszerűen játszottak. Amennyiben jobban kihasználták volna azt a kevés lehetőséget, ami adódott számukra, akkor más lehetett volna az eredmény. Igaz, a Tiszakécskének is akadtak, a sok gólon kívül, helyzeteik.
A Csólyospálos a Tiszakécskei LC II ellen játszottFotók: Szentirmay Tamás
Bagi Gábor: – Az sem volt eddig reális, hogy a sok helyzetből csak kettőt hármat értékesítettünk, de ez a tizennégy gól is messze van a realitástól. Sokkal jobb csapat lesz a Csólyospálos, és azt gondolom, hogy több egyesületnek is megnehezíti majd a dolgát. Ma több gól volt a játékunkban, de sokat számított az, hogy az első félidőben nagy különbség alakult ki a két csapat között. Azt kértem a srácoktól, hogy tiszteljük meg azzal az ellenfelet, hogy a második félidőt is normálisan végig játsszuk, mert megérdemlik. Nem lett volna jó, ha mindenki rossz szájízzel jött volna le a pályáról. Ezen a mérkőzésen mi nyertünk, de nem szerettük volna lebecsülni az ellenfelünket. A Csólyospálos az elmúlt év megyei másodosztály Északi csoportjának a bajnok. Örülünk annak, hogy elvállalták a vármegyei elsőosztályt. Így, ha a fiatalokat még együtt tudják tartani, azt gondolom, hogy még sokra vihetik. Nekünk ez is egy mérkőzés volt a harminc közül, végre gólokat is annyit rúgtunk, mint amennyit kellett és ebből mindenki kivette a részét.
Jön a következő hétvége és megyünk tovább.
Ábrahám-Furus Gergő csapatkapitány: – Nagyon fiatal a csapatunk, első évünk ebben az osztályban. Nem kell nekünk pontot elvinni Tiszakécskéről. Nyilván ez a tizennégy gól nagyon rosszul néz ki. Azt gondolom, hogy van ennyi és lehet is ennyi a két csapat között. Amennyiben ez a társaság egyben marad, akkor két, három év múlva szorosabb lesz a Tiszakécske elleni mérkőzésünk.
Tiszakécskei LC II–Csólyospálos 14–1 (7–0)
Tiszakécske, vezette: Bartucz Tamás (Gera Ferenc, Kócsó Tibor Zsolt).
Tiszakécske: Fürj – István L., Ruzsa (Oberna 60.), Szabó D. (Tóth M. 46.), Klemenc, Káli, Balla D., Lovas A. (Faragó M. 60.), Sallai (Hábenczius 60.), Lovas Zs. (Domonics 72.), Juhász G.
Technikai vezető: Bagi Gábor
Csólyospálos: Andóczi-Balog – Ábrahám-Furus, Gera, Szabó B., Kovács K., Harkai, Rádóczi, Lukács, Magyar Z., Tóth D., Kertész.
Gólszerző: Sallai 22., 34., 42., Balla 30., Káli 39., 74., Lovas Zs. 41., 59., Lovas A. 44., Juhász 53., István L. 78., 85., 88, Domonics 83., illetve Tóth D. 65.
