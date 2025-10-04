Nagy arányú győzelmet aratott a Tiszakécske II a Csólyospálos felett – fotók

A találkozó előtt a hazaiak két ponttal lemaradva, a negyedik helyen álltak a tabellán. A vendégek két győzelmet is arattak, de négy alkalommal vereséget szenvedtek, ami a tizenegyedik helyhez volt elegendő. Így a mostani találkozónak a Tiszakécskei LC II volt az esélyese, és élt is a lehetőséggel.

A Csólyospálos a Tiszakécskei LC II otthonába látogatott

Fotó: Szentirmay Tamás

Az első igazi hazai helyzet a 13. percben adódott, amikor Balla Dániel jobb oldalról befelé cselezett, és lövése a kapufát találta el. A 22. percben kezdte meg a gólgyártást a Tiszakécske. Káli visszagurított labdáját Sallai lőtte a hálóba 1–0. A 30. percben Szabó Dávid beadását Balla Dániel rúgta a kapuba 2–0. Négy perccel később ismét Szabó Dávid jobb oldalra adta ki a labdát, Sallai pedig egy csel után a bal alsó sarokba továbbította a labdát 3–0. Ezután öt olyan perc következett a mérkőzésen, amikor négy gólt lőtt a Tiszakécske. A 39. percben Lovas Andor jobbról lőtte be a játékszert, Káli pedig közelről a hálóba pofozta 4–0. A 41. percben Lovas Zsombor lövése egy védőről pattant a kapuba 5–0. Egy perccel később Káli-Sallai összjáték után az utóbbi növelte a hazaiak előnyét 6–0. Az első félidő utolsó előtti percében Lovas Andor emelte át Andóczi-Balogon a labdát 7–0.

Tizennégy gólt rúgott a Tiszakécskei LC II

A második félidőben az 53. percben esett az első találat. Juhász Gergő mintegy 22 méterről talált a kapuba 8–0. Hat perccel később Lovas Zsombor kapásból növelte az előnyt 9–0. A 65. percben szépített a Csólyospálos. Egy jobb oldalról beadott labdát Fürj még ki tudott ütni, de az Tóth Dominik elé került, aki nem hibázott 9–1. A 74. percben Juhász beadását Káli fejelte a kapuba 10–1. A mérkőzés hátralévő részében István László percei következtek. A 78. percben Káli beadását 25 méterről lőtte a kapuba 11–1. Öt perccel később a csereként beállt Domonics is gólt szerzett 12–1. A 85. percben Kálit szerelték a tizenhatoson belül, de a labda István Lászlóhoz került, aki kapásból félmagasan óriási gólt lőtt 13–1.

Három perccel később egy passz után István a bal lábáról átvette a labdát a jobbra úgy talált be 14–1.

Ezen a mérkőzésen a Tiszakécske minden tekintetben jobb volt ellenfelénél, és még az eredmény sem túlzott. Ettől függetlenül a Csólyospálos szimpatikus csapat benyomását keltette. Nem reklamáltak a játékvezetőnél, nem hibáztatták egymást a gólok után és sportszerűen játszottak. Amennyiben jobban kihasználták volna azt a kevés lehetőséget, ami adódott számukra, akkor más lehetett volna az eredmény. Igaz, a Tiszakécskének is akadtak, a sok gólon kívül, helyzeteik.