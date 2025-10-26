október 26., vasárnap

A Csákvár ellen a saját játékára kell koncentrálnia a Tiszakécskének

A Merkantil Bank Liga NB II-es labdarúgó-bajnokság tizenegyedik fordulóját bonyolítják le vasárnap. A Tiszakécskei LC gárdája az Aqvital FC Csákvár otthonába utazik. A hazaiak a hetedik, a vendégek a kilencedik helyről várják a folytatást.

Szentirmay Tamás

Az eddig lejátszott tíz fordulóból a Fejér vármegyei gárda, négy mérkőzést megnyert, négy alkalommal döntetlent játszott, kétszer pedig vereséget szenvedett, így összesen tizenhat pontjukkal a hetedik, míg a Tiszakécskei LC a kilencedik helyen áll jelenleg a tabellán. Legutóbb az újonc Karcag otthonában játszottak és 1–0 arányban alulmaradtak. Ezzel kapcsolatban Tóth Balázs, a csákváriak vezetőedzője azt nyilatkozta, hogy nagyon fiatal csapattal léptek pályára, az átlagéletkor 21,8 év volt. Az öt fiatal mellett a legidősebb játékosuk is csak 27 éves volt. Ettől függetlenül akadtak nekik is helyzeteik.

A Tiszakécskei LC gárdája Csákvárra utazik
A Tiszakécskei LC csapata három alkalommal győztesként hagyta el a játékteret, háromszor döntetlent játszott, míg négy alkalommal nem sikerült pontot szereznie. Legutóbb hazai pályán győzte le az FC Ajka csapatát. Az eredményükkel tizenkét pontot gyűjtöttek, ami jelenleg a kilencedik helyhez elegendő.

A Tiszakécskei LC elhozná a három pontot

Az Ajka elleni mérkőzésen, a rendes játékidő letelte után, a hosszabbítás utolsó percében szerezte meg a győzelmet a Tiszakécske. Bódi Ádám szabadrúgását a frissen beállt Takács Tamás fejelte a kapuba. A csatár ezzel kapcsolatban így nyilatkozott: Nagyot küzdöttek a srácok, nagyot melóztunk. Nagyon sajnáltam volna, ha 1–1-lett volna a mérkőzés eredménye, de szerencsére sikerült megszerezni a győzelmet. Az egy nagyon fontos három pont megszerzése volt, a fiúk a szívüket is kitették a pályán. A gólommal kapcsolatban annyit mondanék, hogy Bódi Ádám már nem először, nagyszerűen tekerte be a labdát, csak kicsit kellett belefejelni, a kapus közel volt, nem tudott beleérni, így a hálóban kötött ki. A gólt nem kell megmagyarázni, örülünk annak, hogy megszereztük a három pontot. Egy győzelem hatalmas erőket szabadít fel a csapatokból és biztos vagyok abban, hogy a mi csapatunkból is ilyen reakciót fog kiváltani. A Csákvár elleni mérkőzésen is úgy szeretnénk játszani, mint az Ajka ellen és szeretnénk elhozni a három pontot, nyilatkozta Takács Tamás, aki egykor, a 2021/2022-es bajnoki szezonban Csákváron focizott.

– Nekünk nagyon kellett az Ajka elleni győzelem, de ezt minden tiszakécskei szurkoló tudja. Már a Honvéd ellen is azt a játékot mutattuk, amit elképzeltünk, de akkor még csak egy pontot szereztünk, az Ajak ellen pedig meggyőző fölényben játszottunk. Ismerjük a Csákvárt, egy fiatal csapat, évek óta következetesen dolgoznak, jó szemléletűek. Ők olyanok, akik szeretik játszani a futballt. Jól menedzselik a fiatalokat, de ettől függetlenül nekünk tovább kell vinni azt a lendületet, ami az ajkai meccsen megmutatkozott. A saját játékunkra kell koncentrálni és abból kihozni a lehető legtöbbet. Bízom abban, hogy stabilizálódik az, amit elképzeltünk, és egyre több olyan mérkőzésben lesz részünk, mint az Ajka ellen – mondta Pintér Csaba vezetőedző.

