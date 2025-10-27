Kilenc emberrel is harcolt a Tiszakécske, de nem sikerült pontot szereznie

Az elmúlt három fordulóban a hazaiak a következő eredményt érték el. A Kecskemét otthonában 2–2 arányú döntetlent játszott, a hazai pályán a Békéscsaba ellen is döntetlen 1–1 volt az eredmény, Míg Karcagon 1–0-ra kikaptak. Ezzel szemben a Tiszakécskei LC hazai pályán 1 –2 arányú vereséget szenvedett a Budafoki MTE-től, a Budapest Honvéd ellen idegenben 1–1-et ért el, az Ajkánál pedig 2–1 arányban bizonyult jobbnak a Városi Sportcentrumban. Ez pedig azt jelentette, hogy míg a Csákvár leszálló ágban volt, a Tiszakécske pedig egyre jobb formát mutatott. Így természetesen érdekesnek mutatkozott a találkozó, olyan szempontból is, hogy melyik csapat szerez pontot vagy pontokat.

A fotón középen Bódi Ádám a Tiszakécskei LC gólszerzője

Fotó: Szentirmay Tamás / archív-felvétel

Amennyiben a két csapat eddig lejátszott mérkőzések statisztikai adatait nézzük, abból kiderült, hogy eddig kilenc alkalommal találkoztak egymással, melyből három alkalommal tiszakécskei győzelem született, öt találkozó döntetlenül végződött, és mindössze egyszer sikerült csak a felülmúlni a Csákvárnak a Tisza-parti kisváros csapatát.

A Csákvár csapatában kezdőként jutott szóhoz Bányai Péter, aki tavasszal még a Mezőkövesd kölcsön játékosaként szerepelt Tiszakécskén. Most szintén kölcsönben szerepel a Fejér vármegyei csapatnál. Pintér Csaba vezetőedző ugyan azt a tizenegy játékost küldte pályára, akik az Ajka ellen is kezdők voltak.

Jól kezdett a Tiszakécskei LC

Már az ötödik percben Bódi beadását Ramos a kapufára lőtte. A 15. percben Helenbai szerzett labdát a Tiszakécske térfelén Magyar Zsolthoz továbbított, aki Prokop fölött kilőtte a bal felső sarkot 1–0. A 21. percben Vukk távoli lövése megpattant egy védőn, de Lehoczkinak nem okozott gondot. Két perccel később, Magyar a felső lécet találta telibe. A 41. percben Szabó jobb oldalról belőtt labdáját Bányai fejelte kapura, de Prokop biztosan hárított. Két perccel később Vukk ment le egészen az alapvonalig, középre adott, Ramos lövését Helembai a gólvonalról vágta ki.

A második félidőt is jól kezdte a tiszakécskei gárda. A 48. percben Bódi szögletét alig fejelte kapu mellé Ramos. Egy perccel később Balázs Benjamin rosszul adta haza a labdát Prokop nem jól ért bele Bányai berobbant és közelről a kapuba lőtt 2–0. Az 56. percben Pál Barna szabálytalankodott a tizenhatoson belül Patakival szemben. A játékvezető határozottan mutatott a tizenegyes pontra. A büntetőt Bódi a jobbra mozduló Lehoczki mellett a bal alsó sarokba lőtte 2–1. Az 58. percben Ramos kapáslövése ment el a kapu mellett. A 73. percben egy szögletrúgás után, Lucas kapott piros lapot. Emberhátrányban folytatta a játékot a vendégcsapat. Négy perccel később Ominger ugrott ki a védők közül, de hosszan szöktette magát, így Prokop hárított. A 78. percben Szekér könyöklésért megkapta a második sárga lapját, majd pedig a pirosat. Kettős hátrányba került a Tiszakécske. A 83. percben Magyar Mondovicsnak adott kereszt labdát, aki a bal alsó sarokba helyezett 3–1. A 90. percben Bódi lapos szabadrúgását fogta Lehoczki.