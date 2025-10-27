1 órája
Kilenc emberrel is harcolt a Tiszakécske, de nem sikerült pontot szereznie
A Merkantil Bank Liga NB II-es labdarúgó-bajnokság tizenegyedik fordulójában a 7. helyen álló Aqvital FC Csákvár a 10. helyen álló Tiszakécskei LC gárdáját fogadta. A találkozó előtt a két csapat között négy pont volt a különbség.
Az elmúlt három fordulóban a hazaiak a következő eredményt érték el. A Kecskemét otthonában 2–2 arányú döntetlent játszott, a hazai pályán a Békéscsaba ellen is döntetlen 1–1 volt az eredmény, Míg Karcagon 1–0-ra kikaptak. Ezzel szemben a Tiszakécskei LC hazai pályán 1 –2 arányú vereséget szenvedett a Budafoki MTE-től, a Budapest Honvéd ellen idegenben 1–1-et ért el, az Ajkánál pedig 2–1 arányban bizonyult jobbnak a Városi Sportcentrumban. Ez pedig azt jelentette, hogy míg a Csákvár leszálló ágban volt, a Tiszakécske pedig egyre jobb formát mutatott. Így természetesen érdekesnek mutatkozott a találkozó, olyan szempontból is, hogy melyik csapat szerez pontot vagy pontokat.
Amennyiben a két csapat eddig lejátszott mérkőzések statisztikai adatait nézzük, abból kiderült, hogy eddig kilenc alkalommal találkoztak egymással, melyből három alkalommal tiszakécskei győzelem született, öt találkozó döntetlenül végződött, és mindössze egyszer sikerült csak a felülmúlni a Csákvárnak a Tisza-parti kisváros csapatát.
A Csákvár csapatában kezdőként jutott szóhoz Bányai Péter, aki tavasszal még a Mezőkövesd kölcsön játékosaként szerepelt Tiszakécskén. Most szintén kölcsönben szerepel a Fejér vármegyei csapatnál. Pintér Csaba vezetőedző ugyan azt a tizenegy játékost küldte pályára, akik az Ajka ellen is kezdők voltak.
Jól kezdett a Tiszakécskei LC
Már az ötödik percben Bódi beadását Ramos a kapufára lőtte. A 15. percben Helenbai szerzett labdát a Tiszakécske térfelén Magyar Zsolthoz továbbított, aki Prokop fölött kilőtte a bal felső sarkot 1–0. A 21. percben Vukk távoli lövése megpattant egy védőn, de Lehoczkinak nem okozott gondot. Két perccel később, Magyar a felső lécet találta telibe. A 41. percben Szabó jobb oldalról belőtt labdáját Bányai fejelte kapura, de Prokop biztosan hárított. Két perccel később Vukk ment le egészen az alapvonalig, középre adott, Ramos lövését Helembai a gólvonalról vágta ki.
A második félidőt is jól kezdte a tiszakécskei gárda. A 48. percben Bódi szögletét alig fejelte kapu mellé Ramos. Egy perccel később Balázs Benjamin rosszul adta haza a labdát Prokop nem jól ért bele Bányai berobbant és közelről a kapuba lőtt 2–0. Az 56. percben Pál Barna szabálytalankodott a tizenhatoson belül Patakival szemben. A játékvezető határozottan mutatott a tizenegyes pontra. A büntetőt Bódi a jobbra mozduló Lehoczki mellett a bal alsó sarokba lőtte 2–1. Az 58. percben Ramos kapáslövése ment el a kapu mellett. A 73. percben egy szögletrúgás után, Lucas kapott piros lapot. Emberhátrányban folytatta a játékot a vendégcsapat. Négy perccel később Ominger ugrott ki a védők közül, de hosszan szöktette magát, így Prokop hárított. A 78. percben Szekér könyöklésért megkapta a második sárga lapját, majd pedig a pirosat. Kettős hátrányba került a Tiszakécske. A 83. percben Magyar Mondovicsnak adott kereszt labdát, aki a bal alsó sarokba helyezett 3–1. A 90. percben Bódi lapos szabadrúgását fogta Lehoczki.
Szétesett a mérkőzés
Nem úgy alakult ez a találkozó, mint ahogyan azt a tiszakécskeiek szerették volna. Ezúttal is megvoltak a helyzeteik, de azokat nem sikerült értékesíteni. Sajnálatos, hogy a játékvezető sem állt a helyzet magaslatán, amivel befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét. Ebből tanulni kell és nem szabad felvenni a kesztyűt. Sajnos a Kecskemét elleni rangadón Lucas és Szekér a piros lapjuk miatt nem játszhat, Ramos pedig az öt sárga lapja miatt.
– Jól kezdtük a meccset, egy kapufával, meg voltak a lehetőségünk, de nem rúgtunk gólt. Ezt követően jött a menetrend szerinti egyéni hiba hátul, ami után gólt kaptunk. A gól után volt egy kis rövidzárlatunk, de jól kijöttünk belőle, visszajöttünk a meccsbe, domináltunk, tudtuk játszani a saját játékunkat. A szünet után úgy gondoltuk, hogy minden rendben lesz, de újabb egyéni hibából megkaptuk a második gólt. Ettől függetlenül nem álltunk meg, nem adtuk fel. A büntetővel visszajöttünk a mérkőzésbe, próbáltunk nyomást gyakorolni az ellenfelünkre. Mind addig működött ez a dominancia, míg egyenlő feltételeket kaptunk. Sajnos, rajtunk kívül álló okok miatt, szétesett a mérkőzés. Nem nagyon látszott az sem, hogy két játékossal kevesebben vagyunk, akkor is mentünk előre. Persze mi is részesei voltunk ennek a történetnek, mert belementünk egy olyan játékba, amibe nem kellett volna, amit az ellenfelünk és mások generáltak. Ez a mi butaságunk volt, mert ebből nem lehet jól kijönni, és nem is jöttünk ki jól. Az egyéni hibáinkat pedig az ellenfelünk kihasználta – nyilatkozta a találkozó után Pintér Csaba vezetőedző.
Aqvital FC Csákvár–Tiszakécskei LC 3–1 (1–0)
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, vezette: Gaál Ákos (Huszár Balázs, Kulman Tamás).
Csákvár: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Radics (Mészáros 81.), Magyar Zs. – Mondovics, Bányai P. (Simon 73.), Szabó B. (Ominger 66.).
Vezetőedző: Tóth Balázs
Tiszakécske: Prokop – Balázs B. Varga J., Visinka, Terbe – Bódi, Szekér, Vukk (Zámbó 46.), Lucas – Pataki (Takács T. 82.), Ramos.
Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Magyar 15., Bányai 49., Mondovics 83, illetve Bódi tizenegyesből az 55. percben.
