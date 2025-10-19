Két hét szünet után az Ajkát fogadja a Tiszakécske

A vendégek az eddig lejátszott kilenc fordulóból három találkozót tudtak megnyerni, egy alkalommal döntetlent játszottak, míg ötször vesztesként hagyták el a pályát. Az így szerzett tíz pontjukkal a nyolcadik helyen állnak a tabellán. A hazaiak eddig csak két alkalommal tudtak három pontot szerezni, háromszor döntetlen játszottak, négy találkozón pedig vereséget szenvedtek, ez pedig kilenc pontot jelentette a számukra. Érdekes, hogy amíg az ajkaiak tíz ponttal a nyolcadik helyen állnak a tabellán, a Tiszakécskei LC a kilenc pontjukkal csak a tizennegyedik helyen. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon sűrű a középmezőny. Öt csapatnak van kilenc pontja, kettőnek pedig tíz. Így minden mérkőzésen keményen meg kell küzdeni nemcsak a győzelemért, hanem a döntetlenért is, hogy pontokat lehessen gyűjteni.

A Tiszakécskei LC készül a vasárnapi meccsé

Fotó: Szentirmay Tamás

A Tiszakécskének nagyon fontos mérkőzése lesz a vasárnapi Ajka elleni küzdelem. Azzal minden játékos, szakmai stábtag, de a szurkolók is tisztában vannak, hogy csak a győzelem az elfogadható eredmény. Az előző fordulóban a Tisza-parti kisváros csapata szerepelt jobban, mert a bajnokesélyes Budapest Honvéd otthonában 1–1-es döntetlent ért el. Az Ajka viszont hazai pályán kapott ki az újonc Karcagtól. Ez pedig lehetőséget jelent arra, hogy a hazai gárda győztesként hagyja el a játékteret. Pintér Csaba tanítványai a válogatott mérkőzés miatti szünetben mindent megtettek annak érdekében, hogy jól felkészüljenek a találkozóra.

Edzőváltás az ellenfélnél

Növeli a győzelmi esélyeket az, hogy a vezetőedző Ajkáról származik, így többet tud az ottani helyzetről, mint esetleg más csapatokról. A Veszprém vármegyei csapatnál nem régen edzőváltás történt. Az október 5-én lejátszott kilencedik fordulóban még Horváth András irányította a csapatot, de a szakmai vezetés úgy döntött, hogy az elkövetkezendő időben más vezetőedző irányítása mellett fogják folytatni a bajnokságot. Megállapodtak az egykori szövetségi kapitánnyal, Csábi Józseffel, így ő váltotta a kispadon Horváth Andrást. Kérdés az, hogy a rövid, mindössze tizenegy napos idő alatt mit tud kihozni a szakember a csapatból. Az ajkai keretben két olyan játékos is található, akik egykor Tiszakécskén rúgták a labdát. Kirchner Krisztián és Cipf Dominik, most az Ajka csapát erősítik. Az előző, Karcag elleni mérkőzésen mind a két játékos kezdőként szerepelt, de lecserélték őket.