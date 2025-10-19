3 órája
Két hét szünet után az Ajkát fogadja a Tiszakécske
A válogatott mérkőzések miatt két hét szünet volt a Merkantil Bank Liga NB II-es labdarúgó-bajnokságban. Vasárnap a tizedik fordulót bonyolítják le, melyben a Tiszakécskei LC az FC Ajka csapatát fogadja.
A vendégek az eddig lejátszott kilenc fordulóból három találkozót tudtak megnyerni, egy alkalommal döntetlent játszottak, míg ötször vesztesként hagyták el a pályát. Az így szerzett tíz pontjukkal a nyolcadik helyen állnak a tabellán. A hazaiak eddig csak két alkalommal tudtak három pontot szerezni, háromszor döntetlen játszottak, négy találkozón pedig vereséget szenvedtek, ez pedig kilenc pontot jelentette a számukra. Érdekes, hogy amíg az ajkaiak tíz ponttal a nyolcadik helyen állnak a tabellán, a Tiszakécskei LC a kilenc pontjukkal csak a tizennegyedik helyen. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon sűrű a középmezőny. Öt csapatnak van kilenc pontja, kettőnek pedig tíz. Így minden mérkőzésen keményen meg kell küzdeni nemcsak a győzelemért, hanem a döntetlenért is, hogy pontokat lehessen gyűjteni.
A Tiszakécskének nagyon fontos mérkőzése lesz a vasárnapi Ajka elleni küzdelem. Azzal minden játékos, szakmai stábtag, de a szurkolók is tisztában vannak, hogy csak a győzelem az elfogadható eredmény. Az előző fordulóban a Tisza-parti kisváros csapata szerepelt jobban, mert a bajnokesélyes Budapest Honvéd otthonában 1–1-es döntetlent ért el. Az Ajka viszont hazai pályán kapott ki az újonc Karcagtól. Ez pedig lehetőséget jelent arra, hogy a hazai gárda győztesként hagyja el a játékteret. Pintér Csaba tanítványai a válogatott mérkőzés miatti szünetben mindent megtettek annak érdekében, hogy jól felkészüljenek a találkozóra.
Edzőváltás az ellenfélnél
Növeli a győzelmi esélyeket az, hogy a vezetőedző Ajkáról származik, így többet tud az ottani helyzetről, mint esetleg más csapatokról. A Veszprém vármegyei csapatnál nem régen edzőváltás történt. Az október 5-én lejátszott kilencedik fordulóban még Horváth András irányította a csapatot, de a szakmai vezetés úgy döntött, hogy az elkövetkezendő időben más vezetőedző irányítása mellett fogják folytatni a bajnokságot. Megállapodtak az egykori szövetségi kapitánnyal, Csábi Józseffel, így ő váltotta a kispadon Horváth Andrást. Kérdés az, hogy a rövid, mindössze tizenegy napos idő alatt mit tud kihozni a szakember a csapatból. Az ajkai keretben két olyan játékos is található, akik egykor Tiszakécskén rúgták a labdát. Kirchner Krisztián és Cipf Dominik, most az Ajka csapát erősítik. Az előző, Karcag elleni mérkőzésen mind a két játékos kezdőként szerepelt, de lecserélték őket.
Jó eredményre számít a Tiszakécskei LC vezetőedzője
– Az utolsó bajnoki mérkőzésből, amit a Budapest Honvéd ellen vívtunk jól jöttünk ki. Ilyen szempontból kicsit rosszkor jött a szünet, de reméljük, hogy fennmarad a lendület meg az erő, a tartás, amit ott is mutattunk – mondta Pintér Csaba vezetőedző. – Az nyilván némi előnyt jelent, hogy én Ajkáról származom, mert a játékosok nagy részével dolgoztam együtt, ismerem őket. De ugyanakkor nem előny, hogy az Ajkánál most edzőváltás történt. Azt tudjuk, hogy egy edzőváltás mindig egy új impulzust jelent, új energiákat szabadít fel a csapaton belül, ami meg tudja nehezíteni a dolgunkat, mert a játékosok közül mindenki bizonyítani akar. Amennyire lehet feltérképeztük őket a rendelkezésre álló adatok, információk alapján, illetve a személyes tapasztalataim alapján is. Ismerjük az edző kolléga Csábi József stílusát, mert ő huzamosabb ideig dolgozott ebben az osztályban. Ez alapján próbáltunk a legjobban felkészülni.
Hazai pályán mindenképpen egy jó eredményre számítok.
Bízom benne, hogy ez jó játékkal is párosul, és reménykedünk abban, hogy végre elindulunk egy olyan úton, amit kitűztünk magunknak. Egy hullámvasúton ülünk, elég hullámzó a teljesítményünk, de reméljük, hogy ez egy felfelé ívelő pályát mutat majd.
Pintér Csaba elmondta még, hogy az osztálynak a sajátossága, hogy ilyen szoros és sűrű a mezőny, ami évek óta jellemző az NB II-re. Egy-egy győzelemmel, egy jó sorozattal helyezéseket lehet előre ugrani, a tabellán. A sérültekkel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy Gyenes Ádám rehabilitáción vesz részt, rá még nem számíthat. Az elmúlt két hétben több játékoson is akiken átment egy betegség, az ő bevethetőségük még kérdéses.
A Tiszakécskei LC–FC Ajka mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Városi Sportcentrumban.
