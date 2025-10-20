A sors igazságtalansága lett volna, ha nem nyer a Tiszakécske – fotók

A mérkőzés előtt mindössze egy pont volt a különbség a két csapat között, de ez helyezésekben hatot jelentett a vendégek számára. Éppen ezért a Tiszakécskei LC legfőbb célja az volt, hogy a három pontot begyűjtve, győztesként hagyják el a pályát. A két csapat eddig nyolc alkalommal találkozott egymással, melyből négy ajkai győzelem született, egy alkalommal nem bírtak egymással a csapatok, háromszor pedig a Tisza-parti kisváros csapata vitte el a három pontot.

A Tiszakécskei LC csapata az FC Ajka gárdáját fogadta

Fotó: Szentirmay Tamás

A Tiszakécskei LC az Ajkát fogadta

Amint arról már korábban beszámoltunk, az ajkai csapatnál Horváth Andrást Csábi József váltotta a kispadon. Pénteken pedig azt jelentette be a Veszprém vármegyei egyesület, hogy Soós Imre helyett Bujtor Balázs lett a klub ügyvezetője. Ilyen előjelek mellett várta mind két gárda a vasárnapi találkozót.

Már a találkozó elején helyzetet alakított ki a Tiszakécske. Bódi keresztlabdája után Vukk alig fejelt kapu fölé. A 19. percben Balázs Benjamin beadása után Bódi kapásból lőtt a kapu fölé. öt perccel később Ramos bal oldalról lőtte be a labdát Szekér a tizenegyes pontról nem találta el a kaput. Bő félóra telt el a játékidőből amikor Bódi kapáslövését a léc alól tolta szögletre Szabados. A következő hazai támadásnál Visinka került ziccerbe, de pontosan középre rúgta a labdát így az ajkai hálóőrnek nem okozott gondot.

A második játékrészben továbbra is kezében tartotta a mérkőzés a hazai gárda.

Az 57. percben Ramos alapvonalról begurított labdáját Pataki rúgta kapura Szabados a gólvonal előtt tudta megfogni. Csak idő kérdése volt, hogy mikor sikerül a Tiszakécskének gólt szereznie. Pontosan egy óra telt el a találkozóból, amikor ezt meg tudták valósítani. Bódi bal oldali szabadrúgása után Szekér fejelte vissza a labdát, Ramos pedig a hálóba 1–0. Szögletek sora jelentette a hazai fölényt. A 69. percben Bódi szögletét Szekér alig fejelte fölé. A találkozó hajrájában az első lövést küldte kapura az Ajka. Kovács Nikolasz a jobb oldalról keresztlabdát adott Cipfnek, aki kilőtte a jobb alsó sarkot 1–1. A találkozó hosszabbításának utolsó percében Bódi tizenhét méteres szabadrúgását Takács Tamás csúsztatta fejjel a hálóba 2–1.