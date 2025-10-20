október 20., hétfő

Labdarúgás

30 perce

A sors igazságtalansága lett volna, ha nem nyer a Tiszakécske – fotók

Címkék#FC Ajka#Tiszakécskei LC#labdarúgás

A Merkantil Bank Liga NB II-es labdarúgó bajnokság tizedik fordulójában a Tiszakécskei LC csapata az FC Ajka gárdáját fogadta. A találkozó eredménye egyik fél számára sem volt érdektelen, mert mind a két csapat a három pont megszerzésére törekedett.

Szentirmay Tamás

A mérkőzés előtt mindössze egy pont volt a különbség a két csapat között, de ez helyezésekben hatot jelentett a vendégek számára. Éppen ezért a Tiszakécskei LC legfőbb célja az volt, hogy a három pontot begyűjtve, győztesként hagyják el a pályát. A két csapat eddig nyolc alkalommal találkozott egymással, melyből négy ajkai győzelem született, egy alkalommal nem bírtak egymással a csapatok, háromszor pedig a Tisza-parti kisváros csapata vitte el a három pontot.

a tiszakécskei lc az ajka ellen játszott
A Tiszakécskei LC csapata az FC Ajka gárdáját fogadta
Fotó: Szentirmay Tamás

A Tiszakécskei LC az Ajkát fogadta

Amint arról már korábban beszámoltunk, az ajkai csapatnál Horváth Andrást Csábi József váltotta a kispadon. Pénteken pedig azt jelentette be a Veszprém vármegyei egyesület, hogy Soós Imre helyett Bujtor Balázs lett a klub ügyvezetője. Ilyen előjelek mellett várta mind két gárda a vasárnapi találkozót.

Már a találkozó elején helyzetet alakított ki a Tiszakécske. Bódi keresztlabdája után Vukk alig fejelt kapu fölé. A 19. percben Balázs Benjamin beadása után Bódi kapásból lőtt a kapu fölé. öt perccel később Ramos bal oldalról lőtte be a labdát Szekér a tizenegyes pontról nem találta el a kaput. Bő félóra telt el a játékidőből amikor Bódi kapáslövését a léc alól tolta szögletre Szabados. A következő hazai támadásnál Visinka került ziccerbe, de pontosan középre rúgta a labdát így az ajkai hálóőrnek nem okozott gondot.

A második játékrészben továbbra is kezében tartotta a mérkőzés a hazai gárda. 

Az 57. percben Ramos alapvonalról begurított labdáját Pataki rúgta kapura Szabados a gólvonal előtt tudta megfogni. Csak idő kérdése volt, hogy mikor sikerül a Tiszakécskének gólt szereznie. Pontosan egy óra telt el a találkozóból, amikor ezt meg tudták valósítani. Bódi bal oldali szabadrúgása után Szekér fejelte vissza a labdát, Ramos pedig a hálóba 1–0. Szögletek sora jelentette a hazai fölényt. A 69. percben Bódi szögletét Szekér alig fejelte fölé. A találkozó hajrájában az első lövést küldte kapura az Ajka. Kovács Nikolasz a jobb oldalról keresztlabdát adott Cipfnek, aki kilőtte a jobb alsó sarkot 1–1. A találkozó hosszabbításának utolsó percében Bódi tizenhét méteres szabadrúgását Takács Tamás csúsztatta fejjel a hálóba 2–1.

Már az első percektől kezdve támadólag lépett fel a hazai gárda. Sorra dolgoztak ki helyzeteket, de a góllal adósak maradtak az első játékrészben. A második félidőben ziccereket alakítottak ki, de egy órát kellett várni a vezetésre. Az ajkaiak egy támadás után egyenlítettek, de ez volt az egyetlen lehetőségük. A hosszabbítás utolsó percében a Takács Tamás fejesével megérdemelten nyerte meg a mérkőzést a Tiszakécske.

A Tiszakécske az Ajka ellen játszott

Fotók: Szentirmay Tamás

– Amit elterveztünk, amit megbeszéltünk, meg amit kértünk a fiúktól azt végig betartották. Végig kontroll alatt tartottuk a meccset, végig domináltunk a mérkőzésen. Az Ajkának egy kapura lövése volt, amiből gólt szereztek. A sors igazságtalansága lett volna, ha nem nyerünk. A csapatom erejét mutatja, hogy az egyenlítés után nem estünk szét, hanem egységesen mentünk tovább, és az utolsó pillanatban kiharcoltuk a győzelmet, ami teljesen megérdemelt. Büszke vagyok a fiúkra, mert az a munka, amit hétről hétre beletesznek az kezd kijönni. 

Hazai pályán tudtunk nyerni, miden elismerést megérdemelnek a srácok 

– nyilatkozta a találkozó után Pintér Csaba vezetőedző.

– Sok minden történt a csapattal az elmúlt tíz napban, ami az első félidőben látszott is. Az első negyedórát leszámítva értékelhetetlen volt a játékunk. A második félidőben fölénk kerekedett a Tiszakécske, azt történt, amit ők akartak. Nem tetszett a csapatom. Kaptunk egy peches gólt, aztán elkezdtünk futballozni, ekkor azt játszotta a csapat, amit tudunk. Visszajöttünk a mérkőzésbe, rendszert is váltottunk. Történt, ami történt, de érdekesen alakult a végjáték. Az ilyen meccseket le kell hozni – értékelte csapata teljesítményét Csábi József.

Tiszakécskei LC–FC Ajka 2–1 (0–0)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, vezette: Sipos Tamás (László István Sándor, Vrbovszki Pál).

Tiszakécske: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka, Terbe 7, Bódi, Szekér (Takács 88.), Vukk (Zámbó 59., Lucas, Pataki (Horváth E.), Ramos.

Vezetőedző: Pintér Csaba

Ajka: Szabados – Kovács N., Bacsa (Csóka 77.), Tar (Sejben 61.) Garai, Csizmadia, Tóth G., Herjeczki (Doncsecz 73.), Kenderes, Szabó M. (Katona 61.), Cipf.

Vezetőedző: Csábi József

Gólszerző: Ramos a 60., Takács T a 94. illetve Cipf a 86. percben.

