2 órája
Legyőzte a Lajosmizsét az éllovas Tiszakécske
Ezen a hétvégén a 9. fordulót rendezték meg a vármegyei első osztályú bajnokságban. Ezúttal mind a hat mérkőzést vasárnap rendezték meg – a Kunbaja-Harta összecsapást elhalasztották. Legyőzte a Lajosmizsét az éllovas Tiszakécske, elvitte a pontokat Kiskőrösről az SC Hírös-Ép.
Az éllovas Tiszakécske 2-0-ás félidő után 2-1-re győzte le a Lajosmizsét.
A Kiskőrösi LC-SC Hírös-Ép első félidejében nem esett gól, a második játékrészben is csak egy, azt a 65. percben az akkor már Gvula Levente kiállítása miatt 18 perce emberhátrányban játszó SC-Hírös-Ép szerezte, így a kecskemétiek mind a három pontot elvitték.
Jól kezdett a Bácsalmás a Jánoshalma vendégeként, a nyáron Bácsborsódról Bácsalmásra igazolt Török Endre már az első percben megszerezte a vezetést. A hazai csapat aztán Papp Dominik és Szabó Szilárd góljaival a 32. percre megfordította az állást. Ádelhardt Rajmond talált még be a hosszabbításban, így 3-1 arányban behúzta a JSE a déli derbit.
A Kiskunfélegyháza-Kalocsa találkozót a vendégcsapat lényegében már a 29. percre eldöntötte, akkor ugyanis már 4-0-ra vezetett Sárközi János két, Farkas Zalán és Bányai Edvin egy-egy góljával. A második játékrészben már csak Répási Péter talált be, kétszer, így 6-0-ás győzelemmel söpörte be a három pontot Vaskó József csapata.
A Bajai LC-Kecskeméti LC mérkőzésen Varga Stefano már a 2. percben betalált. Hosszú ideig 1-0-ra állt a mérkőzés, aztán a hajrában még Bajnok Noel és Kiri Gergő is beköszönt, így 3-0-ra nyerte a Baja a mérkőzést.
Kemény, végig kiegyenlített összecsapás lett a Soltvadkert-Kecel szomszédvári derbi. A hazaiak szerezték meg a vezetést Huszka Bendegúz góljával, Brindza Tamás az első játékrész hajrájában egyenlített. A második félidőben már csak Huszka Bendegúz talált be, így a mérkőzést a Soltvadkert nyerte.
A Kecskeméti TE II. az újonc Csólyospálost fogadta a forduló zárómérkőzésén. A találkozót 4-0-ra a Kecskeméti TE II. nyerte.
Eredmények:
Tiszakécskei LC II.-Lajosmizsei VLC 2-1,
Kiskőrösi LC-SC Hírös-Ép Egyesület 0-1,
Jánoshalmi SE-Bácsalmási PVSE 3-1,
Kiskunfélegyháza-Anda Kalocsa FC 0-6,
Bajai LC-Kecskeméti LC 3-0,
Soltvadkerti TE Soltút-Kecel FC 2-1,
Kecskeméti TE II.-Csólyospálos 4-0.
A vármegye I. állása
1. TISZAKÉCSKE II. 9 7 1 1 29-11 22
2. SC HÍRÖS-ÉP 9 7 0 2 18-9 21
3. KTE II. 9 6 2 1 24-9 20
4. KUNBAJA 8 6 1 1 19-7 19
5. KALOCSA 9 5 3 1 28-11 18
6. LAJOSMIZSE 9 5 1 3 24-17 16
7. BAJA 9 4 4 1 23-13 16
8. HARTA 8 5 0 3 29-18 15
9. SOLTVADKERT 9 4 3 2 19-12 15
10. JÁNOSHALMA 9 4 2 3 19-12 14
11. CSÓLYOSPÁLOS 9 2 1 6 10-41 7
12. KECEL 9 1 3 5 8-17 6
13. KECSKEMÉTI LC 9 1 1 7 11-19 4
14. KISKUNFÉLEGYHÁZA 9 1 0 8 7-27 3
15. KISKŐRÖS 9 0 3 6 6-29 3
16. BÁCSALMÁS 9 0 1 8 6-28 1
