Legyőzte a Lajosmizsét az éllovas Tiszakécske

Az éllovas Tiszakécske 2-0-ás félidő után 2-1-re győzte le a Lajosmizsét.

Forró jelenet a hazai kapu előtt a Tiszakécske-Lajosmizse mérkőzésen

Fotó: Szentirmay Tamás

A Kiskőrösi LC-SC Hírös-Ép első félidejében nem esett gól, a második játékrészben is csak egy, azt a 65. percben az akkor már Gvula Levente kiállítása miatt 18 perce emberhátrányban játszó SC-Hírös-Ép szerezte, így a kecskemétiek mind a három pontot elvitték.

Jól kezdett a Bácsalmás a Jánoshalma vendégeként, a nyáron Bácsborsódról Bácsalmásra igazolt Török Endre már az első percben megszerezte a vezetést. A hazai csapat aztán Papp Dominik és Szabó Szilárd góljaival a 32. percre megfordította az állást. Ádelhardt Rajmond talált még be a hosszabbításban, így 3-1 arányban behúzta a JSE a déli derbit.

A Kiskunfélegyháza-Kalocsa találkozót a vendégcsapat lényegében már a 29. percre eldöntötte, akkor ugyanis már 4-0-ra vezetett Sárközi János két, Farkas Zalán és Bányai Edvin egy-egy góljával. A második játékrészben már csak Répási Péter talált be, kétszer, így 6-0-ás győzelemmel söpörte be a három pontot Vaskó József csapata.

A Bajai LC-Kecskeméti LC mérkőzésen Varga Stefano már a 2. percben betalált. Hosszú ideig 1-0-ra állt a mérkőzés, aztán a hajrában még Bajnok Noel és Kiri Gergő is beköszönt, így 3-0-ra nyerte a Baja a mérkőzést.

Kemény, végig kiegyenlített összecsapás lett a Soltvadkert-Kecel szomszédvári derbi. A hazaiak szerezték meg a vezetést Huszka Bendegúz góljával, Brindza Tamás az első játékrész hajrájában egyenlített. A második félidőben már csak Huszka Bendegúz talált be, így a mérkőzést a Soltvadkert nyerte.

A Kecskeméti TE II. az újonc Csólyospálost fogadta a forduló zárómérkőzésén. A találkozót 4-0-ra a Kecskeméti TE II. nyerte.

Eredmények:

Tiszakécskei LC II.-Lajosmizsei VLC 2-1,

Kiskőrösi LC-SC Hírös-Ép Egyesület 0-1,

Jánoshalmi SE-Bácsalmási PVSE 3-1,

Kiskunfélegyháza-Anda Kalocsa FC 0-6,

Bajai LC-Kecskeméti LC 3-0,

Soltvadkerti TE Soltút-Kecel FC 2-1,

Kecskeméti TE II.-Csólyospálos 4-0.

A vármegye I. állása

1. TISZAKÉCSKE II. 9 7 1 1 29-11 22

2. SC HÍRÖS-ÉP 9 7 0 2 18-9 21

3. KTE II. 9 6 2 1 24-9 20