Tarolt hazai pályán a Tiszakécske

A Tiszakécskei LC II. az újonc Csólyospálost fogadta hazai pályán, és győzte le tizenhárom gól különbséggel, és ezzel a szombati játéknap zárására a tabella élére állt.

A tiszakécskei István László (sárga mezben) szerez ellentmondást nem tűrő módon labdát

Fotó: Szentirmay Tamás

A Lajosmizse a sereghajtó Bácsalmást fogadta, és maradéktalanul érvényesítette a papírformát. Az első félidő 29. percére már 4-0-ra vezetett a hazai gárda. A második félidő elején a Bácsalmás Horváth Dominik szépített, de aztán tovább hengerelt a hazai gárda, és végül 7-1 arányban nyerte a mérkőzést. A hazai csapatban duplázott Halasi Károly, Juhász András és Major Dávid csapa, és Peres Csaba is betalált.

Az első hat forduló eredményeképp dobogósok rangadója lett a Kunbaja és a Kalocsa összecsapása, amelyen a 3. helyen álló Kunbaja fogadta a 2. helyen álló Kalocsát. Nagy csatát hozott a meccs, a Kunbaja már az első játékrészben kétgólos előnyre tett szert, Kujundzic Kristizan és Ivandekic Neven találataival. A folytatásban megfogyatkozott a hazai gárda Vukoicic Nenad kiállítása miatt, így is a hazaiak szerezték a következő gólt, a 82. percben, Susnjar Ognjen révén. Kalocsai részről Farkas Zalán a mérkőzés 99. percében szépített.

A Kecskeméti TE II. pazar játékkal győzte le magabiztosan a Hartát.