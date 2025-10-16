október 16., csütörtök

Tímár Krisztiánnak a győztes mentalitás az alap

A KTE pazar formában fejezte be a válogatott szünet előtt az NB II-es bajnokságot, ennek köszönhetően csupán három pontra van az első helytől. A lila-fehérek trénere, Tímár Krisztián elmondta, a kellő önbizalom mellett az alapelvárás az a játékosok felé, hogy mindig jobban kell akarniuk a sikert.

Nyitray András

Tímár Krisztiánnal még veretlen a Kecskeméti TE, ráadásul csak a Csákvár ellen csúszott be egy döntetlen, amikor a hajrában még büntetőt is hibázott a KTE. Adja magát a kérdés, minek köszönhető ez a látványos formajavulás? 

Tímár Krisztián szerint a jó mentalitás az alap
Tímár Krisztián filozófiájával azonosultak a játékosok
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

– Próbáltuk egyből átadni a saját mentalitásunkat, játékfilozófiánkat, erre vevők voltak a játékosok – tekintett vissza Tímár Krisztián. – Örülök, hogy ilyen hamar egymásra talált a stáb és az öltöző, ez mindig kulcskérdés. Nyitottak az elképzelésekre, mérkőzésről mérkőzésre lépünk előre, miközben mindenki ellen a győzelemre törekszünk. Nálunk az alapelvárás az, hogy mindig jobban kell akarni a sikert, küzdeni az utolsó pillanatig, sosem feladva egy meccset, erre jó példa a szentlőrinci sikerünk is, ahol 3-1-ről fordítottunk. A mentalitás nem helyszínfüggő, nem számít, hogy otthon vagy idegenben lépünk pályára, mindenhol ugyanazzal a győzni akarással, szervezetten kell játszani. Edzőként természetesen nem örülök, ha hátrányból kell futballozni, de fontos, hogy ne dőljünk a kardunkba, hanem a megoldandó feladatot és a célt lássuk magunk előtt onnantól is – mondta Tímár Krisztián, a Kecskeméti TE vezetőedzője.

Örök téma egy jó formában  lévő csapat kapcsán, hogy a válogatott szünet jól, vagy rosszul jön éppen, de ezzel a KTE trénere nem foglalkozik. A szünetben a Szegeddel edzőmeccset is játszott a Kecskemét, melyet 4-2-re nyert meg, jobbára olyan játékosoknak lehetőséget adva, akik korábban kevesebb percet játszottak. 

– A játékosoktól is azt szoktuk kérni, hogy azzal foglalkozzanak, amire ráhatásuk van, erre egyikünknek sincs. Mindig az előttünk álló feladatot kell megoldani, próbáltuk most is a lehető leghasznosabban eltölteni ezt az időt, volt edzőmeccsünk is. Megvannak ilyenkor is a célok, vannak játékosok, akik kevesebbet játszottak, nekik játékperceket tudunk adni, míg akik több időt töltöttek pályán, azok fel tudnak töltődni. Fontos emellett a csapat, illetve a csapatjáték fejlesztése is. A lényeg az, hogy a lehető legjobb állapotban legyen mindenki a folytatásra – tette hozzá Tímár Krisztián.

Tímár Krisztián és a KTE nem számolgat

A folytatás hétfőn 20 órától Békéscsabán vár a kecskemétiekre, akik ezt követően majd egy újabb sűrű hétre is készülhetnek, hiszen a Karcag elleni bajnoki után kupameccs is vár rájuk a Tiszafüred ellen, majd Tiszakécskére mennek. 

– Mindig az a legnehezebb meccs, ami előttünk áll. A saját játékunkat és a saját célunkat kell szem előtt tartanunk most is. Bízom benne, hogy a békéscsabai meccs fontosságát a játékosok is átérzik, szeretnénk győzelemmel folytatni ezt a remek sorozatot. Nem lesz könnyű dolgunk a Békéscsaba otthonában, de érzem a kellő elszántságot és lendületet a srácokon, így bízom a sikerben. Nem számolgatunk továbbra sem, szeretnénk az ősz hátralévő részében a lehető legtöbb pontot begyűjteni, hogy ott legyünk az élbolyban, ehhez minden meccsen a legjobb, legfelkészültebb állapotban kell pályára lépnünk – zárta gondolatait a Kecskeméti TE vezetőedzője. 
 

