Labdarúgás

2 órája

Kikapott ugyan a Tataháza, de beérni látszik Sarok Attila munkája

Címkék#vármegye III.#labdarúgás#sarok attila

A vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjban a sereghajtó Tataháza a Sükösdöt fogadta a 9. fordulóban. Bár a Tataháza a három éves nyeretlenségi szériáját nem tudta megtörni, Sarok Attila csapata a Sükösd vendéglátójaként már ígéretes játékkal rukkolt elő. Az 59. percig nem tűnt álomnak a győzelem megszerzése.

Vincze Miklós

Ősszel a Tataháza a szakmai stáb vonalán erősített, mégpedig a Jánoshalma technikai vezetőjével, Sarok Attilával. A Tataháza legutoljára 2022. november 5-én tudta besöpörni mind a három pontot, akkor a Kisszállás vendégeként tudott győzni a TSE.

A Tataháza csapata
Forrás: Tataháza SE

A csapat egyik deklarált célja – ezért is kérték fel segítőnek Sarok Attilát – az volt, hogy három év után sikerüljön újra győzelmet jegyezni a klubnak. Valami megmozdult Tataházán, de nem eléggé, mert mi tagadás: nehézségektől nem mentes a Tataháza idei ősze sem, hiszen az első nyolc mérkőzésüket az idén is elveszítették, ráadásul komoly mínuszos gólkülönbséget sikerült összehozniuk: hétszer találtak be az ellenfelek kapujába, és 76 alkalommal kapituláltak. Habár Tataházán ez nem szokatlan, ez azonban nem veszi el a csapat kedvét a játéktól, ahogy azt a csapatvezető, Koncsek Georgina szokta hangoztatni. 

Az idei ősz mélypontja a Felsőszentiván elleni mérkőzés volt, amelyet nem is játszottak végig, a hazai csapat ugyanis a létszám tekintetében elfogyott. 

Viszont érdekes módon ez a mélypont Sarok Attila labdarúgó pályafutásának a fénypontja lett, ugyanis amikor már vészesen fogyott a hazai gárda, még ő is felhúzta a szerelést és beállt. Nem ő tehet róla, hogy mindhiába, a játékvezetőnek krónikus hazai játékoshiány miatt így is idő előtt kellett lefújnia a mérkőzést, így aztán a mérkőzés eredménye maradt a vendégek által a 35. percre elért 7-0. 

Új játékosok a Tataháza színeiben

A létszámgondok a Sükösd elleni, 9. fordulóbeli mérkőzés előtt megszűntek. Ritka pillanatnak számít az Tataházán, hogy ezúttal három cserejátékosra is számíthatott Sarok Attila, tehát a saját szerelését akár az öltözőben is hagyhatta. Ez annak köszönhető, hogy három új játékos is bemutatkozott a Tataháza színeiben: Szalai Ádám, Szalai Dávid és Bódi Dávid. Ez táplálta azt a hazai reményt, hogy hátha a nagy múltú Sükösd elleni mérkőzés lesz az, amelyen megtörik a tataházi nyeretlenségi jég. 

Nem tört meg, pedig komoly jégtörést vittek végbe a hazaiak, az 59. percben már-már úgy tűnt, hogy talán sikerrel is járnak, és végre meglesz a három éve áhított győzelem.

A 10. percben persze nem úgy nézett ki, hogy ez lehet a nagy nap, akkorra ugyanis a Sükösd Csipak Ramón és Ács Jáfet góljaival már 2-0-ra vezetett. Csahogy a két sükösdi találatra a hazai csapat a délvidéki Stetak Boris klasszikus mesterhármasának köszönhetően a 17. és a 24. perc között háromszor is válaszolt, azaz átvette a vezetést. Tiszavirág életűnek bizonyult azonban a hazai fór: csak hat percig volt azonban 3-2 az állás, Benda André-Sebastian ugyanis a 30. percben egyenlített. 3-3- volt így a félidő. 

Nem sikerült a Sükösd ellen nyerni

A sükösdi elnök, Lógó Zsolt annyi baráti szívességet megtett a hazaiaknak – és egyúttal felkorbácsolta a TSE-reményeket –, hogy egy öngóllal visszaadta a vezetést a hazai gárdának. Csakhogy ezután Benda André-Sebastian is felkerekítette háromra a saját góljainak számát, így a Sükösd 5-4-re meglépett, a végeredményt pedig Ács Jáfet állította be a 87. percben. Igazolta tehát a Sükösd a papírformát. Hazai oldalon ugyanakkor egyszerre szomorkodtak is, de örültek is, mert már voltak olyan szakaszai a mérkőzésnek, amikor látták a fényt az alagút végén, és az a fény nem a Bátaszék-Baja-Kiskunhalas vonalon közlekedő Bzmot motorkocsi fényszórója volt.

Mérkőzések a hétvégén

Még két mérkőzést vívtak meg ezen a hétvégén. A Bácsborsód a Csátalját fogadta, a Felsőszentiván pedig a Bátmonostort. Mind a két találkozót a hazai csapat nyerte, a Bácsborsód 3-2, a Felsőszentiván pedig 3-1 arányban diadalmaskodott.

