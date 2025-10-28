Edzőváltás Nyíregyházán – távozott Szabó István

A Nyíregyházi Spartacus FC a közösségi oldalán jelentette be, hogy megválnak vezetőedzőjüktől, Szabó Istvántól.

Szabó István távozik Nyíregyházáról

Fotó: Földi Imre / Forrás: MTE

„A bajnokság harmadánál tartunk, csapatunk pedig az első 11 fordulóban 9 pontot szerzett, ezzel a Nyíregyháza Spartacus jelenleg a 12. helyen áll a tabellán. A klub vezetése a váltás mellett döntött a vezetőedzői poszton, így Szabó István távozik” – áll a klub közleményében.

„Szabó István tavasszal érkezett klubunkhoz. Az előző idény végén hét mérkőzésen irányította a Szparit, melyből hármat megnyertünk, háromszor pedig döntetlent játszottunk, ezzel az együttes kivívta az élvonalban maradást, és a 8. helyen végzett. A nyári felkészülést már vele kezdte csapatunk, amely a Fizz Ligában az eddigi 11 mérkőzésből kettőt nyert meg, háromszor döntetlent játszott, hatszor vereséget szenvedett. Szabó Istvánnak köszönjük, amit a Nyíregyháza Spartacusért tett, és további pályafutásához sok sikert kívánunk.”

A közlemény szerint az új vezetőedző személyéről megkezdődtek az egyeztetések.

Szabó István 2024. október 15-én távozott a Kecskeméti TE kispadjáról, bő egy évvel azt követően, hogy a Kecskeméti TE történetének legjobb helyezését érte el a magyar első osztályban. 2025. április 8-án nevezték ki a Nyíregyháza vezetőedzőjévé.

