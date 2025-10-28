1 órája
Edzőváltás Nyíregyházán – távozott Szabó István
Néhány napja már felütötte a fejét a szóbeszéd, hogy Szabó István, a Bács-Kiskun vármegyei és kecskeméti labdarúgáshoz ezer szállal kötődő edző távozhat Nyíregyházáról – kedden este ez hivatalossá vált.
A Nyíregyházi Spartacus FC a közösségi oldalán jelentette be, hogy megválnak vezetőedzőjüktől, Szabó Istvántól.
Szabó István távozik
„A bajnokság harmadánál tartunk, csapatunk pedig az első 11 fordulóban 9 pontot szerzett, ezzel a Nyíregyháza Spartacus jelenleg a 12. helyen áll a tabellán. A klub vezetése a váltás mellett döntött a vezetőedzői poszton, így Szabó István távozik” – áll a klub közleményében.
„Szabó István tavasszal érkezett klubunkhoz. Az előző idény végén hét mérkőzésen irányította a Szparit, melyből hármat megnyertünk, háromszor pedig döntetlent játszottunk, ezzel az együttes kivívta az élvonalban maradást, és a 8. helyen végzett. A nyári felkészülést már vele kezdte csapatunk, amely a Fizz Ligában az eddigi 11 mérkőzésből kettőt nyert meg, háromszor döntetlent játszott, hatszor vereséget szenvedett. Szabó Istvánnak köszönjük, amit a Nyíregyháza Spartacusért tett, és további pályafutásához sok sikert kívánunk.”
A közlemény szerint az új vezetőedző személyéről megkezdődtek az egyeztetések.
Szabó István 2024. október 15-én távozott a Kecskeméti TE kispadjáról, bő egy évvel azt követően, hogy a Kecskeméti TE történetének legjobb helyezését érte el a magyar első osztályban. 2025. április 8-án nevezték ki a Nyíregyháza vezetőedzőjévé.
