október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Edzőváltás Nyíregyházán – távozott Szabó István

Címkék#Nyíregyháza#Szabó István#távozik#edzőváltás

Néhány napja már felütötte a fejét a szóbeszéd, hogy Szabó István, a Bács-Kiskun vármegyei és kecskeméti labdarúgáshoz ezer szállal kötődő edző távozhat Nyíregyházáról – kedden este ez hivatalossá vált.

Vincze Miklós

A Nyíregyházi Spartacus FC a közösségi oldalán jelentette be, hogy megválnak vezetőedzőjüktől, Szabó Istvántól.

távozott Szabó István
Szabó István távozik Nyíregyházáról
Fotó: Földi Imre / Forrás: MTE

Szabó István távozik

„A bajnokság harmadánál tartunk, csapatunk pedig az első 11 fordulóban 9 pontot szerzett, ezzel a Nyíregyháza Spartacus jelenleg a 12. helyen áll a tabellán. A klub vezetése a váltás mellett döntött a vezetőedzői poszton, így Szabó István távozik” – áll a klub közleményében.

„Szabó István tavasszal érkezett klubunkhoz. Az előző idény végén hét mérkőzésen irányította a Szparit, melyből hármat megnyertünk, háromszor pedig döntetlent játszottunk, ezzel az együttes kivívta az élvonalban maradást, és a 8. helyen végzett. A nyári felkészülést már vele kezdte csapatunk, amely a Fizz Ligában az eddigi 11 mérkőzésből kettőt nyert meg, háromszor döntetlent játszott, hatszor vereséget szenvedett. Szabó Istvánnak köszönjük, amit a Nyíregyháza Spartacusért tett, és további pályafutásához sok sikert kívánunk.”

A közlemény szerint az új vezetőedző személyéről megkezdődtek az egyeztetések.

Szabó István 2024. október 15-én távozott a Kecskeméti TE kispadjáról, bő egy évvel azt követően, hogy a Kecskeméti TE történetének legjobb helyezését érte el a magyar első osztályban. 2025. április 8-án nevezték ki a Nyíregyháza vezetőedzőjévé.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu