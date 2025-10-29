október 29., szerda

Nárcisz névnap

Nyáron hős volt, most menesztették a KTE korábbi sikeredzőjét Nyíregyházáról

Címkék#Szabó István#Nyíregyház#labdarúgás#KTE

Több NB I-es klubnál is komoly válságértekezletek zajlottak a Fizz Liga (NB I.) 11. fordulója után. Újpesten egyelőre felfüggesztések történtek a rossz szereplés hatására, Nyíregyházán ugyanakkor edzőváltásban látták minden gondra és bajra a gyógyírt. A KTE korábbi sikerkovácsa, Szabó István így távozik a klubtól, noha a Szpari helyzete egyáltalán nem volt reménytelen.

Nyitray András

Szabó István Bács-Kiskun vármegyében már letette a névjegyét, a kecskeméti szakember asszisztens edzőként tagja volt a Kecskeméti TE 2011-es Magyar Kupát megnyerő csapatának, majd vezetőedzőként 2012 tavaszán Ligakupa döntőbe, illetve NB I-es 5. helyig vezette a lila-fehéreket. Kecskemétről távozva dolgozott Pakson is Tomiszlav Szivics segítőjeként, majd alacsonyabb osztályokban is jó munkát végzett, Kiskunfélegyházán megye I-es bajnoki címig jutott, majd a Tiszakécskei LC az NB III-ból újoncként jutott fel bajnokként irányításával az NB II-be. 2021-ben tért vissza a KTE kötelékébe, miután a Dabassal bronzérmes lett az NB III-ban. 

Szabó István nyáron még hős volt, mostanra bűnbak
Szabó István nyáron még hős volt, mostanra bűnbak
Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

Kecskeméten mai napig nagy tisztelet övezi, hiszen nevelő klubjával azonnal feljutott ezüstérmesként az NB I-be, ahol aztán ismét a dobogó második fokáig, majd a nemzetközi kupáig robogott, ehhez persze kellett az a klubfilozófia is, mellyel jó érzékkel találták meg a kallódó, vagy feltörekvő magyar tehetségeket a vezetőedző számára. Közülük sokan már Kecskemétről bekerültek a válogatottba, vagy akár onnan távozva jutottak el a nemzeti csapatig. Egy 6. helyet követően a 2024/2025-ös idény nem indult jól a kecskemétieknek, és egy vereség sorozat eredményeként októberben felmentették a munkavégzés alól. 

Idén áprilisban a Nyíregyháza nevezte ki – miután a jelenleg már a KTE-t irányító Tímár Krisztián és a Spartacus útjai különváltak – a cél egyértelmű volt, meg kell őrizni az NB I-es tagságot. Szabó irányításával a csapat hét bajnokijából háromszor nyert és ikszelt, ráadásul hazai pályán gólt sem kapva maradt veretlen, így végül a tabella nyolcadik helyén fejezte be az idényt, elérve a célt. 

Szabó István ekkor még ünnepelt hős volt, de egy edző sorsa gyorsan új fordulatot tud venni. Nyáron komolyabb vérátömlesztés történt a játékoskeretben, négy játékos egyébként a KTE kötelékéből is érkezett (Katona Bálint kecskeméti kölcsön után az FTC-től, Katona Levente, Májer Milán, Kersák Roland), illetve külföldi labdarúgók is csatlakoztak. Az eredmények azonban nem jöttek, eleinte nehéz sorsolása is volt a Nyíregyházának, utána viszont továbbra is beragadt a Szpari, mely a kupából is kiesett. Főleg a védekezés nem állt össze, ebben benne volt az is, hogy a Nyíregyháza kezdő kapusa, Tóth Balázs súlyos sérülést szenvedett a nyári felkészülés alatt, és sem Kovács Dániel, sem Kersák Roland nem tudta ezt követően nyugalmat sugárzó, stabil teljesítménnyel helyettesíteni. 

Szabó István aligha felejtett el nyerni

A 12 csapatos bajnokság most is igen sűrű, kialakultak nagyobb csoportok, melyek a dobogóért, illetve a bennmaradásért harcolnak. A Nyíregyháza helyzete egyáltalán nem volt reménytelen eddig sem – tegyük hozzá, tavasszal sem, akkor legutóbb edzőt váltottak – hátránya csupán egy pont a bennmaradó helyektől. A türelem azonban a klubvezetés részéről máris elfogyott, és azt majd csak az idő tudja igazolni, hogy jó döntést hoztak-e. 

Azt azonban láthatjuk, hogy a Nyíregyházáról Szabó előtt menesztett Tímár Krisztián sem lett rosszabb edző, irányításával a KTE jelenleg veretlenül menetel az NB II-ben. Alighanem Szabó István sem felejtett el nyerni, de ezt már egy másik klubnál tudja csak megmutatni majd. 

 

