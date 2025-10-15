1 órája
Történelmi pillanat, Stadler-mezben lett bajnok Albert Flórián – videó
1995-ben nem akármilyen végjátékban lett bajnok a Ferencváros. Akasztón a Stadler FC vendége volt az FTC, s végül a vendéglátó mezeiben fejezte be a meccset.
Az 1994/1995-ös NB I-es évad végén a Ferencváros és az Újpest küzdött a bajnoki címért, és az utolsó fordulót a zöld-fehérek Akasztón, a Stadler FC vendégeként játszották le. A Fradi addigra már bajnok volt, de természetesen rengetegen voltak kíváncsiak az utolsó meccsre, ami természetesen Akasztón és Bács-Kiskunban is kiemelt figyelmet kapott. A korabeli tudósítások szerint telt ház, 22 ezer néző fogadta a csapatokat, zömmel természetesen ferencvárosi fanatikusok töltötték meg a szektorokat.
Az FTC szenzációs idényt futott, hiszen a bajnoki cím mellett a Magyar Kupát is megnyerte. Kerete tele volt ikonikus klublegendákkal, így Simon Tibor, Lipcsei Péter, Keller József és ifjabb Albert Flórián is tagja volt a duplázó gárdának, de nem hagyhatjuk ki a felsorolásból a kecskeméti születésű Czéh László nevét sem.
Akasztón is korán előnybe kerültek a vendégek, Goran Kopunovic már a 23. percben gólra váltotta a vendégfölényt. A gól után viszont felbátorodott a Stadler, Jeremejev vezetésével több helyzetet is kidolgozott, ám a kapuban Szeiler több bravúrt is bemutatott.
Az 59. percben egyenlítettek is a hazaiak Rumán Tibor révén, majd a hajrának is ezzel az eredménnyel vágtak neki a csapatok. Négy perc volt aztán vissza, amikor a zöld-fehér tömeg már gyűlni kezdett a pálya szélén, és még a lefújás előtt be is tódult a pályára. Márton Sándor játékvezető azonban hajthatatlan volt, mindenkit visszarendelt a pályán kívülre, új hálókat rakatott fel a kapukra, és folytatást rendelt el.
A Stadler FC stadionjában 22 ezren gyűltek össze
Itt jött azonban a nagyobb gond, a ferencvárosi játékosokról ugyanis mindent leszedtek a drukkerek, amit csak tudtak, gyakorlatilag alsónadrágig lecsupaszították a kedvenceket egy-egy ereklye miatt. Nem volt mit tenni, a hazaiak idegenbeli szerelését kapták magukra a játékosok, így fordulhatott elő, hogy két Stadler fejezte be tulajdonképpen a meccset, s végül Stadler szerelésben ünnepelhettek a fradisták, így Albert Flórián is egy bajnoki címmel záruló évet, melyet a Fradimob szúrt ki.
A Stadler FC ebben az idényben volt újonc egyébként az NB I-ben, és Stadler József szeretett csapata a 9. helyen zárt. Akasztón további három idényen át láthattak élvonalbeli meccseket, majd 1998-ban szomorú véget ért a klub története. A tulajdonost elítélték, a csapat utolsó helyen zárt, majd a másodosztályban már nem is indult el. A stadion azóta elhagyatottan áll.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!