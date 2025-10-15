Történelmi pillanat, Stadler-mezben lett bajnok Albert Flórián – videó

Az 1994/1995-ös NB I-es évad végén a Ferencváros és az Újpest küzdött a bajnoki címért, és az utolsó fordulót a zöld-fehérek Akasztón, a Stadler FC vendégeként játszották le. A Fradi addigra már bajnok volt, de természetesen rengetegen voltak kíváncsiak az utolsó meccsre, ami természetesen Akasztón és Bács-Kiskunban is kiemelt figyelmet kapott. A korabeli tudósítások szerint telt ház, 22 ezer néző fogadta a csapatokat, zömmel természetesen ferencvárosi fanatikusok töltötték meg a szektorokat.

Ifjabb Albert Flórián a Stadler FC mezében lett bajnok

Fotó: Fradimob Facebook-oldala

Az FTC szenzációs idényt futott, hiszen a bajnoki cím mellett a Magyar Kupát is megnyerte. Kerete tele volt ikonikus klublegendákkal, így Simon Tibor, Lipcsei Péter, Keller József és ifjabb Albert Flórián is tagja volt a duplázó gárdának, de nem hagyhatjuk ki a felsorolásból a kecskeméti születésű Czéh László nevét sem.

Akasztón is korán előnybe kerültek a vendégek, Goran Kopunovic már a 23. percben gólra váltotta a vendégfölényt. A gól után viszont felbátorodott a Stadler, Jeremejev vezetésével több helyzetet is kidolgozott, ám a kapuban Szeiler több bravúrt is bemutatott.

Az 59. percben egyenlítettek is a hazaiak Rumán Tibor révén, majd a hajrának is ezzel az eredménnyel vágtak neki a csapatok. Négy perc volt aztán vissza, amikor a zöld-fehér tömeg már gyűlni kezdett a pálya szélén, és még a lefújás előtt be is tódult a pályára. Márton Sándor játékvezető azonban hajthatatlan volt, mindenkit visszarendelt a pályán kívülre, új hálókat rakatott fel a kapukra, és folytatást rendelt el.

A Stadler FC stadionjában 22 ezren gyűltek össze

Itt jött azonban a nagyobb gond, a ferencvárosi játékosokról ugyanis mindent leszedtek a drukkerek, amit csak tudtak, gyakorlatilag alsónadrágig lecsupaszították a kedvenceket egy-egy ereklye miatt. Nem volt mit tenni, a hazaiak idegenbeli szerelését kapták magukra a játékosok, így fordulhatott elő, hogy két Stadler fejezte be tulajdonképpen a meccset, s végül Stadler szerelésben ünnepelhettek a fradisták, így Albert Flórián is egy bajnoki címmel záruló évet, melyet a Fradimob szúrt ki.