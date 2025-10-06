október 6., hétfő

Kosárlabda

4 órája

Nagy csatában győzte le a Sólymok a Baját

Címkék#BasketBaja#Nagykőrösi Sólymok KE#Nagykőrös#kosárlabda

A Nagykőrösi Sólymok a Foody-BasketBaja gárdáját fogadta a férfi kosárlabda NB I./ B-ben, a Zöld csoportban, az alapszakasz 2. fordulójában. A mérkőzés óriási csatát hozott, amit remek hajrával a Sólymok nyerték meg.

Vincze Miklós

A Sólymok az első fordulóban nem lépett pályára, tehát számukra ez a mérkőzés volt a bajnoki rajt, az újonc BasketBaja szép győzelemmel rajtolt hazai pályán az Eszterházy SC ellen. 

a nagykőrösi sólymok a pályán
Parázs jelenet a vendég palánk alatt a nagykőrösi Sólymok-Foody BasketBaja mérkőzésen
Fotó: Balla Attila

Lendületesen kezdtek a csapatok, hol ez, hol az a fél vezetett, aztán a 8. perc végére 18-12-meglépett a Nagykőrös. Ezt az állást pillanatok alatt megfordította 19-18-ra a Baja. A második negyed is kiegyenlített küzdelmet hozott, a 17. percben 29-29 volt az állás, az etapot ezúttal is a Sugó-partiak zárták huszárosabban, így kilenc pontos bajai vezetés mellett vonultak pihenőre a csapatok.

A folytatásban igyekezett kapaszkodni a Nagykőrös, a harmadik felvonás végére ötpontra faragta le a hátrányát. A 33. percben Pongó Martin szerzett egy hárompontost, azzal még 71-65-re vezetett Pálkerti Tamás csapata, azt követően azonban fokozatosan ledolgozta az előnyét a Sólymok, és végül nagy izgalmak közepette megnyerte a mérkőzést.

Nagy meccsen győzött a Sólymok a Baja ellen

– Gratulálok a csapatnak a szezonbeli első győzelemhez – értékelt a hazaiak mestere, Kovács Márk. – Az első félidőben akadozott a támadójátékunk, védekezésben nem voltunk elég élesek, ez pedig nem fért bele, mert nagyon jó, rutinos csapattal találkoztunk. De azt gondolom, ez a későbbiekben sem lesz elég, mindenképpen pontosítanunk kell a támadójátékot. A szerencse is mellénk állt ezen a mérkőzésen. A Baja szerintem nagyon jó csapat, kiváló játékosokkal, úgy gondolom az élmezőnyhöz fognak tartozni, sok sikert kívánok nekik. A szurkolóinknak köszönjük a buzdítást, a nagyszerű hangulatot. 

– Gratulálok a Nagykőrösnek, a negyedik negyed alapján megérdemelten nyerték meg a meccset – nyilatkozta Pálkerti Tamás, a bajaiak mestere. – Azt gondolom, hogy saját magunkat okolhatjuk a vereségért, megpróbálunk belőle tanulni. Véleményem szerint egy nyert meccset sikerült elbuknunk, de megyünk tovább.

SMTPlus-Nagykőrösi Sólymok KE-Foody-BasketBaja SE 85-82 (18-19, 17-25, 23-19, 27-19)

Nagykőrös, játékvezető: dr. Varga Zoltán, Kozma Péter, Novák Bence.

Nagykőrösi Sólymok: Csorvási (22), Fehér P. (14), Mészáros (8), Kovács G. (5), Mári (4). Csere: Tóth B. (20), Kocsis (10), Márton (2), Béres. Vezetőedző: Kovács Márk.

Foody BasketBaja: Orgona (18), Kovács P. (24), Nagy D. (12), Pongó Martin (14), Hódos (10). Csere: Kiss M. (2), Fehér Á. (2). Vezetőedző: Pálkerti Tamás. 

