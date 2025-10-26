október 26., vasárnap

Győzelemmel távozott a Soltvadkert Kécskéről

Ezen a hétvégén a 10. fordulót rendezik a vármegyei első osztályú bajnokságban. Szombaton öt mérkőzést vívtak meg a csapatok. A Soltvadkerti TE három ponttal távozott az éllovas Tiszakécske otthonából.

Vincze Miklós

A 10. forduló pénteken kezdődött, a Lajosmizse-Jánoshalma (0-1) találkozót ugyanis már pénteken lejátszották. A Soltvadkerti TE pedig Tiszakécskéről távozott győztesen.

Így szerepelt a Soltvadkerti TE a vármegyei első osztályú bajnokságban

Az éllovas Tiszakécske a Soltvadkerti TE Soltút együttesét fogadta. A mérkőzésen a hazai csapat szerezte meg a vezetést Juhász Gergő révén, aki a 2. percben talált be a vendégek kapujába. A Soltvadkert azonban a második játékrészben két perc alatt fordított – Farkas Béla 68. és Huszka Bendegúz 70. percben szerzet találatával –, és meglepetésre három ponttal távozott a bajnoki címvédő otthonából.

Eredmények

Sokáig tartotta magát a Bácsalmás a Kecskeméti TE II. vendéglátójaként, mígnem aztán a 95. percben megtört a jég – Kárpáti Ákos szerezte a mérkőzés egyetlen gólját –, és így három ponttal távozhatott a KTE II.

Mindössze egy gól esett az SC Hírös-Ép–Kunbaja rangadón is, Bessenyei Rajmond talált be a 82. percben, így megszerezte a győzelmet a kecskeméti gárda, és visszaállt a tabella élére.

A Harta SE a Bajai LC gárdáját fogadta. A vezetést a vendégek szerezték meg a 10. percben – Bajnok Noel volt a gólszerző –, a hazaiak egy percre rá, Ivacs Gábor góljával egyenlítettek. Bajnok Noel a 42. percben újra betalált, és miután újabb gól nem esett, a három pont maradt ugyan a Duna partján, ám Koch Tamásék leúsztatták a Sugó partjára.

Megszerezte második győzelmét a Kecskeméti LC. Gyapjas Botond és Orcsik Gergely góljaira Tóth Benedek és Kurgyis Kevin válaszolt, ám amikor már úgy tűnt, hogy a felek megosztoznak a pontokon, akkor Gyapjas Botond megszerezte saját maga második, és csapata – győzelmet érő – harmadik gólját.

