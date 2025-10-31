Két kecskeméti a válogatott keretben

Az Európa-bajnokságra készülő férfi futsalosok – akik közt SG Kecskemét FC játékosok is találhatók – az októberi, Costa Rica elleni győztes mérkőzésekkel nyolc meccsesre növelték veretlenségi szériájukat, és novemberben akár a tíz veretlen meccset is elérhetik, ha két eredményes találkozót zárnak az Eb-házigazda litvánok ellen. A mieink november 11-én 17 órakor, másnap pedig 16 órakor mérik össze tudásukat a litvánokkal Budapesten – írja az mlsz.hu a kerethirdetés bevezetéseként.

Az SG Kecskemét ezúttal két játékost ad a válogatottba

Fotó: mlsz.hu

Az SG Kecskemét három helyett két játékost ad ezúttal

Sergio Mullor pár helyen változtatott Európa-bajnokságra hangoló keretén, ez érinti az SG Kecskemét Futsal nemzeti csapatban szereplő magját is, hiszen Rutai Balázs és Fekete Márk ugyan kapott meghívót, de Bencsik Roland ezúttal nem.

– A keretben ismét van pár változás, ami azt is jelzi, hogy sok olyan játékos van, aki eséllyel pályázik az Eb-kerettagságra, ezért fokozódik a verseny a csapatba kerülésért. Emellett nem szeretnénk, hogy bárki is biztosra vegye a helyét, és önelégültté váljon, hiszen az Európa-bajnokság már nagyon közel van, a felkészülés során pedig kulcsfontosságú a folyamatos koncentráció, senkinek sem szabad kiengednie – mondta a kapitány, aki elmondta, szinte edzés nélkül, két mérkőzéssel zajlik majd le a négy napos összetartás ezúttal.

A válogatott kerete:

Kapusok:

Alasztics Marcell (Á Stúdió Nyíregyháza)

Faragó Ádám (DEAC)

Gémesi Gergő (Újpest FC)

Mezőnyjátékosok:

Büki Baltazár (Aramis SE)

Fekete Márk (SG Kecskemét Futsal)

Győri Balázs (DEAC)

Kajtár Mátyás (Sekcja Futsalu Wiara Lecha)

Nagy Imre (MVFC Berettyóújfalu)

Pál Patrik (Újpest FC)

Rafael Henrique da Silva (Á Stúdió Nyíregyháza)

Rábl János (MVFC Berettyóújfalu)

Rutai Balázs (SG Kecskemét Futsal)

Suscsák Máté (Újpest FC)

Szabó Lajos (MVFC Berettyóújfalu)

Szalmás Zoltán (MVFC Berettyóújfalu)

Vatamaniuc-Bartha Dávid (Á Stúdió Nyíregyháza)