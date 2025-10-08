október 8., szerda

Futsal

Kecskemétiekkel utazik Costa Ricába a válogatott

Készül az Európa-bajnokságra a magyar férfi futsal-válogatott. A munka első állomása Costa Rica lesz, illetve a közép-amerikai ország válogatottja elleni két összecsapás. Az SG Kecskemét három játékosa is utazhat.

Nyitray András

A magyar válogatott nagy csatában, nem kis balhé mellett búcsúztatta a románokat a pótselejtezőn, így tíz esztendő elteltével lehet ott ismét a kontinens tornán. Az Eb sorsolását október 24-én tartják, de előtte, október 17-én és 19-én a Costa Rica-i szövetség meghívására a közép-amerikai országban játszik két felkészülési meccset a nemzeti csapat, melynek keretében ismét ott lesznek az SG Kecskemét játékosai is az MLSZ beszámolója szerint. 

SG Kecskemét játékosa meccs közben
Rutai Balázs is ott lesz az SG Kecskemét keretéből
Fotó: mlsz.hu

Az SG Kecskemét három játékosa utazhat

A mérkőzésekre 14+2-es keretet jelölt ki Sergio Mullor szövetségi kapitány, aki Fekete Márk, Rutai Balázs és Bencsik Roland játékára is számít Kecskemétről, ők már a pótselejtezős keretnek is tagjai voltak. 

Kapusok:

  • Alasztics Marcell (Á Stúdió Nyíregyháza)
  • Faragó Ádám (DEAC)

Mezőnyjátékosok:

  • Hadházi Sándor (Veszprém Futsal)
  • Rafinha (Á Stúdió Nyíregyháza)
  • Vatamaniuc-Bartha Dávid (Á Stúdió Nyíregyháza)
  • Szalmás Zoltán (MVFC Berettyóújfalu)
  • Rábl János (MVFC Berettyóújfalu)
  • Szabó Lajos Mátyás (MVFC Berettyóújfalu)
  • Nagy Imre (MVFC Berettyóújfalu)
  • Győri Balázs (DEAC)
  • Bencsik Roland (SG Kecskemét Futsal)
  • Fekete Márk (SG Kecskemét Futsal)
  • Lux Bence Gábor (Aramis SE)
  • Suscsák Máté János (Újpest FC)
  • Rutai Balázs (SG Kecskemét Futsal)
  • Büki Baltazár Géza (Aramis SE)

