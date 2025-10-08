2 órája
Kecskemétiekkel utazik Costa Ricába a válogatott
Készül az Európa-bajnokságra a magyar férfi futsal-válogatott. A munka első állomása Costa Rica lesz, illetve a közép-amerikai ország válogatottja elleni két összecsapás. Az SG Kecskemét három játékosa is utazhat.
A magyar válogatott nagy csatában, nem kis balhé mellett búcsúztatta a románokat a pótselejtezőn, így tíz esztendő elteltével lehet ott ismét a kontinens tornán. Az Eb sorsolását október 24-én tartják, de előtte, október 17-én és 19-én a Costa Rica-i szövetség meghívására a közép-amerikai országban játszik két felkészülési meccset a nemzeti csapat, melynek keretében ismét ott lesznek az SG Kecskemét játékosai is az MLSZ beszámolója szerint.
Az SG Kecskemét három játékosa utazhat
A mérkőzésekre 14+2-es keretet jelölt ki Sergio Mullor szövetségi kapitány, aki Fekete Márk, Rutai Balázs és Bencsik Roland játékára is számít Kecskemétről, ők már a pótselejtezős keretnek is tagjai voltak.
Kapusok:
- Alasztics Marcell (Á Stúdió Nyíregyháza)
- Faragó Ádám (DEAC)
Mezőnyjátékosok:
- Hadházi Sándor (Veszprém Futsal)
- Rafinha (Á Stúdió Nyíregyháza)
- Vatamaniuc-Bartha Dávid (Á Stúdió Nyíregyháza)
- Szalmás Zoltán (MVFC Berettyóújfalu)
- Rábl János (MVFC Berettyóújfalu)
- Szabó Lajos Mátyás (MVFC Berettyóújfalu)
- Nagy Imre (MVFC Berettyóújfalu)
- Győri Balázs (DEAC)
- Bencsik Roland (SG Kecskemét Futsal)
- Fekete Márk (SG Kecskemét Futsal)
- Lux Bence Gábor (Aramis SE)
- Suscsák Máté János (Újpest FC)
- Rutai Balázs (SG Kecskemét Futsal)
- Büki Baltazár Géza (Aramis SE)
