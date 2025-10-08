október 8., szerda

Futsal

1 órája

A javítás lebeg a ScoreGoal szeme előtt

Hétfőn nem várt, nagy különbségű vereségbe futott bele a ScoreGoal. A sebeket nincs azonban idő nyalogatni, hiszen csütörtökön már a PTE-PEAC lesz az ellenfele hazai pályán az SG Kecskemét Futsalnak.

Nyitray András

Az SG Kecskemét Futsal számára minden mérkőzés élet-halál harc lesz, hogy elérjék majd az alapszakasz végén a felsőházat, ráadásul a nyíregyházi, sokkoló vereség után a motivációnak is a maximumon kell égnie a játékosokban. A Pécs nem lesz könnyű ellenfél, mert az újonc eddig remekel, az 5. helyről várja a találkozót. 

Az SG Kecskemét meccs közben
Az SG Kecskemét javítani akar 
Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Az SG Kecskemét háton belül rendezte az ügyet

Komoly beszélgetések zajlottak a kecskeméti klubon belül a hétfői vereség után, melynek Koós Károly reményei szerint meglesz a kellő hatása: 

– A hétfői vereségnek voltak visszhangjai a klubon belül, átbeszéltük a dolgokat. Az idő rövidsége miatt most a regeneráción van a legfőbb hangsúly a Pécs elleni meccs előtt. Természetesen a taktikai elemzések, az edzések is folynak emellett. A következő három fordulóban úgy kell teljesítenünk, hogy az jó alapot adjon az alapszakasz második körére, és beleszólhassunk majd a felsőházba jutásért folyó harcba. Bízom benne, hogy mindenki átérzi a helyzet súlyát, és már csütörtökön láthatjuk az előremutató jeleket. A PTE-PEAC elkapta a fonalat a szezonrajt során, és jól látszik, hogy nem szabad őket félvállról venni. Habár hazai pályán eredményesebbek, egy kemény összecsapásra számítok, ahol a maximumot kell adnunk, hogy itthon tartsuk a három pontot. Jelen pillanatban bárki is lenne az ellenfelünk, csak a győzelem elfogadható számunkra. Szurkolóink támogatására feltétlenül számítunk. Kérjük őket, hogy minél többen jöjjenek el, és buzdítsanak minket a Messzi István Sportcsarnokban – mondta Koós Károly, a ScoreGoal edzője. 

A mérkőzés csütörtökön 18 óra 30 perckor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban. 

