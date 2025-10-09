Kiköszörülte a csorbát a ScoreGoal

Nagy tempóban kezdett az SG Kecskemét, és Rutai révén a 3. percben kapufáig jutottak a hazaiak. Ezt követően is a kék oroszlánok domináltak, ám a jól záró pécsi védelem tartotta magát. A 9. percben kontra végén a vendégek veszélyeztettek, Krajcsinak kellet spárgáznia. A félidő közepén Biró, majd Rutai tette próbára a baranyai gárda kapusát, Wilkesz a helyén volt, így maradt a gól nélküli állás. Egy szögletvariáció után Bencsik tüzelt kapásból a 15. percben, lábbal viszont hárítani tudott nagy bravúrral a pécsi hálóőr. Sorjáztak a hírös városi helyzetek, a várva várt gól viszont nem akart megszületni. Az első felvonás hajrájában a vendégektől Nospak forgácsolta szét a felső lécet, majd a dudaszó pillanata után egy érvénytelenített gólt is jegyezhettek a pécsiek. A szünetre 0-0-al vonultak a felek.

Az SG Kecskemét Bencsik góljával törte meg a jeget

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A második félidő legelején a PTE-PEAC-nak volt több lehetősége megszerezni a vezetést, Krajcsi azonban remekül védett. A 25. percben szép akció végén Bencsik higgadtan lőtt a kapuba, ez némi megnyugvást adhatott a kecskeméti szimpatizánsoknak, 1-0. Paprikás volt a hangulat a parketten, villantak a sárga lapok itt mindkét oldalon. A tempóra nem lehetett panasz, mindkét gárda teljes erőbedobással harcolt. A 30. perctől kezdődően egyre inkább átvette a kezdeményezést a Kecskemét, majd öt minutummal később már 5-5 fault állt a csapatok neve mellett, ami óvatosságra intette őket, hogy elkerüljék a tízméterest. A 35. percben megszületett az újabb hazai gól, formás támadás végén Öreglaki volt a befejező, 2-0. Létszámfölényes taktikára váltott a vendég gárda, erre viszont ráfáztak, és a 37. percben Rutai a saját térfeléről lőtt gólt az üres kapura, 3-0. A 40. percben szépítő gólt jegyezhetett Vénusz révén a Pécs, ezzel kialakítva végeredményt, 3-1.

Az SG Kecskemét sokat tett az első gólért

– Fontos volt, hogy a hétfői vereség után lelkileg úgy álljunk neki a mai meccsnek, hogy három ponttal csak mi távozhatunk. Szerintem sikerült az eltervezetteket megvalósítani a Pécs ellen. Tudtuk, hogy jól kontráznak, és türelem kell a győzelemhez. A félidőben tudatosítottam a srácoknak, hogy jó munkát végeznek, menni kell tovább, és előbb vagy utóbb siker fogja koronázni az erőfeszítéseiket. Az első rúgott gól után átszakadt a gát bennünk, és utána még két szép gólt tudtunk lőni. Köszönjük a szurkolóknak, hogy mellettünk voltak a mai napon is – értékelt Koós Károly vezetőedző.