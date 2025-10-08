A javítás lebeg a ScoreGoal szeme előtt

Az SG Kecskemét Futsal számára minden mérkőzés élet-halál harc lesz, hogy elérjék majd az alapszakasz végén a felsőházat, ráadásul a nyíregyházi, sokkoló vereség után a motivációnak is a maximumon kell égnie a játékosokban. A Pécs nem lesz könnyű ellenfél, mert az újonc eddig remekel, az 5. helyről várja a találkozót.

Az SG Kecskemét javítani akar

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Az SG Kecskemét háton belül rendezte az ügyet

Komoly beszélgetések zajlottak a kecskeméti klubon belül a hétfői vereség után, melynek Koós Károly reményei szerint meglesz a kellő hatása:

– A hétfői vereségnek voltak visszhangjai a klubon belül, átbeszéltük a dolgokat. Az idő rövidsége miatt most a regeneráción van a legfőbb hangsúly a Pécs elleni meccs előtt. Természetesen a taktikai elemzések, az edzések is folynak emellett. A következő három fordulóban úgy kell teljesítenünk, hogy az jó alapot adjon az alapszakasz második körére, és beleszólhassunk majd a felsőházba jutásért folyó harcba. Bízom benne, hogy mindenki átérzi a helyzet súlyát, és már csütörtökön láthatjuk az előremutató jeleket. A PTE-PEAC elkapta a fonalat a szezonrajt során, és jól látszik, hogy nem szabad őket félvállról venni. Habár hazai pályán eredményesebbek, egy kemény összecsapásra számítok, ahol a maximumot kell adnunk, hogy itthon tartsuk a három pontot. Jelen pillanatban bárki is lenne az ellenfelünk, csak a győzelem elfogadható számunkra. Szurkolóink támogatására feltétlenül számítunk. Kérjük őket, hogy minél többen jöjjenek el, és buzdítsanak minket a Messzi István Sportcsarnokban – mondta Koós Károly, a ScoreGoal edzője.

A mérkőzés csütörtökön 18 óra 30 perckor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.