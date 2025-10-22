Élvonalbeli ellenfelet kapott a Frogs, utazik a ScoreGoal

október 22., szerda

Megtartották a futsal Magyar Kupa sorsolását, mely során két vármegyei gárda is ellenfélre várt. Az NNC Frogs NB I-es csapattal küzdhet, míg az SG Kecskemét alacsonyabb osztályú rivális kapott.

Nyitray András

Sorsoltak a Magyar Kupa második fordulójára, az SG Kecskemét másodosztályú ellenfélhez látogat, a Kincsem vendége lesz, mely vezeti az NB II. keleti csoportját. Az NNC Frogs viszont igazán komoly erőmérő előtt áll, hiszen az NB I-es Nyíregyháza lesz majd az ellenfele. A forduló hivatalos játéknapja november 17-e lesz. 

Az SG Kecskemét egyik játékosa
Az SG Kecskemét másodosztályú ellenfelet kapott
Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

