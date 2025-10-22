Futsal
3 órája
Élvonalbeli ellenfelet kapott a Frogs, utazik a ScoreGoal
Megtartották a futsal Magyar Kupa sorsolását, mely során két vármegyei gárda is ellenfélre várt. Az NNC Frogs NB I-es csapattal küzdhet, míg az SG Kecskemét alacsonyabb osztályú rivális kapott.
Sorsoltak a Magyar Kupa második fordulójára, az SG Kecskemét másodosztályú ellenfélhez látogat, a Kincsem vendége lesz, mely vezeti az NB II. keleti csoportját. Az NNC Frogs viszont igazán komoly erőmérő előtt áll, hiszen az NB I-es Nyíregyháza lesz majd az ellenfele. A forduló hivatalos játéknapja november 17-e lesz.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Birkózás
4 órája
Sikeresen szerepeltek a hazai és külföld versenyeken a félegyházi birkózók
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre