Futsal

Újabb kecskeméti gól a válogatottban

Címkék#Costa Rica#Bencsik Roland#Fekete Márk#futsal#ScoreGoal Kecskemét Futsal Club#Magyarország

Második felkészülési meccsét is lejátszotta a magyar futsal-válogatott Costa Ricán. Ismét sikerült legyőzni a házigazdát, ráadásul most is gólt szerzett az SG Kecskemét egyik játékosa.

Nyitray András

A 2-1-es magyar sikerrel végződő első meccs után, ezúttal nem kezdett igazán jól a magyar csapat, a 8. percben a vezetést a házigazdák szerezték meg, Emanuel Gamboa volt eredményes (1-0). A folytatásban aktívabb volt támadásban a magyar válogatott, de Faragó így is gyakran volt munkában a kapunkban. A 16. percben jött az egyenlítés, Suscsák Máté passzolt jobb oldalról középre, az érkező Bencsik Roland közelről a hálóba továbbított, így Fekete Márk után egy újabb SG Kecskemét színekben szereplő játékos volt eredményes a túrán (1-1). 

Az SG Kecskemét játékosai újabb válogatott sikernek örülhettek
Az SG Kecskemét játékosai aktívan hozzátettek a két sikerhez
Fotó: mlsz.hu

Az SG Kecskemét mindhárom játékosa játszott

A fordulás után intenzívebb lett a meccs, a hazaiak esetenként túlzásba vitték a keménységet a pályán, a játékvezetők pedig engedték ezt a fajta játékstílust. A 23. percben Gamboa második találatával visszavette az előnyt Costa Rica (2-1), de a 27. percben Büki Baltazár egy labdaszerzést követően kiegyenlített (2-2). A győztes gólt azonban nem magyar helyzet előzte meg, hanem a hazaiak hibája: Edwin Cubillo szerette volna hazaadni a labdát a 33. percben, a kapus azonban kimozdult a gólvonalról, így a labda a hálóban kötött ki (2-3). Az SG Kecskemétet ezúttal is három játékos képviselte: Fekete Márk, Rutai Balázs és Bencsik Roland. 

– Jobban tetszett a teljesítményünk, mint két napja, de továbbra sem játszottunk a legjobb tudásunknak megfelelően. A második játékrészben már rendben volt a teljesítményünk, ez volt a legjobb félidőnk ezen a két meccsen. Az elmúlt egy hét tanulsága, hogy sokszor csupán praktikus, egyszerű dolgokra és a megfelelő mentalitásra van szükség ahhoz, hogy sikeresek legyünk a pályán – mondta a mérkőzés után Sergio Mullor szövetségi kapitány.

Costa Rica-Magyarország 2-3 (1-1)

Magyarország: Faragó Ádám – Rábl János, Büki Baltazár, Lux Gábor, Nagy Imre. Cserék: Alasztics Marcell, Szabó Lajos, Rutai Balázs, Szalmás Zoltán, Győri Balázs, Hadházi Sándor, Suscsák Máté, Vatamaniuc-Bartha Dávid, Bencsik Roland, Fekete Márk 

Gólszerző: Gamboa (2), ill. Bencsik, Büki, Cubillo (öngól).

 

