Futsal

3 órája

Rangadóra készül az SG Kecskemét

Címkék#Nyíregyháza#futsal#ScoreGoal Kecskemét Futsal Club#Koós Károly

Hétfőn idegenbeli rangadó vár a ScoreGoal játékosaira. A dobogó 3. helyén álló Nyíregyháza vendége lesz az SG Kecskemét Futsal, mely sűrű hetet vezet fel ezzel.

Nyitray András

Az előző szezonban is nagy csatákat vívtak az SG Kecskemét játékosai a nyírségiekkel, és idén is hasonló lesz várhatóan a helyzet. A Nyíregyháza eddig egyetlen meccsen sem szenvedett vereséget, így a tabellán az élmezőnyhöz tartozik, a 3. helyen áll a forduló előtt. A Kecskemét legutóbb nagy hajrát kivágva tudott nyerni a Nyírbátor ellen a Messzi István Sportcsarnokban, és ez lélektanilag biztosan doppingolja Koós Károly legénységét, mely csütörtökön is pályára lép majd, így igazán sűrű hete lesz. 

Az SG Kecskemét Nyíregyházán vív rangadót
Az SG Kecskemét rangadóra készül
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Az SG Kecskemét fel akar nőni a feladathoz

– Hazai pályán rendkívül veszélyes a Nyíregyháza, nehéz feladat előtt állunk. Úgy gondolom, hogy az ilyesfajta kihívásokhoz fel szoktunk tudni nőni, és ezt várom most is. Kell majd az extra teljesítmény mindenkitől, is igazi csapatként kell harcolnunk. Kisebb betegségek vannak a csapatnál, de bízom benne, hogy hétfőre mindenki bevethető lesz – mondta Koós Károly, az SG Kecskemét Futsal vezetőedzője. 

A találkozó hétfőn 18 órakor kezdődik Nyíregyházán. 

