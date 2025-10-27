október 27., hétfő

Futsal

26 perce

Hatpontos csata vár a ScoreGoal játékosaira

Címkék#ScoreGoal#DEAC#futsal#Koós Károly

A magyar férfi futsal-válogatott felkészülési mérkőzései miatt tartott szünetet a futsal NB I. Az SG Kecskemét Futsal az NBI-es bajnokság 10. fordulójában rögtön fontos csatát vív ezt követően Debrecenben.

Nyitray András

A két együttest mindössze két pont választja el egymástól a tabellán. A szünet előtt a DEAC 2-1-es vereséget szenvedett az Aramis otthonában, míg az SG Kecskemét Futsal 3-1-es sikert aratott a Messzi István Sportcsarnokban a Péccsel szemben. Mivel a felsőház határán mozog jelenleg mindkét együttes, különösen nem mindegy, hogy ki gyarapszik végül három ponttal. 

Az SG Kecskemét Debrecenben folytatja
Az SG Kecskemét nagyon fontos meccsre készül
Fotó: Bús Csaba

Az SG Kecskemét közvetlen riválishoz megy

– A válogatott szünetből adódóan, illetve kisebb betegségek miatt elég hiányos volt a keretünk az utóbbi hetekben – mondta a meccs előtt Koós Károly, a ScoreGoal edzője. – Ettől függetlenül bizakodó vagyok, jót tett a lelkeknek a Pécs elleni legutóbbi győzelem. Hétfőn is hasonlóan jó felfogásban kell majd pályára lépnünk Debrecenben. Ismerjük ellenfelünk erényeit és gyenge pontjait. Tavaly kétszer is sikerült náluk jó eredményt elérni. Bízom a csapatban, és abban, hogy most is sikerülni fog ez. A legfontosabb most úgy gondolom a hozzáállás lesz, és hogy mindvégig maximálisan koncentráljunk.

A találkozó hétfőn 18 órakor kezdődik a debreceni DESOK csarnokban. 

