1 órája
Hatpontos csata vár a ScoreGoal játékosaira
A magyar férfi futsal-válogatott felkészülési mérkőzései miatt tartott szünetet a futsal NB I. Az SG Kecskemét Futsal az NBI-es bajnokság 10. fordulójában rögtön fontos csatát vív ezt követően Debrecenben.
A két együttest mindössze két pont választja el egymástól a tabellán. A szünet előtt a DEAC 2-1-es vereséget szenvedett az Aramis otthonában, míg az SG Kecskemét Futsal 3-1-es sikert aratott a Messzi István Sportcsarnokban a Péccsel szemben. Mivel a felsőház határán mozog jelenleg mindkét együttes, különösen nem mindegy, hogy ki gyarapszik végül három ponttal.
Az SG Kecskemét közvetlen riválishoz megy
– A válogatott szünetből adódóan, illetve kisebb betegségek miatt elég hiányos volt a keretünk az utóbbi hetekben – mondta a meccs előtt Koós Károly, a ScoreGoal edzője. – Ettől függetlenül bizakodó vagyok, jót tett a lelkeknek a Pécs elleni legutóbbi győzelem. Hétfőn is hasonlóan jó felfogásban kell majd pályára lépnünk Debrecenben. Ismerjük ellenfelünk erényeit és gyenge pontjait. Tavaly kétszer is sikerült náluk jó eredményt elérni. Bízom a csapatban, és abban, hogy most is sikerülni fog ez. A legfontosabb most úgy gondolom a hozzáállás lesz, és hogy mindvégig maximálisan koncentráljunk.
A találkozó hétfőn 18 órakor kezdődik a debreceni DESOK csarnokban.
