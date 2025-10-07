október 7., kedd

Futsal

3 órája

Súlyos vereséget szenvedett a ScoreGoal

Címkék#kecskemét#Nyíregyháza#futsal#ScoreGoal Kecskemét Futsal Club#Koós Károly

A hét kör után a 7. helyen álló ScoreGoal Kecskemét a képzeletbeli dobogó harmadik fokán tanyázó A Stúdió Futsal Nyíregyháza vendége volt a férfi futsal NB I. 8. fordulójában. Váratlanul nagy vereségbe szaladt bele a kecskeméti csapat.

Vincze Miklós

Az első hét percben nem esett gól, majd az ex-kecskeméti Hadnagy szerzett vezetést a Nyíregyházának a 8. percben. Négy percre rá Maneca növelte a hazai előnyt, 2-0. Ezt követően megrogytak a ScoreGoal Kecskemét, és szinte percenként kapták a gólokat.

ScoreGoal Kecskemét Futsal csoportképe
ScoreGoal Kecskemét Futsal csapata kikapott Nyíregyháza ellen
Forrás: ScoreGoal Kecskemét

A ScoreGoal súlyos veresége

Hadnagy után három brazil találat is esett, Maneca, Rafina és Pulguinha voltak elemükben. 6-0-ás első félidei eredmény mellett vonulhattak szünetre a csapatok. A folytatásban sem sok babér termett a kék oroszlánoknak, főleg hogy Maneca ellenállhatatlan formában sziporkázott, és még további három találatot jegyezhetett, vendégválasz pedig nem érkezett. A mérkőzés végeredménye így lett 9-0.

– A csapat nevében szeretnék elnézést kérni mindenkitől – kezdte az értékelését Koós Károly, a kecskemétiek vezetőedzője. – Ez az eredmény újfent nem volt méltó hozzánk, a klubhoz. Több oka van ennek a hektikusságnak, ami minket manapság jellemez. Néhány évet eltöltöttem a sportban, és csak azt tudom mondani örök igazságként, hogy ahogy edzel, úgy játszol. Szerintem jónéhányaknak magukba kell nézni, és változtatni a hozzáálláson. Nekem is le kell vonnom a konzekvenciát. Valószínűleg nem a megfelelő személy van a csapat élén, ezért az elnök úrral át kell beszélnünk a dolgokat, és megnézni, hogy hogyan tudnánk megoldani ezt. Ami a meccset illeti, ami kapura ment, az gól lett a hazai oldalon. Nálunk pedig éppen ellenkezőleg: kimaradtak a helyzetek. 2-0 után már minden esélyünk elszállt, nincs mit szépíteni a dolgon: teljesen összeestünk – mondta a mester.

A Stúdió Futsal Nyíregyháza-ScoreGoal Kecskemét Futsal 9-0 (6-0)

Nyíregyháza, vezette: Szabó Ferenc, Szabó Péter, Vilmányi Simon.

Nyíregyháza: Alasztics – Maneca, Rafina, Pulguinha, Vatamaniuc. Csere: Bazsányi – Gagyi, Hadnagy, Makó, Harmati, Dávid, Sós, Villás. Edző: Lovas Norbert.

ScoreGoal Kecskemét: Krajcsi – Biró, Bencsik, Rutai, Juhász. Csere: Hajnal V. - Lehotai, Kovács M., Hajnal N., Öreglaki, Fekete, Kovács Á. Vezetőedző: Koós Károly.

Gól: Hadnagy a 8., a 15., Maneca a 12., a 16., a 26., a 31., a 34., Pulguinha a 16., Rafina a 18. percben.

Sárga lap: Makó a 37. illetve Rutai a 10., Bencsik a 24. percben.

