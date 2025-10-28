október 28., kedd

Futsal

2 órája

Szoros meccsen kikapott Debrecenben a ScoreGoal Kecskemét

Címkék#deac#futsal#ScoreGoal Kecskemát Futsal

A kilenc forduló után 14 ponttal az 5. helyen álló DEAC vendége volt a 12 ponttal a 7. ScoreGoal Kecskemét a férfi futsal NB I.-ben, az alapszakasz 10. fordulójában. 3-1-es félidő után nagy hajrát vágott ugyan ki a ScoreGoal, a pontok azonban végül a Hajdúságban maradtak.

Vincze Miklós

Habár a házigazda kezdett aktívabban, a hírös városiak ragadták magukhoz a vezetést egy szöglet után, mindjárt a mérkőzés legelején, 0-1. Nem sokkal később, a 7. percben a DEAC két Szabója – Steven és János - hozta össze az egyenlítő találatot egy kontratámadásból, 1-1. Két percre rá a DEAC játékosa, Lévai vállalkozott távolról, az életerős lövést pedig Krajcsi nem tudta hárítani, 2-1. Igyekeztek a kék oroszlánok, és több nagy ziccerig is eljutottak, ám sem Fekete, sem Biró nem tudta bevenni a cívis városiak kapuját. Megbosszulták magukat a kihagyott helyzetek, és a 15. percben Erdei növelte kettőre a különbséget, 3-1. Nagy erőket mozgósítottak a kecskemétiek, közelebb kerülni azonban nem sikerült a hátralévő öt percben, így maradt a 3-1 a szünetre.

vereséget szenvedett a Scoregoal,
Koós Károly mester és játékosai
Fotó: Bús Csaba

A térfélcsere után mindkét oldalon adódtak kisebb-nagyobb helyzetek, az eredmény viszont az első öt percben nem változott. Vészesen gyorsan telt az idő vendég szempontból, a masszív DEAC-védelem pedig állta a sarat a hírös városi rohamokkal szemben. Újfent beigazolódott, hogy szegény embert az ág is húzza: Hajnal gólba tartó lövése Rutai lábáról vágódott vissza a mezőnybe az etap derekán. Öt perccel a lefújás előtt Bencsik tekert okosan kapura, a kapufa viszont kisegítette a debreceni portást. A hajrára létszámfölényes taktikára váltott az ScoreGoal Kecskemét. Nem is sokat kellett várni a gólra, a 38. percben Biró passzát Öreglaki lőtte be közelről, 3-2. Ezután viszont nem sikerült már újabb gólt elérnie a kék oroszlánoknak, így a DEAC nyerte az összecsapást.

DEAC-ScoreGoal Kecskemét Futsal 3-2 (3-1)

Debrecen, vezette: Zimonyi Péter, Muhari Gergő, Balla Levente.

DEAC: Vincze – Balázsi, Erdei K., Krajnyák, Vass. Csere: Soczó – Faragó, Szabó S., Léva, Erdei Sz., Győri, Karacs. Vezetőedző: Tihanyi Csaba.

ScoreGoal Kecskemét: Krajcsi – Biró, Bencsik, Rutai, Fekete. Csere: Lehotai – Hajnal V., Kovács M., Hajnal N., Öreglaki, Kokvács Á. Vezetőedző: Koós Károly.

Gól: Szabó S. a 7., Lévai a 9., Erdei K.a 15. illetve Biró a 3., Öreglaki a 38. percben.

Sárga lap: Erdei K. 31. illetve Hajnal 28. perc.

