Labdarúgás

1 órája

Hétvégi fociprogram: Bajára megy az éllovas SC Hírös-Ép

Címkék#vármegye I#Vármegye II#Vármegye III#labdarúgás

A 11. fordulót rendezik meg a hétvégén a vármegyei első osztályú bajnokságban, illetve a vármegye három Déli és Északi csoportjában. A vármegyei másodosztályban, illetve a vármegye három Közép és Nyugati csoportjában a 9. kör következik.

Vincze Miklós

A vármegyei első osztályú bajnokságban a 11. forduló már pénteken megkezdődik, a második helyen álló Kecskeméti TE II. a Lajosmizsét ugyanis pénteken, 17 óra 30 perces kezdettel fogadja. A bajnokság éllovasa, az SC Hírös-Ép a Bajai LC vendége lesz, a képzeletbeli dobogó harmadik helyén álló Tiszakécske Jánoshalmára utazik. 

Az SC Hírös-Ép gárdája
Az SC Hírös-Ép gárdája a Tiszakécske elleni hazai győzelem után
Fotó: Vincze Miklós

A vármegye kettőben csoportrangadót vívnak, miután az elmúlt héten a második helyre följött Nyárlőrinc a már hetek óta a élen álló Dunagyöngye SK gárdáját fogadja. 

A vármegyei harmadosztály eheti slágermérkőzését az Északi csoportban rendezik. A Pálmonostora-Ladánybene mérkőzésen két olyan csapat találkozik, aki egy kivételével az összes eddig mérkőzését megnyerte. Szinte teljesen egyformák a mutatóik, még a gólkülönbségük is – mind a két félnek plusz huszonnyolc -, a több rúgott góljának köszönhetően áll a Pálmonostora az élen. 

PÉNTEK, 17.30

Vármegye I.: Kecskeméti TE II.-Lajosmizsei VLC. 

SZOMBAT, 13.30

Vármegye I.: Kiskunfélegyháza-Harta SE, Kunbajai SE-Csólyospálos. 

Vármegye II.: Kerekegyházi SE-Miklósi GYFE, Bácska SE Vaskút-Nemesnádudvari KSE, Lakiteleki TE-Kunfehértó KSE, Kunszállás SE-Dusnok KSE. 

Vármegye III., Déli csoport: Érsekcsanádi KSKE-Kelebia SE, Bácsbokodi SK-Hercegszántói FC, BEKO FC Dávod-Tompai SE, Tataháza SE-Kisszállási SC, Madarasi SE-Felsőszentiván.

Vármegye III., Északi csoport: Fülöpszállási SE-TMSE Tiszaug, Jakabszállás KSE-Tiszaalpári SE, Katonatelepi SE-Szabadszállás VSE, Helvéciai SE-Fülöpjakab SE, Izsáki Építő SE-Ballószögi FK, 

Vármegye III., Közép csoport:

November 1., szombat, Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE-Kiskőrösi LC II. (10.00), Balotaszállási FC-Kecel FC II., Bócsa-Market Bócsai SE-Kiskunmajsa FC, Kiskunhalasi FC-Császártöltési EFSK.

Vármegye III., Nyugati csoport: Bátyai SE-Dunapataji KSE, Szakmári KSE-Apostag KSE, Dunaegyháza SE-Fajsz SE, Uszód KSE-Dunavecsei SE, Solti FC-Főnix SE Foktő, Dunaszentbenedek KSE-Hajós FC. 

VASÁRNAP, 13.30

Vármegye I.: Kiskőrösi LC-Bácsalmási PVSE, Jánoshalmi SE-Tiszakécskei LC II., Kecel FC-Kecskeméti LC, Bajai LC-SC Hírös-Ép Egyesület, Soltvadkerti TE Soltút-Anda Kalocsa FC. 

Vármegye II.: Nyárlőrinci LSC-Dunagyöngye SK, Akasztó FC-Mélykúti SE. 

Vármegye III., Déli csoport: Garai KSE-Csátalja SE, Bajaszentistváni SK-Bácsborsódi SK.Kenderes SE Bátmonostor-Sükösd SC, 

Vármegye III., Északi csoport: Pálmonostora SE-Ladánybenei LC. SC Hírös-Ép Egyesület II.-Kerekegyházi SE II.

Vármegye III., Közép csoport: Csólyospálos II.-Jászszentlászlói SE.

Vármegye III., Nyugati csoport: Harta SE II.-Szentmárton SE.

A vármegye I. állása

1. SC HÍRÖS-ÉP 10 8 0 2 19-9 24

2. KTE II. 10 7 2 1 25-9 23

3. TISZAKÉCSKE II. 10 7 1 2 30-13 22

4. KALOCSA 10 6 3 1 32-13 21

5. KUNBAJA 9 6 1 2 19-8 19

6. BAJA 10 5 4 1 25-14 19

7. SOLTVADKERT 10 5 3 2 21-13 18

8. JÁNOSHALMA 10 5 2 3 20-12 17

9. LAJOSMIZSE 10 5 1 4 24-18 16

10. HARTA 9 5 0 4 30-20 15

11. KECSKEMÉTI LC 10 2 1 7 14-21 7

12. CSÓLYOSPÁLOS 10 2 1 7 10-45 7

13. KECEL 10 1 3 6 10-21 6

14. KISKŐRÖS 10 1 3 6 10-29 6

15. KISKUNFÉLEGYHÁZA 10 1 0 9 9-30 3

16. BÁCSALMÁS 10 0 1 9 6-29 1

A vármegye II. állása

1. DUNAGYÖNGYE SK 7 5 2 0 20-6 17

2. NYÁRLŐRINC 8 5 0 3 27-20 15

3. KUNSZÁLLÁS 8 4 2 2 26-14 14

4. AKASZTÓ 8 4 2 2 22-16 14

5. NEMESNÁDUDVAR 8 4 2 2 16-10 14

6. KEREKEGYHÁZA 7 4 2 1 23-19 14

7. MÉLYKÚT 8 3 1 4 17-21 10

8. DUSNOK 8 3 1 4 14-21 10

9. LAKITELEK 8 2 3 3 20-18 9

10. KUNFEHÉRTÓ 8 2 1 5 21-29 7

11. MIKLÓSI GYFE 7 1 2 4 10-18 5

12. VASKÚT 7 0 0 7 4-28 0

Vármegye III., Déli csoport

1. KELEBIA 10 9 1 0 29-6 28

2. TOMPA 10 9 0 1 39-6 27

3. ÉRSEKCSANÁD 10 8 1 1 50-9 25

4. BÁCSBOKOD 10 6 1 3 27-23 19

5. BÁCSBORSÓD 10 5 1 4 29-22 16

6. DÁVOD 10 4 3 3 19-19 15

7. FELSŐSZENTIVÁN 9 4 2 3 26-15 14

8. BAJASZENTISTVÁN 9 4 1 4 25-11 13

9. SÜKÖSD 10 4 1 5 21-29 13

10. GARA 9 4 0 5 35-27 12

11. MADARAS 10 4 0 6 24-24 12

12. HERCEGSZÁNTÓ 10 4 0 6 19-19 12

13. KISSZÁLLÁS 8 2 2 4 14-19 8

14. CSÁTALJA 9 2 0 7 11-22 6

15. KENDERES SE 10 1 1 8 17-46 4

16. TATAHÁZA 10 0 0 10 11-99 0

Vármegye III., Északi csoport

1. PÁLMONOSTORA 9 8 1 0 41-13 25

2. LADÁNYBENE 9 8 1 0 38-10 25

3. IZSÁK 9 7 0 2 25-14 21

4. VASUTAS SK 10 5 2 3 32-22 17

5. SC HÍRÖS-ÉP II. 8 5 1 2 24-5 16

6. TISZAALPÁR 10 5 1 4 32-27 16

7. KATONATELEP 10 5 1 4 27-22 16

8. TISZAUG 9 5 0 4 25-22 15

9. KEREKEGYHÁZA II. 9 3 2 4 29-23 11

10. FÜLÖPSZÁLLÁS 9 2 3 4 31-29 9

11. BALLÓSZÖG 9 2 1 6 14-36 7

12. FÜLÖPJAKAB 9 2 0 7 25-43 6

13. JAKABSZÁLLÁS 9 2 0 7 15-43 6

14. HELVÉCIA 9 1 2 6 10-34 5

15. SZABADSZÁLLÁS 10 1 1 8 10-35 4

Vármegye III., Közép csoport

1. VADKERT FC 8 6 1 1 21-11 19

2. CSÓLYOSPÁLOS II. 7 6 0 1 25-8 18

3. KECEL II. 7 5 2 0 23-6 17

4. KISKUNMAJSA 8 4 2 2 34-14 14

5. BÓCSA 6 4 0 2 19-9 12

6. KISKŐRÖS II. 8 3 1 4 22-17 10

7. KASKANTYÚ 7 3 0 4 23-15 9

8. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 7 3 0 4 22-18 9

9. BALOTASZÁLLÁS 7 1 0 6 10-25 3

10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 7 1 0 6 5-38 2

11. KISKUNHALAS 6 0 0 6 2-45 0

Vármegye III., Nyugati csoport

1. HARTA II. 8 6 2 0 39-11 20

2. DUNAPATAJ 8 6 0 2 26-10 18

3. SZAKMÁR 8 5 1 2 29-14 16

4. BÁTYA 8 5 1 2 20-14 16

5. USZÓD 7 5 0 2 37-14 15

6. SZENTMÁRTON 8 4 2 2 29-9 14

7. DUNAEGYHÁZA 8 4 1 3 23-26 13

8. SOLT 8 4 0 4 19-24 12

9. APOSTAG 8 2 2 4 25-24 8

10. DUNAVECSE 8 2 2 4 11-25 8

11. HAJÓS 8 2 0 6 18-36 6

12. FAJSZ 8 2 0 6 15-33 6

13. FOKTŐ 8 1 3 4 16-28 6

14. DUNASZENTBENEDEK 7 0 0 7 5-44 0

