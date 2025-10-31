Hétvégi fociprogram: Bajára megy az éllovas SC Hírös-Ép

A vármegyei első osztályú bajnokságban a 11. forduló már pénteken megkezdődik, a második helyen álló Kecskeméti TE II. a Lajosmizsét ugyanis pénteken, 17 óra 30 perces kezdettel fogadja. A bajnokság éllovasa, az SC Hírös-Ép a Bajai LC vendége lesz, a képzeletbeli dobogó harmadik helyén álló Tiszakécske Jánoshalmára utazik.

Az SC Hírös-Ép gárdája a Tiszakécske elleni hazai győzelem után

Fotó: Vincze Miklós

A vármegye kettőben csoportrangadót vívnak, miután az elmúlt héten a második helyre följött Nyárlőrinc a már hetek óta a élen álló Dunagyöngye SK gárdáját fogadja.

A vármegyei harmadosztály eheti slágermérkőzését az Északi csoportban rendezik. A Pálmonostora-Ladánybene mérkőzésen két olyan csapat találkozik, aki egy kivételével az összes eddig mérkőzését megnyerte. Szinte teljesen egyformák a mutatóik, még a gólkülönbségük is – mind a két félnek plusz huszonnyolc -, a több rúgott góljának köszönhetően áll a Pálmonostora az élen.

PÉNTEK, 17.30

Vármegye I.: Kecskeméti TE II.-Lajosmizsei VLC.

SZOMBAT, 13.30

Vármegye I.: Kiskunfélegyháza-Harta SE, Kunbajai SE-Csólyospálos.

Vármegye II.: Kerekegyházi SE-Miklósi GYFE, Bácska SE Vaskút-Nemesnádudvari KSE, Lakiteleki TE-Kunfehértó KSE, Kunszállás SE-Dusnok KSE.

Vármegye III., Déli csoport: Érsekcsanádi KSKE-Kelebia SE, Bácsbokodi SK-Hercegszántói FC, BEKO FC Dávod-Tompai SE, Tataháza SE-Kisszállási SC, Madarasi SE-Felsőszentiván.

Vármegye III., Északi csoport: Fülöpszállási SE-TMSE Tiszaug, Jakabszállás KSE-Tiszaalpári SE, Katonatelepi SE-Szabadszállás VSE, Helvéciai SE-Fülöpjakab SE, Izsáki Építő SE-Ballószögi FK,

Vármegye III., Közép csoport:

November 1., szombat, Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE-Kiskőrösi LC II. (10.00), Balotaszállási FC-Kecel FC II., Bócsa-Market Bócsai SE-Kiskunmajsa FC, Kiskunhalasi FC-Császártöltési EFSK.

Vármegye III., Nyugati csoport: Bátyai SE-Dunapataji KSE, Szakmári KSE-Apostag KSE, Dunaegyháza SE-Fajsz SE, Uszód KSE-Dunavecsei SE, Solti FC-Főnix SE Foktő, Dunaszentbenedek KSE-Hajós FC.

VASÁRNAP, 13.30

Vármegye I.: Kiskőrösi LC-Bácsalmási PVSE, Jánoshalmi SE-Tiszakécskei LC II., Kecel FC-Kecskeméti LC, Bajai LC-SC Hírös-Ép Egyesület, Soltvadkerti TE Soltút-Anda Kalocsa FC.