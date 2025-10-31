1 órája
Hétvégi fociprogram: Bajára megy az éllovas SC Hírös-Ép
A 11. fordulót rendezik meg a hétvégén a vármegyei első osztályú bajnokságban, illetve a vármegye három Déli és Északi csoportjában. A vármegyei másodosztályban, illetve a vármegye három Közép és Nyugati csoportjában a 9. kör következik.
A vármegyei első osztályú bajnokságban a 11. forduló már pénteken megkezdődik, a második helyen álló Kecskeméti TE II. a Lajosmizsét ugyanis pénteken, 17 óra 30 perces kezdettel fogadja. A bajnokság éllovasa, az SC Hírös-Ép a Bajai LC vendége lesz, a képzeletbeli dobogó harmadik helyén álló Tiszakécske Jánoshalmára utazik.
A vármegye kettőben csoportrangadót vívnak, miután az elmúlt héten a második helyre följött Nyárlőrinc a már hetek óta a élen álló Dunagyöngye SK gárdáját fogadja.
A vármegyei harmadosztály eheti slágermérkőzését az Északi csoportban rendezik. A Pálmonostora-Ladánybene mérkőzésen két olyan csapat találkozik, aki egy kivételével az összes eddig mérkőzését megnyerte. Szinte teljesen egyformák a mutatóik, még a gólkülönbségük is – mind a két félnek plusz huszonnyolc -, a több rúgott góljának köszönhetően áll a Pálmonostora az élen.
PÉNTEK, 17.30
Vármegye I.: Kecskeméti TE II.-Lajosmizsei VLC.
SZOMBAT, 13.30
Vármegye I.: Kiskunfélegyháza-Harta SE, Kunbajai SE-Csólyospálos.
Vármegye II.: Kerekegyházi SE-Miklósi GYFE, Bácska SE Vaskút-Nemesnádudvari KSE, Lakiteleki TE-Kunfehértó KSE, Kunszállás SE-Dusnok KSE.
Vármegye III., Déli csoport: Érsekcsanádi KSKE-Kelebia SE, Bácsbokodi SK-Hercegszántói FC, BEKO FC Dávod-Tompai SE, Tataháza SE-Kisszállási SC, Madarasi SE-Felsőszentiván.
Vármegye III., Északi csoport: Fülöpszállási SE-TMSE Tiszaug, Jakabszállás KSE-Tiszaalpári SE, Katonatelepi SE-Szabadszállás VSE, Helvéciai SE-Fülöpjakab SE, Izsáki Építő SE-Ballószögi FK,
Vármegye III., Közép csoport:
November 1., szombat, Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE-Kiskőrösi LC II. (10.00), Balotaszállási FC-Kecel FC II., Bócsa-Market Bócsai SE-Kiskunmajsa FC, Kiskunhalasi FC-Császártöltési EFSK.
Vármegye III., Nyugati csoport: Bátyai SE-Dunapataji KSE, Szakmári KSE-Apostag KSE, Dunaegyháza SE-Fajsz SE, Uszód KSE-Dunavecsei SE, Solti FC-Főnix SE Foktő, Dunaszentbenedek KSE-Hajós FC.
VASÁRNAP, 13.30
Vármegye I.: Kiskőrösi LC-Bácsalmási PVSE, Jánoshalmi SE-Tiszakécskei LC II., Kecel FC-Kecskeméti LC, Bajai LC-SC Hírös-Ép Egyesület, Soltvadkerti TE Soltút-Anda Kalocsa FC.
Vármegye II.: Nyárlőrinci LSC-Dunagyöngye SK, Akasztó FC-Mélykúti SE.
Vármegye III., Déli csoport: Garai KSE-Csátalja SE, Bajaszentistváni SK-Bácsborsódi SK.Kenderes SE Bátmonostor-Sükösd SC,
Vármegye III., Északi csoport: Pálmonostora SE-Ladánybenei LC. SC Hírös-Ép Egyesület II.-Kerekegyházi SE II.
Vármegye III., Közép csoport: Csólyospálos II.-Jászszentlászlói SE.
Vármegye III., Nyugati csoport: Harta SE II.-Szentmárton SE.
A vármegye I. állása
1. SC HÍRÖS-ÉP 10 8 0 2 19-9 24
2. KTE II. 10 7 2 1 25-9 23
3. TISZAKÉCSKE II. 10 7 1 2 30-13 22
4. KALOCSA 10 6 3 1 32-13 21
5. KUNBAJA 9 6 1 2 19-8 19
6. BAJA 10 5 4 1 25-14 19
7. SOLTVADKERT 10 5 3 2 21-13 18
8. JÁNOSHALMA 10 5 2 3 20-12 17
9. LAJOSMIZSE 10 5 1 4 24-18 16
10. HARTA 9 5 0 4 30-20 15
11. KECSKEMÉTI LC 10 2 1 7 14-21 7
12. CSÓLYOSPÁLOS 10 2 1 7 10-45 7
13. KECEL 10 1 3 6 10-21 6
14. KISKŐRÖS 10 1 3 6 10-29 6
15. KISKUNFÉLEGYHÁZA 10 1 0 9 9-30 3
16. BÁCSALMÁS 10 0 1 9 6-29 1
A vármegye II. állása
1. DUNAGYÖNGYE SK 7 5 2 0 20-6 17
2. NYÁRLŐRINC 8 5 0 3 27-20 15
3. KUNSZÁLLÁS 8 4 2 2 26-14 14
4. AKASZTÓ 8 4 2 2 22-16 14
5. NEMESNÁDUDVAR 8 4 2 2 16-10 14
6. KEREKEGYHÁZA 7 4 2 1 23-19 14
7. MÉLYKÚT 8 3 1 4 17-21 10
8. DUSNOK 8 3 1 4 14-21 10
9. LAKITELEK 8 2 3 3 20-18 9
10. KUNFEHÉRTÓ 8 2 1 5 21-29 7
11. MIKLÓSI GYFE 7 1 2 4 10-18 5
12. VASKÚT 7 0 0 7 4-28 0
Vármegye III., Déli csoport
1. KELEBIA 10 9 1 0 29-6 28
2. TOMPA 10 9 0 1 39-6 27
3. ÉRSEKCSANÁD 10 8 1 1 50-9 25
4. BÁCSBOKOD 10 6 1 3 27-23 19
5. BÁCSBORSÓD 10 5 1 4 29-22 16
6. DÁVOD 10 4 3 3 19-19 15
7. FELSŐSZENTIVÁN 9 4 2 3 26-15 14
8. BAJASZENTISTVÁN 9 4 1 4 25-11 13
9. SÜKÖSD 10 4 1 5 21-29 13
10. GARA 9 4 0 5 35-27 12
11. MADARAS 10 4 0 6 24-24 12
12. HERCEGSZÁNTÓ 10 4 0 6 19-19 12
13. KISSZÁLLÁS 8 2 2 4 14-19 8
14. CSÁTALJA 9 2 0 7 11-22 6
15. KENDERES SE 10 1 1 8 17-46 4
16. TATAHÁZA 10 0 0 10 11-99 0
Vármegye III., Északi csoport
1. PÁLMONOSTORA 9 8 1 0 41-13 25
2. LADÁNYBENE 9 8 1 0 38-10 25
3. IZSÁK 9 7 0 2 25-14 21
4. VASUTAS SK 10 5 2 3 32-22 17
5. SC HÍRÖS-ÉP II. 8 5 1 2 24-5 16
6. TISZAALPÁR 10 5 1 4 32-27 16
7. KATONATELEP 10 5 1 4 27-22 16
8. TISZAUG 9 5 0 4 25-22 15
9. KEREKEGYHÁZA II. 9 3 2 4 29-23 11
10. FÜLÖPSZÁLLÁS 9 2 3 4 31-29 9
11. BALLÓSZÖG 9 2 1 6 14-36 7
12. FÜLÖPJAKAB 9 2 0 7 25-43 6
13. JAKABSZÁLLÁS 9 2 0 7 15-43 6
14. HELVÉCIA 9 1 2 6 10-34 5
15. SZABADSZÁLLÁS 10 1 1 8 10-35 4
Vármegye III., Közép csoport
1. VADKERT FC 8 6 1 1 21-11 19
2. CSÓLYOSPÁLOS II. 7 6 0 1 25-8 18
3. KECEL II. 7 5 2 0 23-6 17
4. KISKUNMAJSA 8 4 2 2 34-14 14
5. BÓCSA 6 4 0 2 19-9 12
6. KISKŐRÖS II. 8 3 1 4 22-17 10
7. KASKANTYÚ 7 3 0 4 23-15 9
8. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 7 3 0 4 22-18 9
9. BALOTASZÁLLÁS 7 1 0 6 10-25 3
10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 7 1 0 6 5-38 2
11. KISKUNHALAS 6 0 0 6 2-45 0
Vármegye III., Nyugati csoport
1. HARTA II. 8 6 2 0 39-11 20
2. DUNAPATAJ 8 6 0 2 26-10 18
3. SZAKMÁR 8 5 1 2 29-14 16
4. BÁTYA 8 5 1 2 20-14 16
5. USZÓD 7 5 0 2 37-14 15
6. SZENTMÁRTON 8 4 2 2 29-9 14
7. DUNAEGYHÁZA 8 4 1 3 23-26 13
8. SOLT 8 4 0 4 19-24 12
9. APOSTAG 8 2 2 4 25-24 8
10. DUNAVECSE 8 2 2 4 11-25 8
11. HAJÓS 8 2 0 6 18-36 6
12. FAJSZ 8 2 0 6 15-33 6
13. FOKTŐ 8 1 3 4 16-28 6
14. DUNASZENTBENEDEK 7 0 0 7 5-44 0
