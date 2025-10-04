Szívesen nézegetik most a tabellát az SC Hírös-Ép játékosai

A jó rajt után izgatottan várhatta a Tiszakécskei LC II. elleni rangadót múlt héten az SC Hírös-Ép, hiszen a címvédő ellen komoly értékmérő volt számukra is a találkozó. A mérkőzést Németh Gábor korai kiállítása miatt gyakorlatilag végig emberhátrányban játszották le a vendégek, amit ki is használt a hírös városi alakulat, a 3-2-es sikerből Parázs Botond két góllal vette ki a részét.

Parázs Botond, az SC Hírös-Ép kapitánya éhes a további sikerekre

Fotó: Nyitray András

– Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, hiszen az elmúlt két év bajnokát fogadtuk. Rutinos játékosaik vannak, a keretük pedig minőségi fiatalokkal válik teljessé. Tényleg rangadóként mentünk neki a meccsnek, hiszen az első találkozott a másodikkal, mi pedig abban a tudatban léphettünk pályára, hogyha nyerünk, akkor újra felállhatunk az első helyre. Tény, korán jött egy kiállítás, de véleményem szerint éltünk is ezzel, jól futballoztunk a mérkőzésen. Örülök, hogy nyeri tudtunk, jó szájízzel mehettünk az öltözőbe, abban a tudatban, hogy újra elsők vagyunk – mondta Parázs Benedek.

A kecskemétiek Jánoshalmára látogatnak, ahol nem könnyű nyerni, de mivel az üldözők közül a Kunbaja és a Kalocsa egymás ellen játszik, három ponttal alaposan megerősíthetnénk vezető helyüket.

– Jánoshalmán mindig nehéz pontot is szerezni, erős és jó csapatnak tartom ellenfelünket. Viszonylag sokat is kell utaznunk, így most sem vár könnyű csata ránk. Jól kezdtünk ugyanakkor, hatból öt meccset megnyertünk, így az első perctől az lesz a célunk, hogy sikerrel vegyük a meccset. A hangulat jó csapaton belül, a motivációval sincs gond, hiszen tudjuk, hogy a közvetlen riválisok rangadót játszanak, ami jó esély arra, hogy akár növelhessük is előnyünket – tette hozzá Parázs Botond.

Az SC Hírös-Ép éhes a sikerekre

A korábbi KTE játékosok – Gréczi Gábor, Patvaros Zsolt, Urbán Pál, Farkas András – érkezéséről már sokat lehetett hallani, de külső szemmel úgy tűnik, egyre egységesebb is az SC Hírős-Ép, nem csak az NB I-es rutinnal rendelkezők húzzák a csapatot. Ezt bizonyítja Parázs Botond Tiszakécske elleni duplája, de a játékos elmondta, a kollektíva akkor is nagyon rendben volt, amikor nem jöttek az eredmények, a sikerek viszont igazán látványossá teszik ezt.