Szívesen nézegetik most a tabellát az SC Hírös-Ép játékosai
Új bajnokaspiránsa van a Bács-Kiskun vármegyei I. osztálynak. Noha csak pár forduló ment le, nem túlzás kijelenteni, hogy az SC Hírös-Ép komolyan bejelentkezhet ebben az idényben az aranyéremre, a kecskeméti együttes nyári erősítései után egyelőre remekül szerepel, és hétvégén Jánoshalmán sem szeretné behúzni a kéziféket.
A jó rajt után izgatottan várhatta a Tiszakécskei LC II. elleni rangadót múlt héten az SC Hírös-Ép, hiszen a címvédő ellen komoly értékmérő volt számukra is a találkozó. A mérkőzést Németh Gábor korai kiállítása miatt gyakorlatilag végig emberhátrányban játszották le a vendégek, amit ki is használt a hírös városi alakulat, a 3-2-es sikerből Parázs Botond két góllal vette ki a részét.
– Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, hiszen az elmúlt két év bajnokát fogadtuk. Rutinos játékosaik vannak, a keretük pedig minőségi fiatalokkal válik teljessé. Tényleg rangadóként mentünk neki a meccsnek, hiszen az első találkozott a másodikkal, mi pedig abban a tudatban léphettünk pályára, hogyha nyerünk, akkor újra felállhatunk az első helyre. Tény, korán jött egy kiállítás, de véleményem szerint éltünk is ezzel, jól futballoztunk a mérkőzésen. Örülök, hogy nyeri tudtunk, jó szájízzel mehettünk az öltözőbe, abban a tudatban, hogy újra elsők vagyunk – mondta Parázs Benedek.
A kecskemétiek Jánoshalmára látogatnak, ahol nem könnyű nyerni, de mivel az üldözők közül a Kunbaja és a Kalocsa egymás ellen játszik, három ponttal alaposan megerősíthetnénk vezető helyüket.
– Jánoshalmán mindig nehéz pontot is szerezni, erős és jó csapatnak tartom ellenfelünket. Viszonylag sokat is kell utaznunk, így most sem vár könnyű csata ránk. Jól kezdtünk ugyanakkor, hatból öt meccset megnyertünk, így az első perctől az lesz a célunk, hogy sikerrel vegyük a meccset. A hangulat jó csapaton belül, a motivációval sincs gond, hiszen tudjuk, hogy a közvetlen riválisok rangadót játszanak, ami jó esély arra, hogy akár növelhessük is előnyünket – tette hozzá Parázs Botond.
Az SC Hírös-Ép éhes a sikerekre
A korábbi KTE játékosok – Gréczi Gábor, Patvaros Zsolt, Urbán Pál, Farkas András – érkezéséről már sokat lehetett hallani, de külső szemmel úgy tűnik, egyre egységesebb is az SC Hírős-Ép, nem csak az NB I-es rutinnal rendelkezők húzzák a csapatot. Ezt bizonyítja Parázs Botond Tiszakécske elleni duplája, de a játékos elmondta, a kollektíva akkor is nagyon rendben volt, amikor nem jöttek az eredmények, a sikerek viszont igazán látványossá teszik ezt.
– Ebben az egyesületben mindig a kollektíva és a csapategység volt a legerősebb, már az említett játékosok érkezése előtt is. Mindig jó a hangulat az edzéseken, akkor is így volt ez, amikor kikaptunk. Egyértelmű, hogyha ilyen kaliberű és rutinnal rendelkező játékosok érkeznek, az nem kis dolog. A heti munka során sokat tudnak segíteni, főleg azok után, hogy nagyon gyorsan a közösség részei lettek, de nem feledkeznék meg a fiatalabb erősítéseinkről sem, például Kőrös Józsefről sem – tette hozzá Parázs Botond.
A jó rajt után arra is kíváncsiak voltunk, mennyire jött meg a csapat étvágya. Parázs Botond elmondta, jó érzés ránézni a tabellára, és szeretnék, ha ez még sokáig így lenne, a többi majd kiderül.
– Nagyon jó, hogy egy lajosmizsei vereség után rögtön győzelemmel válaszoltunk. Az előző két év után sokat jelent, hogy egymás után tudjuk nyerni a meccseket. Szívet melengető ránézni most a tabellára, így azt tudom mondani, hogy éhesek vagyunk továbbra is a sikerre, és szeretnénk ezt a szériát minél tovább húzni – zárta gondolatait Parázs Botond.
Az SC Hírös-Ép vasárnap 15 órás kezdéssel lép pályára Jánoshalmán.
