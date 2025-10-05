október 6., hétfő

Labdarúgás

7 órája

Jánoshalmi győzelmével továbbra is az SC Hírös-Ép vezet

Címkék#Jánoshalma#győzelem#labdarúgás#SC Hírös-Ép

A hétvégén a 7. fordulót rendezték meg a vármegyei első osztályú bajnokságban. Ebben a körben négy mérkőzés maradt vasárnapra. Győzni tudott Jánoshalmán az SC Hírös-Ép, így továbbra is vezeti a mezőnyt.

Vincze Miklós

A Jánoshalma vendége volt az éllovas SC Hírös-Ép. 0-0-ás első félidő után Patvaros Zsolt a vendégeknek szerezte meg a vezetést az 58. percben. Ezt követően mindent elkövetett a hazai gárda az egyenlítésért, a végeredményt azonban a kecskeméti Parázs Benedek állította be a 87. percben. 2-0- arányban győzött az SC Hírös-Ép, így a 8. fordulót is az élről várhatja.

SC Hírös-ÉP tarolt a pályán.
Patvaros Zsolt (kék mezben) szerezte az SC Hírös-Ép első gólját.
Fotó: Nyitray András

Bebiztosította a helyét a SC Hírös-Ép

Megosztozott a pontokon a két KLC, a Kiskőrösi LC és a Kecskemét LC. Kétszer vezettek a vendégek – Terbe Roland majd Gyapjas Botond révén -, és kétszer egyenlíttetettek a hazaiak, mind a kétszer Szedmák Roland talált be volt csapata kapujába. 2-2 lett a végeredmény. 

A Soltvadkerti TE Soltút a Kiskunfélegyházát fogadta és győzte le 2-1 arányban. Az első játékrész 2-0-ás hazai vezetéssel zárult. A folytatásban már csak egy gól esett – Kanyó János talált be a 48. percben –, így a Vadkert otthon tartotta mind a három pontot.

A Baja-Kecel mérkőzésen a vendégcsapat alaposan ráijesztett a Sugó-parti gárdára, a 27. percben már 2-0-ra vezetett Killer Máté és Szabó Zsolt góljaival. Bajnok Noel a 33. percben szépített, Béla Dániel pedig az 53. percben egyenlített. Több gól azonban már nem esett, így a találkozó 2-2-re végződött.

