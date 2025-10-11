Hétvégi fociprogram: derbit vív az éllovas SC Hírös-Ép

Az éllovas SC Hírös-Ép városi rangadót vív, miután a jelenleg a 6. helyen álló Kecskeméti TE II. gárdáját fogadja. A második helyen álló, bajnoki címvédő Tiszakécske a sereghajtó Bácsalmás vendége lesz. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán álló Kunbaja Kecskemétre utazik, ahol a 12. helyen tanyázó Kecskeméti LC fogadja.

A csólyospálosi Tóth Dominik (kék mezben) vezet támadást a tiszakécskei találkozón

Fotó: Szentirmay Tamás

A vármegye kettőben észak megindul dél ellen. Érdekes párosítás alakult ki ugyanis a 6. fordulóban a vármegye kettőben. Mind a hat, a korábbi rendszer szerint Déli csoportos csapat hazai pályán szerepel, azaz mind a hat, eredetileg az Északi csoporthoz tartozó együttes délre utazik.

A vármegye háromban a legnagyobbnak minősíthető rangadót a Közép csoportban vívják, az éllovas Soltvadkerti TE II. Vadkert FC a második helyen álló Csólyospálos II. csapatát fogadja. Érdekesség, hogy a vesztett pontok tekintetében a Csólyospálos II. az éllovas, a százszázalékos teljesítménye dacára csak azért áll a második helyen, mert már volt szabadnapos.

SZOMBAT

Vármegye I., 14.00: SC Hírös-Ép Egyesület-Kecskeméti TE II., 15.00: Lajosmizsei VLC-Soltvadkerti TE Soltút, Bácsalmási PVSE-Tiszakécskei LC II., Csólyospálos-Jánoshalmi SE, Harta SE-Kiskőrösi LC.

Vármegye II., 15.00: Dunagyöngye SK-Kunszállás SE, Kunfehértó KSE-Kerekegyházi SE, Bácska SE Vaskút-Lakiteleki TE.

Vármegye III., Déli csoport, 15.00: Kelebia SE-Bácsborsódi SK, Kisszállási SC-Bajaszentistváni SK, Felsőszentiván-BEKO FC Dávod, Bácsbokodi SK-Kenderes SE Bátmonostor.

Vármegye III., Északi csoport, 15.00: Tiszaalpári SE-SC Hírös-Ép Egyesület II., TMSE Tiszaug-Szabadszállás VSE, Vasutas SK-Katonatelepi SE, Ladánybenei LC-Jakabszállás KSE, Ballószögi FK-Fülöpszállási SE, Helvéciai SE-Izsáki Építő SE.

Vármegye III., Közép csoport, 10.00: Kiskőrösi LC-Balotaszállás FC. 15.00: Jászszentlászlói SE-Kiskunhalasi FC, Kiskunmajsa FC-Kecel FC II., Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Csólyospálos II..

Vármegye III., Nyugati csoport, 15.00: Dunapataji KSE-Dunaszentbenedek KSE, Szentmárton SE-Apostag KSE, Dunavecsei SE-Bátyai SE, Fajsz SE-Harta SE II., Dunaegyháza SE-Uszód KSE.