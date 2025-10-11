október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

28 perce

Hétvégi fociprogram: derbit vív az éllovas SC Hírös-Ép

Címkék#vármegye I#Vármegye II#Vármegye III#labdarúgás

Ezen a hétvégén a vármegyei első osztályban a 8. fordulót rendezik meg, akárcsak a vármegye három Déli és Északi csoportjában. A vármegye kettőben, illetve a vármegye három Közép és Nyugati csoportjában a 6. kör mérkőzéseit vívják meg a csapatok.

Vincze Miklós

Az éllovas SC Hírös-Ép városi rangadót vív, miután a jelenleg a 6. helyen álló Kecskeméti TE II. gárdáját fogadja. A második helyen álló, bajnoki címvédő Tiszakécske a sereghajtó Bácsalmás vendége lesz. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán álló Kunbaja Kecskemétre utazik, ahol a 12. helyen tanyázó Kecskeméti LC fogadja. 

rangadót hív az SC Hírös-Ép,
A csólyospálosi Tóth Dominik (kék mezben) vezet támadást a tiszakécskei találkozón
Fotó: Szentirmay Tamás

A vármegye kettőben észak megindul dél ellen. Érdekes párosítás alakult ki ugyanis a 6. fordulóban a vármegye kettőben. Mind a hat, a korábbi rendszer szerint Déli csoportos csapat hazai pályán szerepel, azaz mind a hat, eredetileg az Északi csoporthoz tartozó együttes délre utazik.

A vármegye háromban a legnagyobbnak minősíthető rangadót a Közép csoportban vívják, az éllovas Soltvadkerti TE II. Vadkert FC a második helyen álló Csólyospálos II. csapatát fogadja. Érdekesség, hogy a vesztett pontok tekintetében a Csólyospálos II. az éllovas, a százszázalékos teljesítménye dacára csak azért áll a második helyen, mert már volt szabadnapos. 

SZOMBAT

Vármegye I., 14.00: SC Hírös-Ép Egyesület-Kecskeméti TE II., 15.00: Lajosmizsei VLC-Soltvadkerti TE Soltút, Bácsalmási PVSE-Tiszakécskei LC II., Csólyospálos-Jánoshalmi SE, Harta SE-Kiskőrösi LC.

Vármegye II., 15.00: Dunagyöngye SK-Kunszállás SE, Kunfehértó KSE-Kerekegyházi SE, Bácska SE Vaskút-Lakiteleki TE.

Vármegye III., Déli csoport, 15.00: Kelebia SE-Bácsborsódi SK, Kisszállási SC-Bajaszentistváni SK, Felsőszentiván-BEKO FC Dávod, Bácsbokodi SK-Kenderes SE Bátmonostor. 

Vármegye III., Északi csoport, 15.00: Tiszaalpári SE-SC Hírös-Ép Egyesület II., TMSE Tiszaug-Szabadszállás VSE, Vasutas SK-Katonatelepi SE, Ladánybenei LC-Jakabszállás KSE, Ballószögi FK-Fülöpszállási SE, Helvéciai SE-Izsáki Építő SE.

Vármegye III., Közép csoport, 10.00: Kiskőrösi LC-Balotaszállás FC. 15.00: Jászszentlászlói SE-Kiskunhalasi FC, Kiskunmajsa FC-Kecel FC II., Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Csólyospálos II.. 

Vármegye III., Nyugati csoport, 15.00: Dunapataji KSE-Dunaszentbenedek KSE, Szentmárton SE-Apostag KSE, Dunavecsei SE-Bátyai SE, Fajsz SE-Harta SE II., Dunaegyháza SE-Uszód KSE. 

VASÁRNAP

Vármegye I., 15.00: Anda Kalocsa FC-Bajai LC, Kecel FC-Kiskunfélegyháza. 17.00: Kecskeméti LC-Kunbajai SE.

Vármegye II., 15.00: Mélykúti SE-Miklósi GYFE, Nemesnádudvari KSE-Nyárlőrinci LSC, Dusnok KSE-Akasztó FC.

Vármegye III., Déli csoport, 15.00: Csátalja SE-Madarasi SE, Tompai SE-Garai KSE, Sükösd SC-Érsekcsanádi KSKE, Hercegszántói FC-Tataháza SE.

Vármegye III., Északi csoport, 15.00: Kerekegyházi SE II.-Pálmonostora SE.

Vármegye III., Közép csoport, 15.00: Császártöltési EFSK-Bócsa-Market Bócsai SE.

Vármegye III., Nyugati csoport, 15.00: Főnix SE Foktő-Szakmári KSE, Hajós FC-Solti FC.

A vármegye I. állása

1. SC HÍRÖS-ÉP 7 6 0 1 17-7 18

2. TISZAKÉCSKE II. 7 5 1 1 25-9 16

3. KUNBAJA 7 5 1 1 18-7 16

4. LAJOSMIZSE 7 5 0 2 21-13 15

5. KALOCSA 7 4 2 1 20-9 14

6. KTE II. 7 4 2 1 18-9 14

7. HARTA 7 4 0 3 23-17 12

8. BAJA 7 3 3 1 18-11 12

9. SOLTVADKERT 7 3 2 2 15-9 11

10. JÁNOSHALMA 7 3 1 3 16-11 10

11. CSÓLYOSPÁLOS 7 2 0 5 10-37 6

12. KECSKEMÉTI LC 7 1 1 5 11-15 4

13. KISKUNFÉLEGYHÁZA 7 1 0 6 6-19 3

14. KECEL 7 0 3 4 5-14 3

15. KISKŐRÖS 7 0 3 4 5-22 3

16. BÁCSALMÁS 7 0 1 6 4-23 1

A vármegye II. állása

1. DUNAGYÖNGYE SK 5 3 2 0 12-4 11

2. KUNSZÁLLÁS 5 3 1 1 18-8 10

3. KEREKEGYHÁZA 5 3 1 1 17-14 10

4. NYÁRLŐRINC 5 3 0 2 17-11 9

5. NEMESNÁDUDVAR 5 2 2 1 10-6 8

6. AKASZTÓ 5 2 2 1 13-10 8

7. MÉLYKÚT 5 2 1 2 10-13 7

8. KUNFEHÉRTÓ 5 2 0 3 11-16 6

9. MIKLÓSI GYFE 4 1 1 2 6-9 4

10. DUSNOK 5 1 1 3 8-14 4

11. LAKITELEK 5 0 3 2 9-15 3

12. VASKÚT 4 0 0 4 3-14 0

Vármegye III., Déli csoport

1. ÉRSEKCSANÁD 7 6 1 0 40-2 19

2. KELEBIA 7 6 1 0 18-4 19

3. TOMPA 7 6 0 1 16-5 18

4. BÁCSBORSÓD 7 4 1 2 23-15 13

5. GARA 7 4 0 3 35-17 12

6. BAJASZENTISTVÁN 6 4 0 2 20-4 12

7. DÁVOD 7 3 2 2 14-15 11

8. BÁCSBOKOD 7 3 1 3 15-19 10

9. MADARAS 7 3 0 4 20-16 9

10. FELSŐSZENTIVÁN 5 2 1 2 13-10 7

11. KISSZÁLLÁS 6 2 1 3 10-14 7

12. SÜKÖSD 7 2 1 4 10-17 7

13. HERCEGSZÁNTÓ 7 2 0 5 6-15 6

14. KENDERES SE 7 1 1 5 14-36 4

15. CSÁTALJA 6 0 0 6 5-18 0

16. TATAHÁZA 6 0 0 6 7-59 0

Vármegye III., Északi csoport

1. LADÁNYBENE 7 7 0 0 26-5 21

2. PÁLMONOSTORA 6 6 0 0 22-9 18

3. VASUTAS SK 7 4 1 2 26-15 13

4. IZSÁK 6 4 0 2 16-10 12

5. KATONATELEP 7 4 0 3 19-17 12

6. TISZAALPÁR 7 3 1 3 24-19 10

7. TISZAUG 6 3 0 3 15-16 9

8. KEREKEGYHÁZA II. 6 2 1 3 21-15 7

9. SC HÍRÖS-ÉP II. 5 2 1 2 9-5 7

10. BALLÓSZÖG 7 2 1 4 13-19 7

11. FÜLÖPJAKAB 7 2 0 5 22-33 6

12. FÜLÖPSZÁLLÁS 6 1 2 3 17-21 5

13. HELVÉCIA 6 1 2 3 9-22 5

14. SZABADSZÁLLÁS 7 1 1 5 8-24 4

15. JAKABSZÁLLÁS 6 1 0 5 10-27 3

Vármegye III., Közép csoport

1. VADKERT FC 5 4 1 0 19-7 13

2. CSÓLYOSPÁLOS II. 4 4 0 0 18-5 12

3. KISKUNMAJSA 5 3 1 1 28-8 10

4. KECEL II. 4 3 1 0 10-2 10

5. KISKŐRÖS II. 5 2 1 2 16-7 7

6. KASKANTYÚE 5 2 0 3 18-13 6

7. BÓCSA 3 1 0 2 5-8 3

8. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 4 1 0 3 10-15 3

9. BALOTASZÁLLÁS 4 1 0 3 8-14 3

10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 5 1 0 4 4-28 3

11. KISKUNHALAS 4 0 0 4 2-31 0

Vármegye III., Nyugati csoport

1. HARTA II. 5 4 1 0 24-4 13

2. SZAKMÁR 5 4 0 1 21-7 12

3. BÁTYA 5 4 0 1 14-8 12

4. SZENTMÁRTON 5 3 0 2 22-5 9

5. DUNAPATAJ 5 3 0 2 12-9 9

6. DUNAEGYHÁZA 5 2 1 2 13-15 7

7. DUNAVECSE 5 2 1 2 6-13 7

8. USZÓD 4 2 0 2 10-9 6

9. APOSTAG 5 2 0 3 14-16 6

10. SOLT 5 2 0 3 12-15 6

11. FAJSZ 5 2 0 3 12-19 6

12. FOKTŐ 5 1 1 3 6-15 4

13. HAJÓS 5 1 0 4 9-19 3

14. DUNASZENTBENEDEK 4 0 0 4 3-24 0

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu