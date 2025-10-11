28 perce
Hétvégi fociprogram: derbit vív az éllovas SC Hírös-Ép
Ezen a hétvégén a vármegyei első osztályban a 8. fordulót rendezik meg, akárcsak a vármegye három Déli és Északi csoportjában. A vármegye kettőben, illetve a vármegye három Közép és Nyugati csoportjában a 6. kör mérkőzéseit vívják meg a csapatok.
Az éllovas SC Hírös-Ép városi rangadót vív, miután a jelenleg a 6. helyen álló Kecskeméti TE II. gárdáját fogadja. A második helyen álló, bajnoki címvédő Tiszakécske a sereghajtó Bácsalmás vendége lesz. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán álló Kunbaja Kecskemétre utazik, ahol a 12. helyen tanyázó Kecskeméti LC fogadja.
A vármegye kettőben észak megindul dél ellen. Érdekes párosítás alakult ki ugyanis a 6. fordulóban a vármegye kettőben. Mind a hat, a korábbi rendszer szerint Déli csoportos csapat hazai pályán szerepel, azaz mind a hat, eredetileg az Északi csoporthoz tartozó együttes délre utazik.
A vármegye háromban a legnagyobbnak minősíthető rangadót a Közép csoportban vívják, az éllovas Soltvadkerti TE II. Vadkert FC a második helyen álló Csólyospálos II. csapatát fogadja. Érdekesség, hogy a vesztett pontok tekintetében a Csólyospálos II. az éllovas, a százszázalékos teljesítménye dacára csak azért áll a második helyen, mert már volt szabadnapos.
SZOMBAT
Vármegye I., 14.00: SC Hírös-Ép Egyesület-Kecskeméti TE II., 15.00: Lajosmizsei VLC-Soltvadkerti TE Soltút, Bácsalmási PVSE-Tiszakécskei LC II., Csólyospálos-Jánoshalmi SE, Harta SE-Kiskőrösi LC.
Vármegye II., 15.00: Dunagyöngye SK-Kunszállás SE, Kunfehértó KSE-Kerekegyházi SE, Bácska SE Vaskút-Lakiteleki TE.
Vármegye III., Déli csoport, 15.00: Kelebia SE-Bácsborsódi SK, Kisszállási SC-Bajaszentistváni SK, Felsőszentiván-BEKO FC Dávod, Bácsbokodi SK-Kenderes SE Bátmonostor.
Vármegye III., Északi csoport, 15.00: Tiszaalpári SE-SC Hírös-Ép Egyesület II., TMSE Tiszaug-Szabadszállás VSE, Vasutas SK-Katonatelepi SE, Ladánybenei LC-Jakabszállás KSE, Ballószögi FK-Fülöpszállási SE, Helvéciai SE-Izsáki Építő SE.
Vármegye III., Közép csoport, 10.00: Kiskőrösi LC-Balotaszállás FC. 15.00: Jászszentlászlói SE-Kiskunhalasi FC, Kiskunmajsa FC-Kecel FC II., Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Csólyospálos II..
Vármegye III., Nyugati csoport, 15.00: Dunapataji KSE-Dunaszentbenedek KSE, Szentmárton SE-Apostag KSE, Dunavecsei SE-Bátyai SE, Fajsz SE-Harta SE II., Dunaegyháza SE-Uszód KSE.
VASÁRNAP
Vármegye I., 15.00: Anda Kalocsa FC-Bajai LC, Kecel FC-Kiskunfélegyháza. 17.00: Kecskeméti LC-Kunbajai SE.
Vármegye II., 15.00: Mélykúti SE-Miklósi GYFE, Nemesnádudvari KSE-Nyárlőrinci LSC, Dusnok KSE-Akasztó FC.
Vármegye III., Déli csoport, 15.00: Csátalja SE-Madarasi SE, Tompai SE-Garai KSE, Sükösd SC-Érsekcsanádi KSKE, Hercegszántói FC-Tataháza SE.
Vármegye III., Északi csoport, 15.00: Kerekegyházi SE II.-Pálmonostora SE.
Vármegye III., Közép csoport, 15.00: Császártöltési EFSK-Bócsa-Market Bócsai SE.
Vármegye III., Nyugati csoport, 15.00: Főnix SE Foktő-Szakmári KSE, Hajós FC-Solti FC.
A vármegye I. állása
1. SC HÍRÖS-ÉP 7 6 0 1 17-7 18
2. TISZAKÉCSKE II. 7 5 1 1 25-9 16
3. KUNBAJA 7 5 1 1 18-7 16
4. LAJOSMIZSE 7 5 0 2 21-13 15
5. KALOCSA 7 4 2 1 20-9 14
6. KTE II. 7 4 2 1 18-9 14
7. HARTA 7 4 0 3 23-17 12
8. BAJA 7 3 3 1 18-11 12
9. SOLTVADKERT 7 3 2 2 15-9 11
10. JÁNOSHALMA 7 3 1 3 16-11 10
11. CSÓLYOSPÁLOS 7 2 0 5 10-37 6
12. KECSKEMÉTI LC 7 1 1 5 11-15 4
13. KISKUNFÉLEGYHÁZA 7 1 0 6 6-19 3
14. KECEL 7 0 3 4 5-14 3
15. KISKŐRÖS 7 0 3 4 5-22 3
16. BÁCSALMÁS 7 0 1 6 4-23 1
A vármegye II. állása
1. DUNAGYÖNGYE SK 5 3 2 0 12-4 11
2. KUNSZÁLLÁS 5 3 1 1 18-8 10
3. KEREKEGYHÁZA 5 3 1 1 17-14 10
4. NYÁRLŐRINC 5 3 0 2 17-11 9
5. NEMESNÁDUDVAR 5 2 2 1 10-6 8
6. AKASZTÓ 5 2 2 1 13-10 8
7. MÉLYKÚT 5 2 1 2 10-13 7
8. KUNFEHÉRTÓ 5 2 0 3 11-16 6
9. MIKLÓSI GYFE 4 1 1 2 6-9 4
10. DUSNOK 5 1 1 3 8-14 4
11. LAKITELEK 5 0 3 2 9-15 3
12. VASKÚT 4 0 0 4 3-14 0
Vármegye III., Déli csoport
1. ÉRSEKCSANÁD 7 6 1 0 40-2 19
2. KELEBIA 7 6 1 0 18-4 19
3. TOMPA 7 6 0 1 16-5 18
4. BÁCSBORSÓD 7 4 1 2 23-15 13
5. GARA 7 4 0 3 35-17 12
6. BAJASZENTISTVÁN 6 4 0 2 20-4 12
7. DÁVOD 7 3 2 2 14-15 11
8. BÁCSBOKOD 7 3 1 3 15-19 10
9. MADARAS 7 3 0 4 20-16 9
10. FELSŐSZENTIVÁN 5 2 1 2 13-10 7
11. KISSZÁLLÁS 6 2 1 3 10-14 7
12. SÜKÖSD 7 2 1 4 10-17 7
13. HERCEGSZÁNTÓ 7 2 0 5 6-15 6
14. KENDERES SE 7 1 1 5 14-36 4
15. CSÁTALJA 6 0 0 6 5-18 0
16. TATAHÁZA 6 0 0 6 7-59 0
Vármegye III., Északi csoport
1. LADÁNYBENE 7 7 0 0 26-5 21
2. PÁLMONOSTORA 6 6 0 0 22-9 18
3. VASUTAS SK 7 4 1 2 26-15 13
4. IZSÁK 6 4 0 2 16-10 12
5. KATONATELEP 7 4 0 3 19-17 12
6. TISZAALPÁR 7 3 1 3 24-19 10
7. TISZAUG 6 3 0 3 15-16 9
8. KEREKEGYHÁZA II. 6 2 1 3 21-15 7
9. SC HÍRÖS-ÉP II. 5 2 1 2 9-5 7
10. BALLÓSZÖG 7 2 1 4 13-19 7
11. FÜLÖPJAKAB 7 2 0 5 22-33 6
12. FÜLÖPSZÁLLÁS 6 1 2 3 17-21 5
13. HELVÉCIA 6 1 2 3 9-22 5
14. SZABADSZÁLLÁS 7 1 1 5 8-24 4
15. JAKABSZÁLLÁS 6 1 0 5 10-27 3
Vármegye III., Közép csoport
1. VADKERT FC 5 4 1 0 19-7 13
2. CSÓLYOSPÁLOS II. 4 4 0 0 18-5 12
3. KISKUNMAJSA 5 3 1 1 28-8 10
4. KECEL II. 4 3 1 0 10-2 10
5. KISKŐRÖS II. 5 2 1 2 16-7 7
6. KASKANTYÚE 5 2 0 3 18-13 6
7. BÓCSA 3 1 0 2 5-8 3
8. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 4 1 0 3 10-15 3
9. BALOTASZÁLLÁS 4 1 0 3 8-14 3
10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 5 1 0 4 4-28 3
11. KISKUNHALAS 4 0 0 4 2-31 0
Vármegye III., Nyugati csoport
1. HARTA II. 5 4 1 0 24-4 13
2. SZAKMÁR 5 4 0 1 21-7 12
3. BÁTYA 5 4 0 1 14-8 12
4. SZENTMÁRTON 5 3 0 2 22-5 9
5. DUNAPATAJ 5 3 0 2 12-9 9
6. DUNAEGYHÁZA 5 2 1 2 13-15 7
7. DUNAVECSE 5 2 1 2 6-13 7
8. USZÓD 4 2 0 2 10-9 6
9. APOSTAG 5 2 0 3 14-16 6
10. SOLT 5 2 0 3 12-15 6
11. FAJSZ 5 2 0 3 12-19 6
12. FOKTŐ 5 1 1 3 6-15 4
13. HAJÓS 5 1 0 4 9-19 3
14. DUNASZENTBENEDEK 4 0 0 4 3-24 0
