A Kunbaja legyőzésével az élre állt az SC Hírös-ÉP – fotók

Az SC Hírös-ÉP nagyon jól kezdte a bajnokságot, mert a harmadik fordulóban a tabella élére került, de aztán az ötödik forduló után a Tiszakécskei LC II-vel volt nagy harcban az első és a második helyért. A találkozó előtt hét mérkőzését megnyertek, kettőt elveszítettek, így huszonegy pontjukkal a második helyet foglalták el a tabellán.

Az SC Hírös-ÉP Egyesület vette át a vezetést a tabellán

Fotó: Szentirmay Tamás

A Kunbaja eredményei is azt igazolják, hogy a pontvadászat terén rájuk is lehet számítani. Ők eggyel kevesebb mérkőzést játszottak, a mostani találkozóig nyolcat, aminek eredményeként hat alkalommal szereztek három pontot, egyszer döntetlent játszottak, míg egy alkalommal vereséget szenvedtek. Tizenkilenc pontjukkal a negyedik helyen álltak a tabellán.

Így szinte biztosra lehetett venni, hogy a szurkolók, harcos, küzdelmes mérkőzést fognak látni. A harcosság ugyan elmaradt, de a küzdelemmel nem volt probléma, és gólból is csak egy született, ami eldöntötte a mérkőzést.

Sem a Kunbaja, sem az SC Hírös-ÉP nem brillírozott

Az első játékrész nem hozott különösebb izgalmat a nézőtéren. Egyik csapat sem tudott a másik fölé kerekedni és jó játékot sem tudtak produkálni. Helyzeteket sem tudtak kialakítani, jobbára a mezőnyben pattogott a labda, a kapuk nem kerültek veszélybe.

A második félidő sem nyújtott nagy izgalmakat. A Kunbaja ugyan magához ragadta a kezdeményezést, de csak vérszegény próbálkozásaik voltak. A 71. percben Patvaros Zsolt előtt adódott lehetőség. A tizenhatoson belül fordulásból nem tudta eltalálni a kaput, a lövés fölé szállt. Négy perccel később az okozott majd nem infarktust a hazai kispadon, hogy Koklevjci Denil lövése megpattant egy védő lábán, Kormos Dávid már elmozdult balra, de a labda lelassult, így meg tudta kaparintani. A 82. percben egy szép hazai támadás végén a Hírös-ÉP megszerezte a vezetést. Gréczi Gábor futott el a bal oldalon, középre adott, a védők nem tudták elrúgni a labdát, Bessenyei viszont ott volt és a tehetetlen Glisic mellet a kapu közepébe rúgta a labdát 1–0. Egy perccel később ismét Koklevjci próbálkozott, de erőtlen volt a lövés, így nem okozott gondot Kormosnak. A gól után izgalmasabb és gyorsabb lett a játék, a Kunbaja szeretett volna egyenlíteni. Erre meg is volt az esélye a 90. percben egy szabadrúgás után Jovetic fejesét fogta Kormos.