Labdarúgás

45 perce

A Kunbaja legyőzésével az élre állt az SC Hírös-ÉP – fotók

Két olyan csapat találkozott egymással, a vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójában, akik a bajnokság végén ott lehetnek az első ötben, de akár a jelképes dobogón is. Az SC Hírös-ÉP Egyesület otthonába a Kunbajai SE látogatott.

Szentirmay Tamás

Az SC Hírös-ÉP nagyon jól kezdte a bajnokságot, mert a harmadik fordulóban a tabella élére került, de aztán az ötödik forduló után a Tiszakécskei LC II-vel volt nagy harcban az első és a második helyért. A találkozó előtt hét mérkőzését megnyertek, kettőt elveszítettek, így huszonegy pontjukkal a második helyet foglalták el a tabellán.

Az élre állt az SC Hírös-ÉP
Az SC Hírös-ÉP Egyesület vette át a vezetést a tabellán
Fotó: Szentirmay Tamás

A Kunbaja eredményei is azt igazolják, hogy a pontvadászat terén rájuk is lehet számítani. Ők eggyel kevesebb mérkőzést játszottak, a mostani találkozóig nyolcat, aminek eredményeként hat alkalommal szereztek három pontot, egyszer döntetlent játszottak, míg egy alkalommal vereséget szenvedtek. Tizenkilenc pontjukkal a negyedik helyen álltak a tabellán.

Így szinte biztosra lehetett venni, hogy a szurkolók, harcos, küzdelmes mérkőzést fognak látni. A harcosság ugyan elmaradt, de a küzdelemmel nem volt probléma, és gólból is csak egy született, ami eldöntötte a mérkőzést.

Sem a Kunbaja, sem az SC Hírös-ÉP nem brillírozott

Az első játékrész nem hozott különösebb izgalmat a nézőtéren. Egyik csapat sem tudott a másik fölé kerekedni és jó játékot sem tudtak produkálni. Helyzeteket sem tudtak kialakítani, jobbára a mezőnyben pattogott a labda, a kapuk nem kerültek veszélybe.

A második félidő sem nyújtott nagy izgalmakat. A Kunbaja ugyan magához ragadta a kezdeményezést, de csak vérszegény próbálkozásaik voltak. A 71. percben Patvaros Zsolt előtt adódott lehetőség. A tizenhatoson belül fordulásból nem tudta eltalálni a kaput, a lövés fölé szállt. Négy perccel később az okozott majd nem infarktust a hazai kispadon, hogy Koklevjci Denil lövése megpattant egy védő lábán, Kormos Dávid már elmozdult balra, de a labda lelassult, így meg tudta kaparintani. A 82. percben egy szép hazai támadás végén a Hírös-ÉP megszerezte a vezetést. Gréczi Gábor futott el a bal oldalon, középre adott, a védők nem tudták elrúgni a labdát, Bessenyei viszont ott volt és a tehetetlen Glisic mellet a kapu közepébe rúgta a labdát 1–0. Egy perccel később ismét Koklevjci próbálkozott, de erőtlen volt a lövés, így nem okozott gondot Kormosnak. A gól után izgalmasabb és gyorsabb lett a játék, a Kunbaja szeretett volna egyenlíteni. Erre meg is volt az esélye a 90. percben egy szabadrúgás után Jovetic fejesét fogta Kormos.

Küzdelemből nem volt hiány

Bár nem egy szórakoztató mérkőzést vívott egymással a két csapat, de küzdeni akarásból nem volt hiány. Sokan durvának találják a szerb játékosokkal felálló Kunbaja stílusát, de ez egyáltalán nem így volt. Harcoltak, nem voltak durvák, amit a sárga lapok száma is mutat, és egyáltalán nem reklamáltak. A vendég szurkolók szerint is a döntetlen igazságosabb lett volna, de a foci már csak ilyen, néha szerencse is kell hozzá.

Tabella

Mivel a Tiszakécske hazai pályán kikapott a Soltvadkerttől, így ismét az SC Hírös-ÉP Egyesület vette át a vezetést a tabellán. A Tiszakécske visszacsúszott a harmadik helyre, míg a KTE II a második helyen áll jelenleg.

Az SC Hírös-ÉP Egyesület otthonába a Kunbajai SE látogatott

Fotók: Szentirmay Tamás

Nagy Krisztián: Az első félidő viszonylag kiegyenlített játékot hozott, amihez hasonlított a második is. Tudtuk, hogy valószínűleg egy gólt fogja majd eldönteni a mérkőzést. Kiegyenlített játék volt az első félidőben, talán minimális mezőnyfölényt tudtunk kiharcolni, mert többet tartottuk a labdát. sajnálatos módon helyzetet egyik csapat sem tudott kialakítani. Minden esetre azt kaptuk ettől a mérkőzéstől, amit vártunk. Az előző találkozókból tudtuk, hogy a Kunbaja nem bírja végig a mérkőzéseket, el fognak fáradni. Mi most jobb erőben vagyunk, mint az előző években. Éppen ezért számoltunk azzal, hogy minél tovább nem kapunk gólt, akkor talán nekünk a végén sikerül. Ez be is igazolódott és megszereztük a három pontot.

Vida Erik, a Kunbaja játékosa: Úgy gondolom, hogy nagyon jó mérkőzést játszottunk a Hírös-ÉP-pel, mivel ők jó erőt képviselnek. Nehéz és fárasztó találkozó volt, mert a kecskemétiek rengeteget futottak. A döntetlen lett volna a reális eredmény, de ezt most nem tudtuk végrehajtani. Gratulálok a Hírös-ÉP-nek, a visszavágó szerintem még jobb lesz.

SC Hírös-ÉP Egyesület–Kunbajai SE 1–0 (0–0)

Kecskemét, Műkertvárosi Sportcentrum, vezette: Polyák Attila Péter (Csire Róbert, Csókás Endre).

Hírös-ÉP: Kormos – Palatinus (Nemesvári 64.), Farkas A., Parázs, Patvaros, Petényi (Maczelka 71.), Kovács J. (Tóth B. 78.), Urbán, Gréczi, Bessenyei (Tapodi 89.), Dinók (Vári 91.).

Vezetőedző: Nagy Krisztián Imre

Kunbaja: Glisic – Koklevjci, Ivandekic, Ikotic, Damjanovic, Mackovic (Vida 50.), Masalusic (Maravic 17.), Jovetic, Milikic, Vukelic, Plavsic.

Gólszerző: Bessenyei a 82. percben.

Sárga lap: Dinók 43., Kovács J. 60., Patvaros 78., Maczelka 92., illetve Koklevjci 81. percben.

