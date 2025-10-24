2 órája
Vármegyei focihétvége: A Kunbaját fogadja az SC Hírös-Ép
Ezen a hétvégén a vármegye első osztályú bajnokságban, illetve a vármegye három Déli és Északi csoportjában a 10. forduló következik. A vármegye kettőben, illetve a vármegye három Közép és Nyugati csoportjában a 8.kör mérkőzéseit vívják meg a csapatok. A vármegye egy éllovasa hazai pályán fogadja a Soltvadkertet, a jelenleg második SC Hírös-Ép pedig a Kunbaját.
A vármegye egyben a 10. forduló már pénteken a kezdetét veszi, miután a két fél közös megegyezéssel előbbre hozta a Lajosmizse-Jánoshalma mérkőzést.
Az SC Hírös-Ép is pályára lép
A vármegyei első osztályú bajnokság éllovasa, a bajnoki címvédő Tiszakécske a Soltvadkerti TE Soltút gárdáját fogadja hazai pályán. A 2. helyen álló SC Hírös-Ép rangadót vív a jelenleg a 4. helyen álló Kunbaja gárdájával. A Kunbaja ugyan a 4. helyen áll, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszott kecskeméti riválisánál. A 3. helyen álló Kecskeméti TE II. a sereghajtó Bácsalmás vendége lesz.
A vármegye kettőben az éllovas Dunagyöngye SK és a második Kerekegyháza randevúzott volna Szeremlén, ám a mérkőzést elhalasztották.
PÉNTEK, 13.30:
Vármegye I.: Lajosmizsei VLC-Jánoshalmi SE.
SZOMBAT, 14.30:
Vármegye I.: Tiszakécskei LC II.-Soltvadkerti TE Soltút, Bácsalmási PVSE-Kecskeméti TE II., SC Hírös-Ép Egyesület-Kunbajai SE, Harta SE-Bajai LC, Kecskeméti LC-Kiskunfélegyháza.
Vármegye II.: Miklósi GYFE-Kunszállás SE, Kunfehértó KSE-Akasztó FC.
Vármegye III., Déli csoport: Bácsborsódi SK-Madarasi SE, Kelebia SE-Garai KSE, Kisszállási SC-Érsekcsanádi KSKE, Sükösd SC-BEKO FC Dávod, Felsőszentiván-Bácsbokodi SK.
Vármegye III., Északi csoport:Szabadszállás VSE-SC Hírös-Ép Egyesület II., Tiszaalpári SE-Katonatelepi SE, TMSE Tiszaug-Jakabszállás KSE, Vasutas SK-Fülöpszállási SE, Ballószögi FK-Pálmonostora SE, Fülöpjakab SE-Izsáki Építő SE.
Vármegye III., Közép csoport: Kecel FC II.-Kiskunhalasi FC, Jászszentlászlói SE-Balotaszállási FC, Kiskunmajsa FC-Csólyospálos II., Kiskőrösi LC II.-Bócsa-Market Bócsai SE, Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE.
Vármegye III., Nyugati csoport: Dunapataji KSE-Szakmári KSE, Szentmárton SE-Bátyai SE, Dunavecsei SE-Solti FC, Fajsz SE-Uszód KSE.
VASÁRNAP, 13.30:
Vármegye I.: Csólyospálos-Kiskőrösi LC, Anda Kalocsa FC-Kecel FC.
Vármegye II.: Mélykúti SE-Nyárlőrinci LSC, Nemesnádudvari KSE-Lakiteleki TE, Dusnok KSE-Bácska SE Vaskút. A Dunagyöngye SK-Kerekegyházi SE mérkőzést november 22-ére halasztották.
Vármegye III., Déli csoport: Csátalja SE-Bajaszentistváni SK, Tompai SE-Tataháza SE, Hercegszántói FC-Kenderes SE Bátmonostor.
Vármegye III., Északi csoport: Kerekegyházi SE II.-Helvéciai SE.
Vármegye III., Nyugati csoport: Apostag KSE-Dunaszentbenedek KSE, Főnix SE Foktő-Harta SE II., Hajós FC-Dunaegyháza SE.
A vármegye I. állása
1. TISZAKÉCSKE II. 9 7 1 1 29-11 22
2. SC HÍRÖS-ÉP 9 7 0 2 18-9 21
3. KTE II. 9 6 2 1 24-9 20
4. KUNBAJA 8 6 1 1 19-7 19
5. KALOCSA 9 5 3 1 28-11 18
6. LAJOSMIZSE 9 5 1 3 24-17 16
7. BAJA 9 4 4 1 23-13 16
8. HARTA 8 5 0 3 29-18 15
9. SOLTVADKERT 9 4 3 2 19-12 15
10. JÁNOSHALMA 9 4 2 3 19-12 14
11. CSÓLYOSPÁLOS 9 2 1 6 10-41 7
12. KECEL 9 1 3 5 8-17 6
13. KECSKEMÉTI LC 9 1 1 7 11-19 4
14. KISKUNFÉLEGYHÁZA 9 1 0 8 7-27 3
15. KISKŐRÖS 9 0 3 6 6-29 3
16. BÁCSALMÁS 9 0 1 8 6-28 1
A vármegye II. állása
1. DUNAGYÖNGYE SK 7 5 2 0 20-6 17
2. KEREKEGYHÁZA 7 4 2 1 23-19 14
3. KUNSZÁLLÁS 7 4 1 2 24-12 13
4. NYÁRLŐRINC 7 4 0 3 22-18 12
5. NEMESNÁDUDVAR 7 3 2 2 14-9 11
6. AKASZTÓ 7 3 2 2 16-12 11
7. MÉLYKÚT 7 3 1 3 15-16 10
8. LAKITELEK 7 2 3 2 19-16 9
9. KUNFEHÉRTÓ 7 2 1 4 17-23 7
10. DUSNOK 7 2 1 4 11-20 7
11. MIKLÓSI GYFE 6 1 1 4 8-16 4
12. VASKÚT 6 0 0 6 3-25 0
Vármegye III., Déli csoport
1. KELEBIA 9 8 1 0 22-6 25
2. TOMPA 9 8 0 1 22-6 24
3. ÉRSEKCSANÁD 9 7 1 1 48-8 22
4. BÁCSBORSÓD 9 5 1 3 27-19 16
5. BÁCSBOKOD 9 5 1 3 24-21 16
6. DÁVOD 9 4 3 2 18-17 15
7. FELSŐSZENTIVÁN 8 4 2 2 24-12 14
8. BAJASZENTISTVÁN 8 4 1 3 24-9 13
9. GARA 8 4 0 4 35-20 12
10. SÜKÖSD 9 3 1 5 19-28 10
11. MADARAS 9 3 0 6 21-22 9
12. HERCEGSZÁNTÓ 9 3 0 6 17-18 9
13. KISSZÁLLÁS 7 2 2 3 13-17 8
14. KENDERES SE 9 1 1 7 16-44 4
15. CSÁTALJA 8 1 0 7 9-21 3
16. TATAHÁZA 9 0 0 9 11-82 0
Vármegye III., Északi csoport
1. LADÁNYBENE 9 8 1 0 38-10 25
2. PÁLMONOSTORA 8 7 1 0 31-12 22
3. IZSÁK 8 6 0 2 22-12 18
4. KATONATELEP 9 5 1 3 25-19 16
5. VASUTAS SK 9 4 2 3 29-20 14
6. SC HÍRÖS-ÉP II. 7 4 1 2 20-5 13
7. TISZAALPÁR 9 4 1 4 29-25 13
8. TISZAUG 8 4 0 4 17-20 12
9. FÜLÖPSZÁLLÁS 8 2 3 3 29-26 9
10. KEREKEGYHÁZA II. 8 2 2 4 25-22 8
11. BALLÓSZÖG 8 2 1 5 13-26 7
12. FÜLÖPJAKAB 8 2 0 6 23-40 6
13. JAKABSZÁLLÁS 8 2 0 6 13-35 6
14. HELVÉCIA 8 1 2 5 9-30 5
15. SZABADSZÁLLÁS 9 1 1 7 10-31 4
Vármegye III., Közép csoport
1. VADKERT FC 7 5 1 1 20-11 16
2. CSÓLYOSPÁLOS II. 6 5 0 1 22-7 15
3. KISKUNMAJSA 7 4 2 1 33-11 14
4. KECEL II. 6 4 2 0 15-6 14
5. KISKŐRÖS II. 7 3 1 3 21-12 10
6. BÓCSA 5 3 0 2 14-8 9
7. KASKANTYÚ 5 2 0 3 18-13 6
8. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 6 2 0 4 18-18 6
9. BALOTASZÁLLÁS 6 1 0 5 10-21 3
10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 6 1 0 5 4-33 3
11. KISKUNHALAS 5 0 0 5 2-37 0
Vármegye III., Nyugati csoport
1. HARTA II. 7 6 1 0 33-5 19
2. SZAKMÁR 7 5 1 1 29-136 16
3. BÁTYA 7 5 1 1 20-11 16
4. DUNAPATAJ 7 5 0 2 25-10 15
5. USZÓD 6 4 0 2 30-14 12
6. SZENTMÁRTON 7 3 2 2 26-9 11
7. DUNAEGYHÁZA 7 3 1 3 19-24 10
8. SOLT 7 3 0 4 15-22 9
9. DUNAVECSE 7 2 2 3 9-21 8
10. FAJSZ 7 2 0 5 15-26 6
11. HAJÓS 7 2 0 5 16-32 6
12. APOSTAG 7 1 2 4 15-24 5
13. FOKTŐ 7 1 2 4 10-22 5
14. DUNASZENTBENEDEK 6 0 0 6 5-34 0
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!