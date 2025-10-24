Vármegyei focihétvége: A Kunbaját fogadja az SC Hírös-Ép

A vármegye egyben a 10. forduló már pénteken a kezdetét veszi, miután a két fél közös megegyezéssel előbbre hozta a Lajosmizse-Jánoshalma mérkőzést.

Az SC Hírös-Ép is pályára lép

A vármegyei első osztályú bajnokság éllovasa, a bajnoki címvédő Tiszakécske a Soltvadkerti TE Soltút gárdáját fogadja hazai pályán. A 2. helyen álló SC Hírös-Ép rangadót vív a jelenleg a 4. helyen álló Kunbaja gárdájával. A Kunbaja ugyan a 4. helyen áll, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszott kecskeméti riválisánál. A 3. helyen álló Kecskeméti TE II. a sereghajtó Bácsalmás vendége lesz.

A vármegye kettőben az éllovas Dunagyöngye SK és a második Kerekegyháza randevúzott volna Szeremlén, ám a mérkőzést elhalasztották.

PÉNTEK, 13.30:

Vármegye I.: Lajosmizsei VLC-Jánoshalmi SE.

SZOMBAT, 14.30:

Vármegye I.: Tiszakécskei LC II.-Soltvadkerti TE Soltút, Bácsalmási PVSE-Kecskeméti TE II., SC Hírös-Ép Egyesület-Kunbajai SE, Harta SE-Bajai LC, Kecskeméti LC-Kiskunfélegyháza.

Vármegye II.: Miklósi GYFE-Kunszállás SE, Kunfehértó KSE-Akasztó FC.

Vármegye III., Déli csoport: Bácsborsódi SK-Madarasi SE, Kelebia SE-Garai KSE, Kisszállási SC-Érsekcsanádi KSKE, Sükösd SC-BEKO FC Dávod, Felsőszentiván-Bácsbokodi SK.

Vármegye III., Északi csoport:Szabadszállás VSE-SC Hírös-Ép Egyesület II., Tiszaalpári SE-Katonatelepi SE, TMSE Tiszaug-Jakabszállás KSE, Vasutas SK-Fülöpszállási SE, Ballószögi FK-Pálmonostora SE, Fülöpjakab SE-Izsáki Építő SE.

Vármegye III., Közép csoport: Kecel FC II.-Kiskunhalasi FC, Jászszentlászlói SE-Balotaszállási FC, Kiskunmajsa FC-Csólyospálos II., Kiskőrösi LC II.-Bócsa-Market Bócsai SE, Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE.

Vármegye III., Nyugati csoport: Dunapataji KSE-Szakmári KSE, Szentmárton SE-Bátyai SE, Dunavecsei SE-Solti FC, Fajsz SE-Uszód KSE.

VASÁRNAP, 13.30:

Vármegye I.: Csólyospálos-Kiskőrösi LC, Anda Kalocsa FC-Kecel FC.

Vármegye II.: Mélykúti SE-Nyárlőrinci LSC, Nemesnádudvari KSE-Lakiteleki TE, Dusnok KSE-Bácska SE Vaskút. A Dunagyöngye SK-Kerekegyházi SE mérkőzést november 22-ére halasztották.