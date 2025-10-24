október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

53 perce

Vármegyei focihétvége: A Kunbaját fogadja az SC Hírös-Ép

Címkék#vármegye I.#vármegye II.#vármegye III.#labdarúgás

Ezen a hétvégén a vármegye első osztályú bajnokságban, illetve a vármegye három Déli és Északi csoportjában a 10. forduló következik. A vármegye kettőben, illetve a vármegye három Közép és Nyugati csoportjában a 8.kör mérkőzéseit vívják meg a csapatok. A vármegye egy éllovasa hazai pályán fogadja a Soltvadkertet, a jelenleg második SC Hírös-Ép pedig a Kunbaját.

Vincze Miklós

A vármegye egyben a 10. forduló már pénteken a kezdetét veszi, miután a két fél közös megegyezéssel előbbre hozta a Lajosmizse-Jánoshalma mérkőzést.

az SC Hírös-Ép is játszik a hétvégén. képen a lajosmizsei Sallai Bence vezet támadást a Tiszakécske-Lajosmizse mérkőzésen
A hétvégén az SC Hírös-Ép is pályára lép. A képen a lajosmizsei Sallai Bence vezet támadást a Tiszakécske-Lajosmizse mérkőzésen.
Fotó: Szentirmay Tamás

Az SC Hírös-Ép is pályára lép

A vármegyei első osztályú bajnokság éllovasa, a bajnoki címvédő Tiszakécske a Soltvadkerti TE Soltút gárdáját fogadja hazai pályán. A 2. helyen álló SC Hírös-Ép rangadót vív a jelenleg a 4. helyen álló Kunbaja gárdájával. A Kunbaja ugyan a 4. helyen áll, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszott kecskeméti riválisánál. A 3. helyen álló Kecskeméti TE II. a sereghajtó Bácsalmás vendége lesz.

A vármegye kettőben az éllovas Dunagyöngye SK és a második Kerekegyháza randevúzott volna Szeremlén, ám a mérkőzést elhalasztották.

PÉNTEK, 13.30:

Vármegye I.: Lajosmizsei VLC-Jánoshalmi SE. 

SZOMBAT, 14.30:

Vármegye I.: Tiszakécskei LC II.-Soltvadkerti TE Soltút, Bácsalmási PVSE-Kecskeméti TE II., SC Hírös-Ép Egyesület-Kunbajai SE, Harta SE-Bajai LC, Kecskeméti LC-Kiskunfélegyháza. 

Vármegye II.: Miklósi GYFE-Kunszállás SE, Kunfehértó KSE-Akasztó FC.

Vármegye III., Déli csoport: Bácsborsódi SK-Madarasi SE, Kelebia SE-Garai KSE, Kisszállási SC-Érsekcsanádi KSKE, Sükösd SC-BEKO FC Dávod, Felsőszentiván-Bácsbokodi SK.

Vármegye III., Északi csoport:Szabadszállás VSE-SC Hírös-Ép Egyesület II., Tiszaalpári SE-Katonatelepi SE, TMSE Tiszaug-Jakabszállás KSE, Vasutas SK-Fülöpszállási SE, Ballószögi FK-Pálmonostora SE, Fülöpjakab SE-Izsáki Építő SE.

Vármegye III., Közép csoport: Kecel FC II.-Kiskunhalasi FC, Jászszentlászlói SE-Balotaszállási FC, Kiskunmajsa FC-Csólyospálos II., Kiskőrösi LC II.-Bócsa-Market Bócsai SE, Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE.

Vármegye III., Nyugati csoport: Dunapataji KSE-Szakmári KSE, Szentmárton SE-Bátyai SE, Dunavecsei SE-Solti FC, Fajsz SE-Uszód KSE. 

VASÁRNAP, 13.30:

Vármegye I.: Csólyospálos-Kiskőrösi LC, Anda Kalocsa FC-Kecel FC.

Vármegye II.: Mélykúti SE-Nyárlőrinci LSC, Nemesnádudvari KSE-Lakiteleki TE, Dusnok KSE-Bácska SE Vaskút. A Dunagyöngye SK-Kerekegyházi SE mérkőzést november 22-ére halasztották. 

Vármegye III., Déli csoport: Csátalja SE-Bajaszentistváni SK, Tompai SE-Tataháza SE, Hercegszántói FC-Kenderes SE Bátmonostor.

Vármegye III., Északi csoport: Kerekegyházi SE II.-Helvéciai SE.

Vármegye III., Nyugati csoport: Apostag KSE-Dunaszentbenedek KSE, Főnix SE Foktő-Harta SE II., Hajós FC-Dunaegyháza SE.

A vármegye I. állása

1. TISZAKÉCSKE II. 9 7 1 1 29-11 22

2. SC HÍRÖS-ÉP 9 7 0 2 18-9 21

3. KTE II. 9 6 2 1 24-9 20

4. KUNBAJA 8 6 1 1 19-7 19

5. KALOCSA 9 5 3 1 28-11 18

6. LAJOSMIZSE 9 5 1 3 24-17 16

7. BAJA 9 4 4 1 23-13 16

8. HARTA 8 5 0 3 29-18 15

9. SOLTVADKERT 9 4 3 2 19-12 15

10. JÁNOSHALMA 9 4 2 3 19-12 14

11. CSÓLYOSPÁLOS 9 2 1 6 10-41 7

12. KECEL 9 1 3 5 8-17 6

13. KECSKEMÉTI LC 9 1 1 7 11-19 4

14. KISKUNFÉLEGYHÁZA 9 1 0 8 7-27 3

15. KISKŐRÖS 9 0 3 6 6-29 3

16. BÁCSALMÁS 9 0 1 8 6-28 1

A vármegye II. állása

1. DUNAGYÖNGYE SK 7 5 2 0 20-6 17

2. KEREKEGYHÁZA 7 4 2 1 23-19 14

3. KUNSZÁLLÁS 7 4 1 2 24-12 13

4. NYÁRLŐRINC 7 4 0 3 22-18 12

5. NEMESNÁDUDVAR 7 3 2 2 14-9 11

6. AKASZTÓ 7 3 2 2 16-12 11

7. MÉLYKÚT 7 3 1 3 15-16 10

8. LAKITELEK 7 2 3 2 19-16 9

9. KUNFEHÉRTÓ 7 2 1 4 17-23 7

10. DUSNOK 7 2 1 4 11-20 7

11. MIKLÓSI GYFE 6 1 1 4 8-16 4

12. VASKÚT 6 0 0 6 3-25 0

Vármegye III., Déli csoport

1. KELEBIA 9 8 1 0 22-6 25

2. TOMPA 9 8 0 1 22-6 24

3. ÉRSEKCSANÁD 9 7 1 1 48-8 22

4. BÁCSBORSÓD 9 5 1 3 27-19 16

5. BÁCSBOKOD 9 5 1 3 24-21 16

6. DÁVOD 9 4 3 2 18-17 15

7. FELSŐSZENTIVÁN 8 4 2 2 24-12 14

8. BAJASZENTISTVÁN 8 4 1 3 24-9 13

9. GARA 8 4 0 4 35-20 12

10. SÜKÖSD 9 3 1 5 19-28 10

11. MADARAS 9 3 0 6 21-22 9

12. HERCEGSZÁNTÓ 9 3 0 6 17-18 9

13. KISSZÁLLÁS 7 2 2 3 13-17 8

14. KENDERES SE 9 1 1 7 16-44 4

15. CSÁTALJA 8 1 0 7 9-21 3

16. TATAHÁZA 9 0 0 9 11-82 0

Vármegye III., Északi csoport

1. LADÁNYBENE 9 8 1 0 38-10 25

2. PÁLMONOSTORA 8 7 1 0 31-12 22

3. IZSÁK 8 6 0 2 22-12 18

4. KATONATELEP 9 5 1 3 25-19 16

5. VASUTAS SK 9 4 2 3 29-20 14

6. SC HÍRÖS-ÉP II. 7 4 1 2 20-5 13

7. TISZAALPÁR 9 4 1 4 29-25 13

8. TISZAUG 8 4 0 4 17-20 12

9. FÜLÖPSZÁLLÁS 8 2 3 3 29-26 9

10. KEREKEGYHÁZA II. 8 2 2 4 25-22 8

11. BALLÓSZÖG 8 2 1 5 13-26 7

12. FÜLÖPJAKAB 8 2 0 6 23-40 6

13. JAKABSZÁLLÁS 8 2 0 6 13-35 6

14. HELVÉCIA 8 1 2 5 9-30 5

15. SZABADSZÁLLÁS 9 1 1 7 10-31 4

Vármegye III., Közép csoport

1. VADKERT FC 7 5 1 1 20-11 16

2. CSÓLYOSPÁLOS II. 6 5 0 1 22-7 15

3. KISKUNMAJSA 7 4 2 1 33-11 14

4. KECEL II. 6 4 2 0 15-6 14

5. KISKŐRÖS II. 7 3 1 3 21-12 10

6. BÓCSA 5 3 0 2 14-8 9

7. KASKANTYÚ 5 2 0 3 18-13 6

8. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 6 2 0 4 18-18 6

9. BALOTASZÁLLÁS 6 1 0 5 10-21 3

10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 6 1 0 5 4-33 3

11. KISKUNHALAS 5 0 0 5 2-37 0

Vármegye III., Nyugati csoport

1. HARTA II. 7 6 1 0 33-5 19

2. SZAKMÁR 7 5 1 1 29-136 16

3. BÁTYA 7 5 1 1 20-11 16

4. DUNAPATAJ 7 5 0 2 25-10 15

5. USZÓD 6 4 0 2 30-14 12

6. SZENTMÁRTON 7 3 2 2 26-9 11

7. DUNAEGYHÁZA 7 3 1 3 19-24 10

8. SOLT 7 3 0 4 15-22 9

9. DUNAVECSE 7 2 2 3 9-21 8

10. FAJSZ 7 2 0 5 15-26 6

11. HAJÓS 7 2 0 5 16-32 6

12. APOSTAG 7 1 2 4 15-24 5

13. FOKTŐ 7 1 2 4 10-22 5

14. DUNASZENTBENEDEK 6 0 0 6 5-34 0

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu