Kecskeméti fiatal debütált a Ferencváros kapujában – videó

Radnóti Dániel Kecskeméten járta végig az első lépcsőfokokat a Kecskeméti TE LA kötelékében, folyamatos jó teljesítményének hála a korosztályos válogatottba is bekerült, melynek azóta is rendszeresen tagja. Radnóti 2013-tól 2021-ig pallérozódott Kecskeméten, majd a Ferencvároshoz igazolt, ahol azóta több korosztályban is bizalmat kapott már. Tehetségének komoly elismeréseként 16 esztendősen már profi szerződés kapott a klubtól. A felnőttek között többször is keretben volt már, illetve felkészülési meccseken védett, ebben az idényben a soroksári kooperációban lehetőséget kapott 9 meccsen az NB II-ben is. Most tétmérkőzésen, kapott gól nélkül mutatkozhatott be az FTC-ben, amiről a KTE is büszkén emlékezett meg.

A Kecskemétről induló Radnóti Dániel védte az FTC kapuját

Fotó: Csudai Sándor/ Origo

Radnóti Dániel kedden tudta, hogy bemutatkozik

A fiatal kapus kedden tudta meg, hogy védeni fog, de amint elkezdődött a meccs, elmúlt az izgalma.

– A keddi edzés előtt tudtam meg, hogy én fogok védeni, de benne volt a levegőben, és vasárnaptól úgy készültem, hogy erre van esély. Nem gondoltam túl, hiszen védtem már a Békéscsaba ellen, de volt bennem egy drukk, hogy a Groupamában tudok hazai közönség előtt bemutatkozni. Nem hazudnék, hogy nem izgultam az elején, de amint elérkezett a meccsnap, bementünk a hotelbe és ez teljesen elmúlt és inkább egy várakozássá változott át. Nagyon boldog voltam, mivel már nagyon vártam, hogy ki tudja futni a gyepre és engem tapsoljanak. Felemelő érzés volt. A meccsen nekem sok dolgom nem volt, de szerencsére, ami volt, azt megoldottam, úgy érzem, magabiztos voltam. Örülök, hogy le tudtuk hozni kapott gól nélkül és egy ilyen szép arányú győzelmet tudtunk aratni” – mondta Radnóti Dániel az Origónak, akit családja is elkísért természetesen a meccsre.

A mérkőzés összefoglalója: