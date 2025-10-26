október 26., vasárnap

Cselgáncs

1 órája

Bajai judosiker, Radics Maja ezüstérmes lett Szlovéniában

Címkék#ezüstérem#Mogyi Bajai Judo Klub#judo#cselgáncs

Ezen a hétvégén rendezik Szlovéniában, Kranjska Gorában a cselgáncs Ifjúsági Európa Kupát. A viadalon a Mogyi Bajai Judo Club két versenyzője indult. Radics Maja ezüstérmes lett, Nagy Levente a 7. helyen végzett.

Vincze Miklós

Ezen a hétvégén rendezik a cselgáncs Ifjúsági Európa Kupa szlovéniai állomását. A rendezvényen, amelyen 27 ország 413 versenyzője vesz részt, a Mogyi Bajai Judo Club két judokája, Radics Maja és Nagy Levente is indult, mind a ketten a válogatott keret tagjaként.

Radics Maja ezüstérmes lett
A bajai küldöttség balról: Nagy Levente, Végvári Martin és Radics Maja
Forrás: Mogyi Bajai Judo Club

Így szerepelt Radics Maja

Bár Radics Maja számára új súlycsoportban indult ezen a viadalon, remek versenyzéssel így is eljutott a döntőig. Francia és szerb ellenfelét legyőzte, csak a döntőben tudta megállítani az orosz vetélytársa, Anasztaszija Bikova.

A 7. helyen végzett Nagy Levente

Az 50 kilogrammos súlycsoportban Nagy Levente az első körben erőnyerő volt, majd egy horvát ellenfelet sikerült legyőznie. Ezután vereséget szenvedett egy izraeli és egy szerb riválisától is, így végül a 7. helyen zárt.

Szép eredmények

– Nem túlzás kijelenteni, hogy parádés ez az eredmény mind a két versenyzőnk részéről – kommentálta az eredményeket Radics Attila, a Mogyi Bajai Judo Club vezetőedzője. – A verseny zárultával nem utaznak rögtön haza, keddig még a szlovéniai városban maradnak egy nemzetközi edzőtáborban, a velük foglalkozó kollégámmal, Végvári Martinnal együtt – mondta Radics Attila.

