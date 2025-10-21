8 órája
Nem jutott az elődöntőbe Varga Milán és csapata
Hétfőn az elődöntőbe jutásért lépett pályára a krétai socca Bajnokok Ligájában a hartai Varga Milán csapata. A budapesti Private Rooftop számára a mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárult, a rávezetés-párbajt azonban a magyar csapat elveszítette, így nem jutott be a legjobb négy közé.
Az egykori hartai játékos, Szpirulisz Markosz csapata, a Private Rooftop parádés hétvégét zárt. Pénteken és szombaton csoportelsőként jutott tovább, vasárnap pedig két ellenfelet legyűrve a nyolc közé menetelt.
A Private Rooftop alulmaradt
A hétfői negyeddöntőben a kazah AFC Allur volt a soraiban a hartai Varga Milánt is felvonultató magyar gárda ellenfele, a soraiban több socca-világbajnokkal. A végig kiegyenlített meccset több alkalommal is eldönthette volna a magyar csapat, ám nem esett gól, így rávezetés-párbaj döntött a továbbjutásról. (Ez a nagypályás büntetőpárbaj socca-változata, bár kivitelezési módjában inkább a jégkorongban ismert szétlövéshez hasonlít.)
A drámai párharcban nyolc rávezetés is kimaradt egymás után. Szacskó László négy bravúros hárítása sem volt elég: a kazah kapus lett a párbaj győztese, így az AFC Allur jutott az elődöntőbe.
