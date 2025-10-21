Nem jutott az elődöntőbe Varga Milán és csapata

Az egykori hartai játékos, Szpirulisz Markosz csapata, a Private Rooftop parádés hétvégét zárt. Pénteken és szombaton csoportelsőként jutott tovább, vasárnap pedig két ellenfelet legyűrve a nyolc közé menetelt.

A Private Rooftop gárdája az elindulás előtt

Forrás: Private Rooftop

A Private Rooftop alulmaradt

A hétfői negyeddöntőben a kazah AFC Allur volt a soraiban a hartai Varga Milánt is felvonultató magyar gárda ellenfele, a soraiban több socca-világbajnokkal. A végig kiegyenlített meccset több alkalommal is eldönthette volna a magyar csapat, ám nem esett gól, így rávezetés-párbaj döntött a továbbjutásról. (Ez a nagypályás büntetőpárbaj socca-változata, bár kivitelezési módjában inkább a jégkorongban ismert szétlövéshez hasonlít.)

A drámai párharcban nyolc rávezetés is kimaradt egymás után. Szacskó László négy bravúros hárítása sem volt elég: a kazah kapus lett a párbaj győztese, így az AFC Allur jutott az elődöntőbe.