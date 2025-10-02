Európa-bajnokságon méretteti meg magát két kecskeméti kerékpáros

A több mint tíz éve Kecskeméten alapított országúti kerékpáros egyesület, az MBH Bank Cycling Team mára hazánk egyik, hanem a legjobb utánpótlás gondozó egyesülete lett. Mi sem jelzi ezt jobban, hogy a pénteken rajtoló franciaországi Európa-bajnokság junior mezőnyversenyén két fiatal MBH-s kerékpáros is képviselheti hazánkat.

MBH Bank Cycling Team két versenyzője is a junior országúti kerékpár Európa-bajnokságon

Fotó: Beküldött fotó

Az egyik, a 18 éves Révész Ádám, aki tavaly még kizárólag hegyikerékpár (montain bike) versenyeken indult, és onnan nyergelt át ebben az évben az országútira. Ez olyan jól sikerült, hogy Ádám lett az idei országos bajnokság mezőnyversenyének győztese és sikeresen teljesítette a múlt heti ruandai világbajnokság versenyét is, ahol a negyvenedik helyen érkezett a célba.

A másik, a szintén 18 éves Zsembery Boldizsár (az autósportban már nagyon jól cseng ez a családnév), aki megnyert kettő teljesen más karakterisztikájú országos bajnokságot is, mert bajnok lett a Kritérium (háztömbkörüli) OB-n és a Hegyi OB is, amelyet a Mecsekben rendeztek meg.

Pénteken délután 37 ország, 185 fős mezőnye 15,35 órakor rajtol el és a 104 km alatt, több mint 2000 méter szintemelkedést kell legyőznie. Olyan nagy kerékpáros múlttal rendelkező országok is képviseltetik magukat, mint Franciaország, Olaszország, Belgium, Dánia, Hollandia, Németország, Norvégia, vagy éppen Szlovénia. Nem lesz tehát könnyű feladata annak, aki jó eredményt akar elérni. A két MBH Bankos versenyzőn kívül, még Kardos Csongor (Csömöri Sport és Szabadidő NKft.) és Varga Márk (Esztergomi Küllőszaggatók Kerékpár Egyesület) képviseli Magyarországot.

„Nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy kivívták magunknak az indulási jogot. Mindketten top formában érkeznek a versenyre és remélem, hogy fel tudják venni a versenyt a világ legjobbjaival. Ez az EB igazi túlélő verseny lesz mindenkinek. Az a sportoló tudja csak eredményesen befejezni a versenyt, aki rendkívül jó napot fog ki és a szerencse is mellé áll – nyilatkozta Sáfár Tamás a junior csapat igazgatója.