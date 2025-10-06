október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

Nagy különbségű győzelmet aratott a Nyárlőrinc a Dusnok felett – fotók

Címkék#Dusnok KSE#labdarúgás#Nyárlőrinci LSC

Az új összetételű vármegyei másodosztályú labdarúgó-bajnokságban, az ötödik fordulóban két olyan csapat találkozott egymással, akik még soha nem küzdöttek egymás ellen bajnoki találkozókon. A Nyárlőrinci LSC a Dusnok KSE-t fogadta.

Szentirmay Tamás

Az elmúlt idényben a vármegyei másodosztályban Déli és Északi csoport létezett. A dusnokiak akkor, a Déli csoportban, ötvenkét pontot gyűjtve, a második helyet szerezték meg. A Nyárlőrinci LSC az Északi csoportban, negyvennyolc pontjukkal, szintén a második helyen végeztek. A két csapat azonos játékerőt képvisel, így ilyen szempontból érdekesnek mutatkozott a találkozó. De abból a szempontból is, hogy még nem játszottak egymás ellen a bajnoki pontokért. Kérdés az volt, hogy ki tudja a másikra ráerőltetni az akaratát.

győzelmet aratott a Nyárlőrinci LSC
Nagy különbségű győzelmet aratott a Nyárlőrinci LSC
Fotó: Szentirmay Tamás

A Nyárlőrinci LSC nagyszerűen játszott

Már a második percben lehetőség nyílt a hazaiak előtt a gólszerzésre. Kovács Mihály futott el a bal szélen, de mellé durrantott. Egy perccel később Malomsoki lövését hárította Bolvári István. A 24. percben született meg az első nyárlőrinci találat. Jobb oldalról beadott labdát Sáfrány lekezelte, majd a kapuba lőtte 1–0. Három perccel később Bali jobb oldalra passzolt Rimóczinak, akinek lövését lábbal hárította a dusnoki hálóőr. Talán még egy perc sem telt el, újabb hazai akció következett, melynek eredményeként Kovács Mihály beadását Bali a felső kapufára fejelte. Félóra elteltével született meg a vendégek első kapura lövése. Rátóti kapott egy keresztlabdát, de csak az oldalhálóba tudta rúgni. Az ellentámadást követően Juhászról kipattanó labdát Bolvári Zoltán ismét Juhászba lőtte. A 36. percben bal oldali szöglet után Kovács Mihály tiszta helyzetből a kapu mellé lőtt. Az első félidő utolsó percében Bali Gábor ugrott ki középen és elgurította a labdát a dusnoki kapus mellett 2–0.

A második félidő elején Kovács Mihály lövését bravúrral tolta ki Bolvári István, de pontosan Bali elé, aki a kapu fölé bombázott. Az 53. percben növelte előnyét a Nyárlőrinc. Németh Norbert hatalmas bedobása után Kovács Mihály fejéről került a labda a dusnoki kapuba 3–0. Az eset során Bolvári István megsérült, le kellett cserélni. A mérkőzés hajrájába egy kontra támadás után Tóth László messzire kijött a kapujából, próbálta megszerezni a labdát, de nem sikerült neki, így Bali lőhetett kapura, egy védőnek azonban sikerült mentenie. A 87. percben Rimóczi, tizennyolc méterről végzett el szabadrúgást a bal oldalról. Lövése a jobb felső sarokban kötött ki 4–0. Ezzel még nem ért véget a nyárlőrinci gólok száma. A 89. percben Bali a jobb oldalra adta ki a labdát Nagy Leventének, aki kicselezte védőjét és elgurította a labdát Tóth László mellett 5–0.

Ezen a mérkőzésen nem volt egy súlycsoportban a két csapat. A nyárlőrinciek sokkal jobban játszottak ellenfelüknél, akiken játszott a tompaság. Enerváltak voltak, a fáradság jelei mutatkoztak rajtuk, így ilyen arányban is megérdemelt a szebb napokat látott Dusnok ellen, a nyárlőrinciek győzelme.

Bali Gábor, a Nyárlőrinci LSC csapatkapitánya: Szerintem a szezon eddigi legjobb játékával sikerült megszereznünk a három pontot, egy nagyon kulturált focit játszó Dusnok ellen. Az első félidőben sok helyzetünk volt, már ott eldönthettük volna a találkozót. Hátul nagyon stabilok voltunk, ez fontos tényező volt, végre már a második mérkőzésünket hoztuk le úgy, hogy nem kaptunk gólt. Kezd összeállni a csapat. Az ellenfélnek minden jót kívánok, a saját csapatomnak pedig gratulálok.

Sáfrán Ferenc: Sajnos kevés játékossal tudtunk eljönni erre a mérkőzésre. Egy rendkívül sportszerű csapat ellen játszottunk, a játékvezetés ellen sem lehet semmi kifogást mondani. Nagyon enerváltan játszottunk az első félidőben és olyan gólokat kaptunk, amelyekről azt lehet mondani, hogy gyermeteg hiba. Ennek meg voltak az előzményei, a nem megfelelő mérkőzésre készülés kijött ezen a napon. Voltak helyzeteink az oldalhálót is eltaláltuk, de a hazaiaknak is volt olyan lehetősége, hogy csak a szerencsén múlt, hogy nem lett gól belőle. A második félidőben jobban játszottunk, többet is támadtunk. A Nyárlőrinc azonban ekkor is kihasználta a lehetőségeit.

A Nyárlőrinc LSC a Dusnok KSE-t fogadta

Fotók: Szentirmay Tamás

Nyárlőrinci LSC–Dusnok KSE 5–0 (2–0)

Nyárlőrinc, vezette: Kiss László (K. Szabó Kristóf, Slezinger László István).

Nyárlőrinc: Juhász (Hajagos 83.) – Ficsor, Medveczki (Szabó P. 76.), Sáfár, Vojtovics, Kovács M. (Várszegi 76.), Németh N., Malomsoki (Nagy L. 46.), Sáfrány, Rimóczi, Bali.

Dusnok: Bolvári I. (Tóth L. 51.) – Jagicza, Rátóti, Pozsonyi, Szász, Bolvári Z., Varga A., Bolvári D., Facskó, Vachtler, Rónai.

Vezetőedző: Sáfrán Ferenc

Gólszerző: Sáfrány 24., Bali 45., Kovács M. 53., Rimóczi 87., Nagy L. 89.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu