3 órája
Nagy különbségű győzelmet aratott a Nyárlőrinc a Dusnok felett – fotók
Az új összetételű vármegyei másodosztályú labdarúgó-bajnokságban, az ötödik fordulóban két olyan csapat találkozott egymással, akik még soha nem küzdöttek egymás ellen bajnoki találkozókon. A Nyárlőrinci LSC a Dusnok KSE-t fogadta.
Az elmúlt idényben a vármegyei másodosztályban Déli és Északi csoport létezett. A dusnokiak akkor, a Déli csoportban, ötvenkét pontot gyűjtve, a második helyet szerezték meg. A Nyárlőrinci LSC az Északi csoportban, negyvennyolc pontjukkal, szintén a második helyen végeztek. A két csapat azonos játékerőt képvisel, így ilyen szempontból érdekesnek mutatkozott a találkozó. De abból a szempontból is, hogy még nem játszottak egymás ellen a bajnoki pontokért. Kérdés az volt, hogy ki tudja a másikra ráerőltetni az akaratát.
A Nyárlőrinci LSC nagyszerűen játszott
Már a második percben lehetőség nyílt a hazaiak előtt a gólszerzésre. Kovács Mihály futott el a bal szélen, de mellé durrantott. Egy perccel később Malomsoki lövését hárította Bolvári István. A 24. percben született meg az első nyárlőrinci találat. Jobb oldalról beadott labdát Sáfrány lekezelte, majd a kapuba lőtte 1–0. Három perccel később Bali jobb oldalra passzolt Rimóczinak, akinek lövését lábbal hárította a dusnoki hálóőr. Talán még egy perc sem telt el, újabb hazai akció következett, melynek eredményeként Kovács Mihály beadását Bali a felső kapufára fejelte. Félóra elteltével született meg a vendégek első kapura lövése. Rátóti kapott egy keresztlabdát, de csak az oldalhálóba tudta rúgni. Az ellentámadást követően Juhászról kipattanó labdát Bolvári Zoltán ismét Juhászba lőtte. A 36. percben bal oldali szöglet után Kovács Mihály tiszta helyzetből a kapu mellé lőtt. Az első félidő utolsó percében Bali Gábor ugrott ki középen és elgurította a labdát a dusnoki kapus mellett 2–0.
A második félidő elején Kovács Mihály lövését bravúrral tolta ki Bolvári István, de pontosan Bali elé, aki a kapu fölé bombázott. Az 53. percben növelte előnyét a Nyárlőrinc. Németh Norbert hatalmas bedobása után Kovács Mihály fejéről került a labda a dusnoki kapuba 3–0. Az eset során Bolvári István megsérült, le kellett cserélni. A mérkőzés hajrájába egy kontra támadás után Tóth László messzire kijött a kapujából, próbálta megszerezni a labdát, de nem sikerült neki, így Bali lőhetett kapura, egy védőnek azonban sikerült mentenie. A 87. percben Rimóczi, tizennyolc méterről végzett el szabadrúgást a bal oldalról. Lövése a jobb felső sarokban kötött ki 4–0. Ezzel még nem ért véget a nyárlőrinci gólok száma. A 89. percben Bali a jobb oldalra adta ki a labdát Nagy Leventének, aki kicselezte védőjét és elgurította a labdát Tóth László mellett 5–0.
Ezen a mérkőzésen nem volt egy súlycsoportban a két csapat. A nyárlőrinciek sokkal jobban játszottak ellenfelüknél, akiken játszott a tompaság. Enerváltak voltak, a fáradság jelei mutatkoztak rajtuk, így ilyen arányban is megérdemelt a szebb napokat látott Dusnok ellen, a nyárlőrinciek győzelme.
Bali Gábor, a Nyárlőrinci LSC csapatkapitánya: Szerintem a szezon eddigi legjobb játékával sikerült megszereznünk a három pontot, egy nagyon kulturált focit játszó Dusnok ellen. Az első félidőben sok helyzetünk volt, már ott eldönthettük volna a találkozót. Hátul nagyon stabilok voltunk, ez fontos tényező volt, végre már a második mérkőzésünket hoztuk le úgy, hogy nem kaptunk gólt. Kezd összeállni a csapat. Az ellenfélnek minden jót kívánok, a saját csapatomnak pedig gratulálok.
Sáfrán Ferenc: Sajnos kevés játékossal tudtunk eljönni erre a mérkőzésre. Egy rendkívül sportszerű csapat ellen játszottunk, a játékvezetés ellen sem lehet semmi kifogást mondani. Nagyon enerváltan játszottunk az első félidőben és olyan gólokat kaptunk, amelyekről azt lehet mondani, hogy gyermeteg hiba. Ennek meg voltak az előzményei, a nem megfelelő mérkőzésre készülés kijött ezen a napon. Voltak helyzeteink az oldalhálót is eltaláltuk, de a hazaiaknak is volt olyan lehetősége, hogy csak a szerencsén múlt, hogy nem lett gól belőle. A második félidőben jobban játszottunk, többet is támadtunk. A Nyárlőrinc azonban ekkor is kihasználta a lehetőségeit.
A Nyárlőrinc LSC a Dusnok KSE-t fogadtaFotók: Szentirmay Tamás
Nyárlőrinci LSC–Dusnok KSE 5–0 (2–0)
Nyárlőrinc, vezette: Kiss László (K. Szabó Kristóf, Slezinger László István).
Nyárlőrinc: Juhász (Hajagos 83.) – Ficsor, Medveczki (Szabó P. 76.), Sáfár, Vojtovics, Kovács M. (Várszegi 76.), Németh N., Malomsoki (Nagy L. 46.), Sáfrány, Rimóczi, Bali.
Dusnok: Bolvári I. (Tóth L. 51.) – Jagicza, Rátóti, Pozsonyi, Szász, Bolvári Z., Varga A., Bolvári D., Facskó, Vachtler, Rónai.
Vezetőedző: Sáfrán Ferenc
Gólszerző: Sáfrány 24., Bali 45., Kovács M. 53., Rimóczi 87., Nagy L. 89.
