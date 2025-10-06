Nagy különbségű győzelmet aratott a Nyárlőrinc a Dusnok felett – fotók

Az elmúlt idényben a vármegyei másodosztályban Déli és Északi csoport létezett. A dusnokiak akkor, a Déli csoportban, ötvenkét pontot gyűjtve, a második helyet szerezték meg. A Nyárlőrinci LSC az Északi csoportban, negyvennyolc pontjukkal, szintén a második helyen végeztek. A két csapat azonos játékerőt képvisel, így ilyen szempontból érdekesnek mutatkozott a találkozó. De abból a szempontból is, hogy még nem játszottak egymás ellen a bajnoki pontokért. Kérdés az volt, hogy ki tudja a másikra ráerőltetni az akaratát.

Nagy különbségű győzelmet aratott a Nyárlőrinci LSC

Fotó: Szentirmay Tamás

A Nyárlőrinci LSC nagyszerűen játszott

Már a második percben lehetőség nyílt a hazaiak előtt a gólszerzésre. Kovács Mihály futott el a bal szélen, de mellé durrantott. Egy perccel később Malomsoki lövését hárította Bolvári István. A 24. percben született meg az első nyárlőrinci találat. Jobb oldalról beadott labdát Sáfrány lekezelte, majd a kapuba lőtte 1–0. Három perccel később Bali jobb oldalra passzolt Rimóczinak, akinek lövését lábbal hárította a dusnoki hálóőr. Talán még egy perc sem telt el, újabb hazai akció következett, melynek eredményeként Kovács Mihály beadását Bali a felső kapufára fejelte. Félóra elteltével született meg a vendégek első kapura lövése. Rátóti kapott egy keresztlabdát, de csak az oldalhálóba tudta rúgni. Az ellentámadást követően Juhászról kipattanó labdát Bolvári Zoltán ismét Juhászba lőtte. A 36. percben bal oldali szöglet után Kovács Mihály tiszta helyzetből a kapu mellé lőtt. Az első félidő utolsó percében Bali Gábor ugrott ki középen és elgurította a labdát a dusnoki kapus mellett 2–0.

A második félidő elején Kovács Mihály lövését bravúrral tolta ki Bolvári István, de pontosan Bali elé, aki a kapu fölé bombázott. Az 53. percben növelte előnyét a Nyárlőrinc. Németh Norbert hatalmas bedobása után Kovács Mihály fejéről került a labda a dusnoki kapuba 3–0. Az eset során Bolvári István megsérült, le kellett cserélni. A mérkőzés hajrájába egy kontra támadás után Tóth László messzire kijött a kapujából, próbálta megszerezni a labdát, de nem sikerült neki, így Bali lőhetett kapura, egy védőnek azonban sikerült mentenie. A 87. percben Rimóczi, tizennyolc méterről végzett el szabadrúgást a bal oldalról. Lövése a jobb felső sarokban kötött ki 4–0. Ezzel még nem ért véget a nyárlőrinci gólok száma. A 89. percben Bali a jobb oldalra adta ki a labdát Nagy Leventének, aki kicselezte védőjét és elgurította a labdát Tóth László mellett 5–0.