Az éllovast fogadja vasárnap a Nyárlőrinc
Rangadót vív a hétvégén a Nyárlőrinc a vármegyei másodosztályú bajnokság 9. fordulójában, miután Torbavecz Tamás csapata az éllovas Szeremlét fogadja. Hatpontos rangadóvá nőtte ki magát ez a párosítás, miután a Nyárlőrinc éppen az előző fordulóban, Mélykúton aratott győzelmével jött föl a 2. helyre.
Felületes szemlélőnek, aki mondjuk csak a tabellára pillantott rá az idei vármegye kettes bajnokság első két fordulója után az a benyomása támadhatott, hogy talán a Nyárlőrinc az egyik olyan csapat, akinek nagyon nem ízlik az összevont vármegye kettő.
Nyárlőrinc magára talált az összevont vármegye kettőben
Pedig csalóka lett volna a kép, a Nyárlőrinc a Kunszállástól kapott ki hazai pályán, a második körben pedig Akasztón. A 3. fordulóban már nyerte a Lakitelek elleni örökrangadót, majd azt követően is szépen gyűjtögette a pontokat. Győztek Vaskúton, 5-0 arányban verték a tavalyi déli ezüstérmes Dusnokot. A tavalyi déli bajnok Nemesnádudvar vendégeként kikaptak ugyan, de aztán a Kunfehértó és a Mélykút gárdáját is legyűrték. A mélykúti győzelmet követően pedig hirtelen a 2. helyre ugrott a tabellán a csapat, aki tehát amiatt aggódott a rajt után, hogy nem fekszik az összevont vármegye kettő a Nyárlőrincnek, az megnyugodhat. Ezen a hétvégén pedig az éllovas Dunagyöngye SK gárdáját fogadja a Nyárlőrinc, és amennyiben legyőzi, akkor a vezetést is átveheti a tabellán.
Ez a célja Torbavecz Tamásnak, aki szakvezetői minőségben segíti és irányítja a gárdát.
– Viszonylag gyöngébb kezdés után – két vereséggel indultatok – elkezdett följavulnia csapat, majd a 8. fordulóban aratott győzelemmel ott termettetek a tabella 2. helyén. Előzőleg aláírtad volna, hogy a 9. fordulót a második helyen várjátok az összevont vármegye kettőben?
– Nem, semmiképpen sem írnék alá soha, semmilyen versenyben második helyezést, mindig a maximumra törekszem.
– Mondjuk a dobogóra fellépés pillanata tökéletes dramaturgiát sejtet, hiszen éppen azelőtt léptetek föl a 2. helyre, hogy az éllovas Dunagyöngye érkezik hozzátok. Tudsz-e bármit az ellenfélről?
– Az ellenfélről nem tudok semmit, de biztos vagyok benne, hogy jó erőkből áll, hiszen jelenleg az 1. helyen állnak úgy, hogy ráadásul egy meccsel kevesebbet játszottak, mint a mezőny nagy része.
– Hogyan lehet ismeretlen csapat ellen készülni?
– Ugyanúgy készülünk a Szeremle elleni rangadóra is, mint a többi meccsünkre. Mi amatőr csapat vagyunk, nálunk mindenki egész héten dolgozik. Az őszi szezonban hetente egy alkalommal tudunk eddzeni, és ezen a héten sem lesz ez másként.
– Rendelkezésedre áll-e a teljes keret?
– A keretünk nyáron kicsit megcsappant, de alkalmazkodunk a helyzethez és abból próbáljuk kihozni a legjobbat, ami a rendelkezésünkre áll.
– Milyen eredménnyel lennél elégedett vasárnap?
– Mindig győzelemre törekszünk, ellenféltől függetlenül.
– A Nyárlőrincnek hazai pályán rendre meglehetősen szép számban szurkolnak, és nem is csak a Lakitelek elleni szomszédvári derbin. A volt déli csapatok azonban meglehetősen messze vannak. A legutóbb például Mélykúton voltatok, ami 113 kilométer. Volt olyan drukker, aki elkísérte a csapatot, vagy mindenkinek csak utólag meséltétek el, hogy hogyan sikerült győzni.
– Igen, vannak, akik eljönnek minket biztatni akár messzire is. Nem sokan, de Mélykútra sem mentünk egyedül.
A Nyárlőrinci LSC–Dunagyöngye SK mérkőzést vasárnap vívják meg, 13 óra 30 perces kezdettel, Nyárlőrincen.
A vármegye II. állása
1. DUNAGYÖNGYE SK 7 5 2 0 20-6 17
2. NYÁRLŐRINC 8 5 0 3 27-20 15
3. KUNSZÁLLÁS 8 4 2 2 26-14 14
4. AKASZTÓ 8 4 2 2 22-16 14
5. NEMESNÁDUDVAR 8 4 2 2 16-10 14
6. KEREKEGYHÁZA 7 4 2 1 23-19 14
7. MÉLYKÚT 8 3 1 4 17-21 10
8. DUSNOK 8 3 1 4 14-21 10
9. LAKITELEK 8 2 3 3 20-18 9
10. KUNFEHÉRTÓ 8 2 1 5 21-29 7
11. MIKLÓSI GYFE 7 1 2 4 10-18 5
12. VASKÚT 7 0 0 7 4-28 0
