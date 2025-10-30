október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

25 perce

Az éllovast fogadja vasárnap a Nyárlőrinc

Címkék#rangadó#labdarúgás#Nyárlőrinc

Rangadót vív a hétvégén a Nyárlőrinc a vármegyei másodosztályú bajnokság 9. fordulójában, miután Torbavecz Tamás csapata az éllovas Szeremlét fogadja. Hatpontos rangadóvá nőtte ki magát ez a párosítás, miután a Nyárlőrinc éppen az előző fordulóban, Mélykúton aratott győzelmével jött föl a 2. helyre.

Vincze Miklós

Felületes szemlélőnek, aki mondjuk csak a tabellára pillantott rá az idei vármegye kettes bajnokság első két fordulója után az a benyomása támadhatott, hogy talán a Nyárlőrinc az egyik olyan csapat, akinek nagyon nem ízlik az összevont vármegye kettő. 

a Nyárlőrinc csapata a meccs kezdete előtt
A nyárlőrinci legénység üdvözli a hazai közönséget
Fotó: Szentirmay Tamás / archív-felvétel

Nyárlőrinc magára talált az összevont vármegye kettőben

Pedig csalóka lett volna a kép, a Nyárlőrinc a Kunszállástól kapott ki hazai pályán, a második körben pedig Akasztón. A 3. fordulóban már nyerte a Lakitelek elleni örökrangadót, majd azt követően is szépen gyűjtögette a pontokat. Győztek Vaskúton, 5-0 arányban verték a tavalyi déli ezüstérmes Dusnokot. A tavalyi déli bajnok Nemesnádudvar vendégeként kikaptak ugyan, de aztán a Kunfehértó és a Mélykút gárdáját is legyűrték. A mélykúti győzelmet követően pedig hirtelen a 2. helyre ugrott a tabellán a csapat, aki tehát amiatt aggódott a rajt után, hogy nem fekszik az összevont vármegye kettő a Nyárlőrincnek, az megnyugodhat. Ezen a hétvégén pedig az éllovas Dunagyöngye SK gárdáját fogadja a Nyárlőrinc, és amennyiben legyőzi, akkor a vezetést is átveheti a tabellán.

Ez a célja Torbavecz Tamásnak, aki szakvezetői minőségben segíti és irányítja a gárdát.

– Viszonylag gyöngébb kezdés után – két vereséggel indultatok – elkezdett följavulnia csapat, majd a 8. fordulóban aratott győzelemmel ott termettetek a tabella 2. helyén. Előzőleg aláírtad volna, hogy a 9. fordulót a második helyen várjátok az összevont vármegye kettőben?

– Nem, semmiképpen sem írnék alá soha, semmilyen versenyben második helyezést, mindig a maximumra törekszem.

– Mondjuk a dobogóra fellépés pillanata tökéletes dramaturgiát sejtet, hiszen éppen azelőtt léptetek föl a 2. helyre, hogy az éllovas Dunagyöngye érkezik hozzátok. Tudsz-e bármit az ellenfélről?

– Az ellenfélről nem tudok semmit, de biztos vagyok benne, hogy jó erőkből áll, hiszen jelenleg az 1. helyen állnak úgy, hogy ráadásul egy meccsel kevesebbet játszottak, mint a mezőny nagy része.

– Hogyan lehet ismeretlen csapat ellen készülni?

– Ugyanúgy készülünk a Szeremle elleni rangadóra is, mint a többi meccsünkre. Mi amatőr csapat vagyunk, nálunk mindenki egész héten dolgozik. Az őszi szezonban hetente egy alkalommal tudunk eddzeni, és ezen a héten sem lesz ez másként.

– Rendelkezésedre áll-e a teljes keret?

– A keretünk nyáron kicsit megcsappant, de alkalmazkodunk a helyzethez és abból próbáljuk kihozni a legjobbat, ami a rendelkezésünkre áll.

– Milyen eredménnyel lennél elégedett vasárnap?

– Mindig győzelemre törekszünk, ellenféltől függetlenül.

– A Nyárlőrincnek hazai pályán rendre meglehetősen szép számban szurkolnak, és nem is csak a Lakitelek elleni szomszédvári derbin. A volt déli csapatok azonban meglehetősen messze vannak. A legutóbb például Mélykúton voltatok, ami 113 kilométer. Volt olyan drukker, aki elkísérte a csapatot, vagy mindenkinek csak utólag meséltétek el, hogy hogyan sikerült győzni.

– Igen, vannak, akik eljönnek minket biztatni akár messzire is. Nem sokan, de Mélykútra sem mentünk egyedül.

A Nyárlőrinci LSC–Dunagyöngye SK mérkőzést vasárnap vívják meg, 13 óra 30 perces kezdettel, Nyárlőrincen.

A vármegye II. állása

1.    DUNAGYÖNGYE SK    7    5    2    0    20-6    17
2.    NYÁRLŐRINC    8    5    0    3    27-20    15
3.    KUNSZÁLLÁS    8    4    2    2    26-14    14
4.    AKASZTÓ    8    4    2    2    22-16    14
5.    NEMESNÁDUDVAR    8    4    2    2    16-10    14
6.    KEREKEGYHÁZA    7    4    2    1    23-19    14
7.    MÉLYKÚT    8    3    1    4    17-21    10
8.    DUSNOK    8    3    1    4    14-21    10
9.    LAKITELEK    8    2    3    3    20-18    9
10.    KUNFEHÉRTÓ    8    2    1    5    21-29    7
11.    MIKLÓSI GYFE    7    1    2    4    10-18    5
12.    VASKÚT    7    0    0    7    4-28    0

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu