Az éllovast fogadja vasárnap a Nyárlőrinc

Felületes szemlélőnek, aki mondjuk csak a tabellára pillantott rá az idei vármegye kettes bajnokság első két fordulója után az a benyomása támadhatott, hogy talán a Nyárlőrinc az egyik olyan csapat, akinek nagyon nem ízlik az összevont vármegye kettő.

A nyárlőrinci legénység üdvözli a hazai közönséget

Fotó: Szentirmay Tamás / archív-felvétel

A Dunagyöngye SK gárdáját fogadja a Nyárlőrinc

Pedig csalóka lett volna a kép, a Nyárlőrinc a Kunszállástól kapott ki hazai pályán, a második körben pedig Akasztón. A 3. fordulóban már nyerte a Lakitelek elleni örökrangadót, majd azt követően is szépen gyűjtögette a pontokat. Győztek Vaskúton, 5-0 arányban verték a tavalyi déli ezüstérmes Dusnokot. A tavalyi déli bajnok Nemesnádudvar vendégeként kikaptak ugyan, de aztán a Kunfehértó és a Mélykút gárdáját is legyűrték. A mélykúti győzelmet követően pedig hirtelen a 2. helyre ugrott a tabellán a csapat, aki tehát amiatt aggódott a rajt után, hogy nem fekszik az összevont vármegye kettő a Nyárlőrincnek, az megnyugodhat. Ezen a hétvégén pedig az éllovas Dunagyöngye SK gárdáját fogadja a Nyárlőrinc, és amennyiben legyőzi, akkor a vezetést is átveheti a tabellán. Ez a célja Torbavecz Tamásnak, aki szakvezetői minőségben segíti és irányítja a gárdát.

Így készülnek a mérkőzésre

– Viszonylag gyöngébb kezdés után – két vereséggel indultatok – elkezdett följavulnia csapat, majd a 8. fordulóban aratott győzelemmel ott termettetek a tabella 2. helyén. Előzőleg aláírtad volna, hogy a 9. fordulót a második helyen várjátok az összevont vármegye kettőben?

– Nem, semmiképpen sem írnék alá soha, semmilyen versenyben második helyezést, mindig a maximumra törekszem.

– Mondjuk a dobogóra fellépés pillanata tökéletes dramaturgiát sejtet, hiszen éppen azelőtt léptetek föl a 2. helyre, hogy az éllovas Dunagyöngye érkezik hozzátok. Tudsz-e bármit az ellenfélről?

– Az ellenfélről nem tudok semmit, de biztos vagyok benne, hogy jó erőkből áll, hiszen jelenleg az 1. helyen állnak úgy, hogy ráadásul egy meccsel kevesebbet játszottak, mint a mezőny nagy része.

– Hogyan lehet ismeretlen csapat ellen készülni?