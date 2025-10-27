30 perce
Mélykúti győzelmével a 2. helyen termett a Nyárlőrinc
A hétvégén a 8. fordulót rendezték a vármegyei másodosztályú bajnokságban. Az éllovas és a 2. helyen álló Kerekegyháza egymás elleni meccsét későbbre halasztották, a Nyárlőrinc a Mélykúton aratott győzelmével feljött a második helyre.
Míg az éllovas és a 2. helyen álló Kerekegyháza egymás elleni meccsét későbbre halasztották, a Nyárlőrinc a Mélykúton aratott győzelmet. A Miklósi GYFE-Kunszállás mérkőzésen a 18. percben már 2-0-ra vezetett a vendégcsapat, Fekete Dávid és Ficsór Ferenc góljaival, ráadásul a vendég gólt követően a hazai gárda meg is fogyatkozott Kévés Sándor kiállítása miatt. Hazai részről Czigler Bálint a 23. percben szépített. Ez maradt a félidei állás, majd a 76. percben Czigler Barnabás is betalált, ezzel a góllal lett a mérkőzés eredménye 2-2.
A Kunfehértó Grácz László és László Benő góljaival már a 17. percben 2-0-ra vezetett az Akasztó ellen, a vendégek Boldizsár Csaba révén szépítettek. A második félidőben aztán következett az Akasztó-parádé, huszonhárom perc alatt ötször találtak be a hazai kapuba. Négyszer Suhajda Gergely – a 47. és a 62. perc között, klasszikus mesternégyest szerezvén – majd a 70. percben Boldizsár Csaba szerezte meg saját maga második, csapata hatodik gólját. László Benő és Grácz László újabb találatai már csak szépségtapaszt jelentettek a Kunfehértó számára.
Így zajlott a Mélykút-Nyárlőrinc találkozó
A Mélykút-Nyárlőrinc találkozó első félideje 1-1-gyel zárult, a vendég Sáfrány Dávid góljára Horváth Zoltán válaszolt. A második játékrészbe a Nyárlőrinc tizenegy perc alatt, az 58. és a 69. perc között négy gólt rúgott, és lerendezte a három pont sorsát. Sáfrány Dávid, Bali Gábor, Nagy Levente, majd Sáfrány Dávid voltak a gólszerzők. Hazai részről Szabó levente alakította ki a 2-5-ös végeredményt. A Nyárlőrinc ezzel a győzelmével felugrott a második helyre, ezáltal a hétvégi Nyárlőrinc–Dunagyöngye SK összecsapás vármegye kettes rangadóvá avanzsált.
Nagy csatát vívott egymással a Nemesnádudvar és a Lakitelek. Megyeri Ákos góljával 1-0-ás hazai vezetést követően cseréltek térfelet a csapatok, Bálint Máté egyenlített. Amikor már úgy festett, hogy a felek megosztoznak a pontokon, Aladics Dániel a 92. percben eldöntötte a mérkőzést a hazaiak javára.
A Dusnok a Vaskút gárdáját fogadta. Rónai Antal duplájával 2-0-ás vezetést szereztek a hazaiak, Kiri Gergő a 78. percben szépített, a 3-1-es hazai győzelmet jelentő gólt Bolvári Zoltán szerezte a 83. percben.
A vármegye II. állása
1. DUNAGYÖNGYE SK 7 5 2 0 20-6 17
2. NYÁRLŐRINC 8 5 0 3 27-20 15
3. KUNSZÁLLÁS 8 4 2 2 26-14 14
4. AKASZTÓ 8 4 2 2 22-16 14
5. NEMESNÁDUDVAR 8 4 2 2 16-10 14
6. KEREKEGYHÁZA 7 4 2 1 23-19 14
7. MÉLYKÚT 8 3 1 4 17-21 10
8. DUSNOK 8 3 1 4 14-21 10
9. LAKITELEK 8 2 3 3 20-18 9
10. KUNFEHÉRTÓ 8 2 1 5 21-29 7
11. MIKLÓSI GYFE 7 1 2 4 10-18 5
12. VASKÚT 7 0 0 7 4-28 0
