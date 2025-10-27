Mélykúti győzelmével a 2. helyen termett a Nyárlőrinc

Míg az éllovas és a 2. helyen álló Kerekegyháza egymás elleni meccsét későbbre halasztották, a Nyárlőrinc a Mélykúton aratott győzelmet. A Miklósi GYFE-Kunszállás mérkőzésen a 18. percben már 2-0-ra vezetett a vendégcsapat, Fekete Dávid és Ficsór Ferenc góljaival, ráadásul a vendég gólt követően a hazai gárda meg is fogyatkozott Kévés Sándor kiállítása miatt. Hazai részről Czigler Bálint a 23. percben szépített. Ez maradt a félidei állás, majd a 76. percben Czigler Barnabás is betalált, ezzel a góllal lett a mérkőzés eredménye 2-2.

A nyárlőrinci Sáfrány Dávid (labdával, zöld mezben) három gólt szerzett Mélykúton

Fotó: Szentirmay Tamás

A Kunfehértó Grácz László és László Benő góljaival már a 17. percben 2-0-ra vezetett az Akasztó ellen, a vendégek Boldizsár Csaba révén szépítettek. A második félidőben aztán következett az Akasztó-parádé, huszonhárom perc alatt ötször találtak be a hazai kapuba. Négyszer Suhajda Gergely – a 47. és a 62. perc között, klasszikus mesternégyest szerezvén – majd a 70. percben Boldizsár Csaba szerezte meg saját maga második, csapata hatodik gólját. László Benő és Grácz László újabb találatai már csak szépségtapaszt jelentettek a Kunfehértó számára.

Így zajlott a Mélykút-Nyárlőrinc találkozó

A Mélykút-Nyárlőrinc találkozó első félideje 1-1-gyel zárult, a vendég Sáfrány Dávid góljára Horváth Zoltán válaszolt. A második játékrészbe a Nyárlőrinc tizenegy perc alatt, az 58. és a 69. perc között négy gólt rúgott, és lerendezte a három pont sorsát. Sáfrány Dávid, Bali Gábor, Nagy Levente, majd Sáfrány Dávid voltak a gólszerzők. Hazai részről Szabó levente alakította ki a 2-5-ös végeredményt. A Nyárlőrinc ezzel a győzelmével felugrott a második helyre, ezáltal a hétvégi Nyárlőrinc–Dunagyöngye SK összecsapás vármegye kettes rangadóvá avanzsált.

Nagy csatát vívott egymással a Nemesnádudvar és a Lakitelek. Megyeri Ákos góljával 1-0-ás hazai vezetést követően cseréltek térfelet a csapatok, Bálint Máté egyenlített. Amikor már úgy festett, hogy a felek megosztoznak a pontokon, Aladics Dániel a 92. percben eldöntötte a mérkőzést a hazaiak javára.

A Dusnok a Vaskút gárdáját fogadta. Rónai Antal duplájával 2-0-ás vezetést szereztek a hazaiak, Kiri Gergő a 78. percben szépített, a 3-1-es hazai győzelmet jelentő gólt Bolvári Zoltán szerezte a 83. percben.