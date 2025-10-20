2 órája
Kupagyőztes játékossal készül a Miskolc ellen a Frogs
Nagy nevet igazoltak a közelmúltban a Békák. Az NNC Frogs keretéhez tartozik immáron Tölgyesi Viktor, aki pályafutása során eljutott az NB I-ig, 2011-ben Magyar Kupát nyert.
Az NNC Frogs szépen erősített a nyár folyamán, több tapasztalttal rendelkezik immáron a csapat kerete. Tölgyesi Viktor személyében most egy komoly nagypályás múlttal rendelkező futballista érkezett, aki az NB I-ben is bemutatkozott annak idején. Tölgyesi a KTE saját nevelésű játékosa, a 2008/2009-es szezonban mutatkozhatott be az élvonalban 5. helyen záró lila-fehéreknél. Összesen 18 alkalommal lépett pályára az NB I-ben, 2011-ben tagja volt a Magyar Kupát megnyerő gárdának is. Több kölcsönjáték után futballozott Gyirmóton, Békéscsabán, Pécsen és Kozármislenyben is, de Tiszakécskén is megfordult, az NB II-ben 162 találkozón játszott.
Az NNC Frogs a Miskolcot fogadja
Tölgyesi 2023-ban Martfűn hagyott fel a profi futballal Martfűn, most azonban futsalosként is kipróbálja magát, a Frogs színeiben már be is mutatkozott a Rubeola elleni bajnokin. A Lajosmizse hétfőn 19 órakor a Miskolcot fogadja hazai pályán.
