október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

1 órája

Megszerezte az első győzelmét az NNC Frogs

Címkék#Rubeola FC#futsal#NNC Frogs#győzelem

Az NNC Frogs Lajosmizse a Rubeola FC-t fogadta a férfi futsal NB II. Keleti csoportjában, a 4. fordulóban. Végig kiegyenlített, harcos meccsen az NNC Frogs megszerezte az első győzelmét.

Vincze Miklós

Galambos Ádám szerezte meg a hazaiaknak a vezetést, Kasza Dániel a 12. percben egyenlített. Két percre rá Sallai Dániel és Jónás Dominik volt eredményes. Menyhei Zoltán 3-2–re szépített, de a félidei eredményt, amely 4-2 lett, Majoros Dániel állította be. A folytatásban kétszer is feljött egy gólra a vendégcsapat – másodszor a 39. percben –, de a mizseiek mind a kétszer visszaállították a kétgólos különbséget, így nagy izgalmak közepette, nagy munkával megszerezte az első sikerét az NNC Frogs.

Az NNC Frogs megszerezte az első győzelmét
Galambos Ádám szerezte meg az NNC Frogs csapatának a vezetést
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Így játszott az NNC Frogs

– Nagy iramban és kiváló játékkal kezdtük a Rubeola elleni mérkőzést, próbáltuk folyamatosan nyomás alatt tartani a csömöriek kapuját – nyilatkozta a mérkőzést követően Peltzer Vilmos, az NNC Frogs technikai vezetője. 

– Hasonlóan a korábbi mérkőzéseinkhez, ezúttal is rengeteg helyzetet alakítottunk ki már az első félidőben is, de szerencsére ezen az estén ezeket nagyobb százalékban váltottuk gólra, mint korábban és a védekezésünk is sokkal hatékonyabban működött. Ez a két tényező és a kiemelkedő egyéni teljesítményekkel párosuló hatékony csapatmunka eredményezte azt, hogy a meccs meghatározó pillanataiban mindig tudtunk válaszolni az egyenlíteni igyekvő Rubi góljaira és mindvégig magunk mögött tudtuk őket tartani. Reményeink szerinte ezzel a mérkőzéssel visszataláltunk a győzelem útjára és a tabellán is megindulunk felfelé – mondta Peltzer Vilmos.

– Most egy kis szünet következik a bajnokságban, hiszen legközelebb csak október 20-án játszunk majd itthon a Miskolc ellen bajnoki mérkőzést, de a szurkolóink nem maradnak futsal nélkül, hiszen már a héten, pénteken este megkezdjük a Magyar Kupa szereplésünket Tápiószőlősön, ahol szeretnénk kivívni a továbbjutást – tette hozzá. 

NNC Frogs Lajosmizse-Rubeola FC 6-4 (4-2)

Lajosmizse, Polyák Imre Sportcsarnok, vezette: Muhari gergő, dr. Tapodi Péter, Kiss Dávid.

NNC Frogs: Peltzer – Bita, Kovács J., Szabó Sz., Majoros. Csere: Kollár, Jónás, Galambos, Sallai D., Tölgyesi. 

Rubeola: Csikós – Kasza, Hujbert, Szabó M., Bencze. Csere: Varga, Mészáros, Beteschek, Szabó J., Menyhei. Vezetőedző: Tóvizi Tamás.

Gól: Galambos az. 5., a 38., Sallai a 14., Jónás a 14., Majoros a 19., Bita a 40. illetve Kasza a 12., a 39., Menyhei a 15., a 29. percben.

Sárga lap: Kovács J. 30. illetve Hujbert 19., Szabó M. 37. perc.
 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu